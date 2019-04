Zu „Was bringt eine CO2-Steuer?“ vom 25. April:

Nun auch noch eine CO 2 -Steuer zusätzlich zur Ökosteuer, die wir mit jedem Liter Benzin bezahlen. In Deutschland wird so ziemlich alles besteuert, was man nur besteuern kann. Rund 40 Steuerarten werden derzeit in Deutschland erhoben,von denen mehr oder minder alle betroffen sind.

Wieder soll der Bürger mit einer Zwangsabgabe belegt werden – genau wie beim Soli. Wann kommen hier endlich Volksentscheide und lassen den mündigen Bürger mitbestimmen? Aber davor haben die Politiker ja Angst, denn dann könnten sie nicht mehr machen, was sie wollen – das Volk mit noch mehr Steuern überziehen zum Beispiel.

Michael Thomke, Haverlah

Ebenfalls dazu:

Politiker, bleibt mal auf dem Teppich: Da eine Steuer abschaffen und auf die andere Art und Weise dem Bürger noch mehr Geld aus der Tasche ziehen. Wenn ihr so etwas plant, dann dürft Ihr euch nicht über ein erschreckendes Wahlergebnis wundern.

Peter Pracht, Baddeckenstedt

Zu „Machtkampf im SPD-Bezirk beendet: Heil will nun doch Chef bleiben“ vom 24. April:

Da erklärt der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, dass er den Vorsitz im SPD-Bezirk Braunschweig abgeben will, damit er sich mehr seiner Regierungsarbeit widmen kann. Gleichzeitig versucht er, einen Nachfolger – Falko Mohrs – ins Amt des Parteivorsitzenden zu schieben. Ein riesiger Streit in der SPD wird entfacht. Als Herrn Heil der „Genossen-Wind“ auf breiter Front entgegenbläst, will er plötzlich den Parteivorsitz nicht mehr abgeben. Gibt es überhaupt noch bessere Ideen, der ohnehin massiv angeschlagenen SPD weiteren Imageschaden zuzufügen?

Wundern dürfen wir uns bei einem solchen Versuch auch nicht, wenn das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die gesamte Politik noch mehr schwindet.

Claus-Peter Brasche, Braunschweig

Zu „Atommüll-Lager Asse verschlang bereits 1,5 Milliarden Euro“ vom 18. April:

Es ist wichtig, gerade in der heutigen Zeit, für seine Rechte zu kämpfen, um in eine bessere Zukunft blicken zu können. Der Bundestagsabgeordnete der Linken, Victor Perli, und die Asse Bürgerinitiative engagieren sich schon seit Jahren dafür, dass der Atommüll aus der Asse geholt wird. Ohne das Engagement dieser Gruppen und Personen hätten wir schon verloren. Der Druck auf die zuständigen Behörde – das Umweltministerium – sowie die BGE für die Endlagerung wird somit größer. Der Atommüll gehört nicht der Asse, sondern er gehört der Bundesrepublik Deutschland und die ist zuständig für die sichere Bergung, der 126.000 Fässer. Wo sind eigentlich die Landrätin und die Mandatsträger aus unser Region? Haben sie keine Meinung zu diesem wichtigen Thema?

Rüdiger Kerst, Wolfenbüttel