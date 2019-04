„Auch bei größeren Ställen wird der Mist nicht weniger“

Zum Kommentar „Das Gülle-Dilemma“ vom 23. April:

Der Autor David Mache unterscheidet in seinem Kommentar zwischen bäuerlicher und industrieller Landwirtschaft. Sicherlich begrüßen viele Verbraucher und Naturschutzverbände, wenn die Ackerflächen biologisch bewirtschaftet und die Tiere nur noch in kleinen Gruppen auf der grünen Wiese gehalten werden. Aber man sollte doch festhalten, dass es an einigen der Probleme wenig ändert. Egal wie groß der Stall ist, der anfallende Mist beziehungsweise die Gülle je Tier bleibt gleich – wahrscheinlich wird es pro verkauftem Kilogramm Fleisch sogar mehr, wenn das Tier länger gemästet wird. Auch der Flächenverbrauch ist bei intensiv genutztem Ackerland geringer, so dass damit theoretisch mehr Flächen für Naturschutzprojekte zur Verfügung stünden. Zwar bin ich auch ein Anhänger der „bäuerlichen“ Agrarstruktur, aber ich glaube nicht, dass mit der Abschaffung der Großbetriebe und der Umstellung auf Biolandbau alles automatisch besser wird.

Volker Thörmann, Salzgitter

Ebenfalls dazu:

Es ist im Prinzip eine einfache Rechnung: weniger Massentierhaltung (die immer Tierqualen bedeutet), mehr saubere Böden. Aber Großbauern sind nicht zur Vernunft zu bringen. Anstatt abzuheben und nach noch mehr Profit zu streben, sollten sie langsam umdenken und wieder Boden unter den Füßen gewinnen. Es wird wohl wieder ein schlimmer, heißer Sommer werden. Wer schreit dann wohl am lautesten nach Subventionen vom Staat? Deren Strafe müsste darin bestehen zu erkennen, dass nur die genügsamen Tierhalter Hilfe bekommen. Das wäre gerecht. Ich fühle mich schuldig, dass ich erst so spät kapiert habe, welches Leid und welche Qualen diesen verführenden Angeboten an den Wurst-und Fleischtheken vorangegangen sind. Was wäre, wenn jeder, der Fleisch und Wurst essen will, dem Tier vorher in die Augen schauen müsste? Wetten, dass ein Umdenken damit geregelt wäre.

Marion Pesenecker, Braunschweig

Zum Pro und Contra „Tanz- und Feierverbot an Karfreitag: Ist das überhaupt noch zeitgemäß?“

vom 18. April:

Mich hat das Contra von Herrn Philipp Engel begeistert. Der Beitrag zeugt von Menschlichkeit, Durchblick und ist eine Absage an den Machtanspruch des Klerus, der sich durch die haarsträubende Kirchengeschichte längst überlebt hat.

Ausgerechnet diese Kirche benötigt kein Mensch, um zu Besinnung und Einhalt zu kommen.

Es ist längst überfällig, dass die Gerichte dem Klerus die grundsätzlichen Grenzen zieht, die leider immer wieder überschritten werden – auch unter der Mithilfe von Politikern. Abgeordnete sollten sich zu schade sein, Vollzugsgehilfen des Klerus abzugeben. Wenn sie privat dazu neigen, ist das ihre Sache. Aber verbindlich für das ganze Volk den kirchlichen Vorzug zu geben, ist einfach undemokratisch, schürt Verdruss und Streit.

Klaus Türk, Braunschweig

Zu „Machtkampf im SPD-Bezirk beendet: Heil will nun doch Chef bleiben“ vom 24. April:

Kein Wunder, dass die Partei über das „Diktat“ des Arbeitsministers („Ich schlage Mohrs als mein Nachfolger vor“) verärgert ist. Der SPD-Bezirksvorstand Braunschweig wollte wesentliche Entscheidungen im Sinne der Parteierneuerung im demokratischen Prozess und nicht oligarchisch von oben entscheiden. Seit Jahren rumort es in der Partei. So beschloss die Bundespartei 2011, Mitglieder und sogar Nichtmitglieder künftig in Prozesse einzubeziehen. Es müsse eine verbesserte Diskussionskultur etabliert werden. Die Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU wurden dann 2013 geführt, ohne Mitglieder zu befragen. Das widerspricht der grundgesetzlich geforderten Willensbildung in den Parteien von unten nach oben und dem Verbot zu bindenden Vorschlägen der Parteiführung. Die „Völkerwanderung 2015“ werden wir noch Jahre spüren. Doch die Parteiführungen entscheiden ohne Mandat eigenmächtig ohne Beteiligung der Mitglieder und der Bürger. Die Parteien benötigen Richtlinien zur weiteren Demokratisierung, wie sie mit Kritik der Basis an der Parteiführung umgehen wollen und dürfen sie nicht mit dem beliebten Ruf nach Geschlossenheit (so Heil) abwürgen. Kreative Problemlösungsmethoden mit Moderation und Gruppenarbeit könnten in der Parteiarbeit helfen.

Helmut Borsch, Bad Harzburg

Zu „Neue Ermittlungen zu Dieselgate“ vom 23. April:

Über die Schadenshöhe der Dieselmanipulation wird spekuliert und konstatiert. Verursacher, Betroffene, Verdächtige, Betrogene und Angeklagte lassen einen nicht unwesentlichen Aspekt außen vor: Wenn Ex-VW-Chef Martin Winterkorn wegen schweren Betrugs verurteilt werden sollte, müssten endlich auch die Hauptprofiteure des Betrugs zur Rechenschaft gezogen werden. Das sind die Mehrheitseigentümer-Familien Piëch und Porsche. Sie haben Jahr für Jahr zig Millionen Euro an Dividenden kassiert. Für den Durchschnittsverbraucher unfassbar viel Geld.

Klaus Kunz, Rühen

Zu „Die AfD in der Krise“ vom 12. April und zum Leserbrief „Eher eine Krise der Demokratie“

vom 23. April:

Ich bin heilfroh, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestags sich frei, ihrer Meinung entsprechend, entscheiden. Es gibt schlicht und ergreifend keinen Rechtsanspruch auf ein herausgehobenes Amt des Bundestags. Von einer Demokratiekrise kann überhaupt keine Rede sein. Und das von außen ein Druck gegenüber den Abgeordneten entsteht, weil in der Vergangenheit eben nur halbherzig bestimmte Politikfelder bearbeitet wurden, ist legitim. Das dabei auch die zukünftige Generation laut mitmacht, wer will es ihr verbieten?

Ralf Wegerich, Salzgitter