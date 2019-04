„Das Fusions-Veto der EU war vernünftig“

Zu „McAllister: Europa muss Google und Apple Konkurrenz machen“ vom 27. April:

Die Forderung von David McAllister führt in die richtige Richtung, auch wenn dem früheren Ministerpräsidenten von Niedersachsen in einem Punkt widersprochen werden muss, da das Veto gegenüber einer Fusion von Siemens und Alstom durch die EU-Kommission insbesondere aus marktwirtschaftlicher Sicht vernünftig war. Denn wenn Europa auf der internationalen Bühne mithalten und nicht weiter abgehängt werden will, dann funktioniert dieses in der Tat nur über eine Bündelung der eigenen Kräfte. Deshalb sollte sich vor allem Deutschland hier mehr engagieren, zumal die Geringschätzung der Digitalisierung wie etwa im Bundeshaushalt der großen Koalition keine Petitesse ist, da gerade die Automobilwirtschaft für ihre künftigen datengetriebenen Geschäftsmodelle hier wesentlich mehr (Forschungs-)Unterstützung aus Berlin benötigt.

Rasmus Ph. Helt, Hamburg

Zu „Die Angst vorm grünen Mann“ vom 27. April:

Na, da hat Herr Lindner mit den Grünen und ihrem Vorsitzenden Herrn Habeck ja seinen „Lieblingsgegner“ gefunden. Ist auch logisch: Er konzentriert sich auf eine bürgerliche Partei als direkten Kontrahenten und lässt die AfD rechts und die Linken links liegen, weil sie nicht das Klientel der FDP verkörpern und nur die radikalen Ränder bedienen. Es muss ihn aber mächtig wurmen, dass die Grünen so einen Zuspruch bei den Bürgern mit Themen wie zum Beispiel der Klimapolitik gefunden haben und er – aus seiner Sicht – mit viel wichtigerer Wirtschafts- und Handelspolitik im Abseits steht. Auch seine Äußerungen zu der „Fridays for Future“-Kampagne der Schüler haben nicht unbedingt zu seinem Vorteil gedient. Lindner muss aufpassen, dass er sich nicht wieder verzockt wie bei seiner „Jamaika- Absage“. Und er muss sein Ohr doch mehr an die Bedürfnisse des Volkes legen, um nicht auf den falschen Dampfer aufzuspringen. Auch wenn er ein eloquenter Politiker ist, das richtige Bauchgefühl scheint ihm noch zu fehlen.

Jochen Eckolt, Braunschweig

Zu „,Niedersachsens Schultoiletten sind zum Ekeln’“ vom 26. April:

Über 40 Jahre war ich im Schuldienst – und das Toilettenthema ist für mich genauso alt. Selbstverständlich gibt es Schulen, in denen die Toiletten unzumutbar sind: Nicht nur alt, sondern auch zum Teil defekt und schmutzig. Liebe Eltern, ich versichere Ihnen, es sind nicht die Lehrer, die Klorollen in die Toiletten stopfen und dann mehrfach spülen, die mit dem Eddingstift die Wände und Toilettentüren verzieren, die ganze Wasserhähne unbrauchbar machen, die Schwierigkeiten haben, beim Toilettengang die Öffnungen zu treffen, Natürlich wissen sehr häufig Mitschüler, wer da wohl einige Defizite in Bezug auf fremdes Eigentum hat. Aber der „Ehrenkodex“ unter ihnen verhindert leider meistens, erzieherisch tätig zu werden. Wo bleibt die pädagogisch eingeforderte Mitverantwortung von den Beteiligten? Viele Versuche (zum Beispiel Toiletten verschließen, Ausgabe von Schlüsseln), diesem Vandalismus Herr zu werden, scheitern auch an den Einsprüchen von Eltern.

A.-Joachim Kitzinski,

Braunschweig

Zu „Wegwarten-Abschied“ vom

24. April:

Bitter. So endet also eine Ära. Die Oase der Tanzenden wird bald Geschichte sein. Ein Zuhause für uns alle, die regelmäßig oder nur ab und zu diese besondere Atmosphäre der Wegwarte genießen. Du bist willkommen, egal wer oder was du bist.

Es gibt keinen vergleichbaren Ort, und wir sind alle betroffen, enttäuscht und sauer, dass wir diesen Treffpunkt verlieren. Dass weitere Gespräche mit den Gästen abgelehnt werden, ist ein Armutszeugnis. Ihr zerstört „the greatest place to be“! Aber Karl der Käfer wurde auch nicht gefragt.

Annette Herz, Bortfeld