„Das Abitur heißt nicht umsonst auch Reifeprüfung“

Zu „Abi viel zu schwer? Niedersachsen lässt Mathe-Aufgaben prüfen“ vom 7. Mai:

Zugegeben, die eingesetzten Mathe-Aufgaben für das Abitur sind alles andere als einfach. Zum Lösen müssen Fähigkeiten bewiesen werden, um dem nächsten Lernabschnitt auf der Universität gewachsen zu sein: 1. Beherrschen von Rechenregeln, weil sie handwerkliche Werkzeuge zur täglichen Anwendung sind. 2. Auswahl der richtigen Werkzeuge wie in der Werkzeugausgabe für die Arbeit. Sowie 3. Kombinationsfähigkeit zum selbstständigen Starten und Lösen der Aufgabe. Der 3. Nachweis bildet den Beweis für die Studierfähigkeit, weil im Studium an der Universität Fachwissen aus Vorlesungen für den eigenen Existenzaufbau übernommen und angewendet werden muss. Dazu sind Denkvermögen und Übersicht nötig. Mechanische Fähigkeiten sind dazu – wie bei jeder späteren Berufsbewerbung – anwendbar vorzuführen. Eine 4. Stufe, wie Werkzeuge der Mathematik zu entwickeln sind, ist erst Teil des Studiums, wenn die beim Abitur abverlangte Kombinationsfähigkeit als Grundlage zum Verstehen benötigt wird. Nicht umsonst wird das Abitur auch Reifeprüfung genannt. Wem das zu schwierig ist, der ist besser beraten, sich rechtzeitig praktikableren Berufszielen zu zuwenden.

Jürgen Westensee, Braunschweig

Ebenfalls dazu:

Tja, die Schüler hätten freitagvormittags lieber in die Schule gehen sollen, als bei „Fridays for Future“ teilzunehmen. Dann hätten sie auch für ihre eigene Zukunft monatelang Mathematik lernen können. Über selbst verschuldeten Unterrichtsausfall darf man sich nicht beschweren.

Ekkehard Senf, Wolfenbüttel

Zum selben Thema:

In letzter Zeit scheint in den Medien das wichtigste Thema die angeblich zu schwere Abiturprüfung in Mathematik zu sein. Aber warum wird dabei nicht einmal beschrieben, um was es dabei eigentlich geht? Wie einfach wäre es gewesen, einmal das vorgegebene Lehr- beziehungsweise Lernziel zu erwähnen? So könnte sich der Leser ein eigenes Bild machen von der Problematik. „Zu schwer oder angemessen“ ist natürlich die Sicht der Schüler, die verständlicherweise das Abitur geschenkt bekommen möchten, weil konzentrierte Arbeit unangenehmer ist, als jeden Freitag alimentiertes lustiges Schuleschwänzen mit dem erklärten Ziel, die gestandenen Wissenschaften zu unterlaufen. Und nur diese und nicht die Schulkinder können die dringend anstehenden Umweltprobleme lösen – wenn überhaupt.

Wolfgang Frentzel, Wolfenbüttel

Auch zu diesem Thema:

Als Großeltern einer Abi-Schülerin haben wir mitbekommen, wie unsere Enkelin sich auf die Mathe-Klausur vorbereitet hat. In den Osterferien wurde eine Woche gegen eine Gebühr ein Mathekurs belegt. Selbst während einer Zugfahrt wurde geübt. Und nach unserer Kenntnis ist Mathe für sie eines der Lieblingsfächer. Und dann kommt der Tag und wir hören von unserer Enkelin, die Zeit habe nicht gereicht für das Lösen der Aufgaben. Da kann doch etwas nicht passen. Wie wäre es denn, wenn der Kultusminister Grant Hendrik Tonne diese Mathe-Klausur in der vorgegebenen Zeit lösen müsste?

Rainer und Renate Monyer,

Braunschweig