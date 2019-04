„Wohin treibt eine Gesellschaft ohne christlichen Wurzelgrund?“

Zum Pro und Contra „Tanz- und Feierverbot an Karfreitag: Ist das überhaupt noch zeitgemäß?“ vom 18. April:

Philipp Engel meint, dass er zwar den Karfreitag beibehalten, ihn aber für Spaß- und Tanzveranstaltungen freigegeben haben möchte. Und dann lässt er die Katze ganz aus dem Sack: Das sei nur der erste Schritt. Sein Ziel ist die Umwidmung der christlichen Festtage in weltliche Feiertage, das heißt die christliche Prägung unserer Jahresfeste müsse beseitigt werden. Da hätte ich schon einmal ein paar konstruktive Vorschläge zu machen. Aus Karfreitag machen wir den allgemeinen Spaß- und Disco-Day. Ostern könnte man beispielsweise zu den allgemeinen Sex-und Datingtagen umwidmen. Denkbar wäre auch: Tag der Eierindustrie und des deutschen Schoko-Osterhasen. Himmelfahrt ist dann – das haben wir ja schon – Vatertag. Pfingsten feiern wir das Fest des Frühlingsanfangs, aus dem Buß- und Bettag machen wir den Bett-Tag. Und die Heilige Nacht funktionieren wir um in Shopping-Night und Weihnachten wird reduziert auf ein Fest der Geschenke und des Konsums.

Da kommt dann bei Kevin Kunert, dem Bundesvorsitzenden der Jusos, bestimmt so richtig Freude auf. Ich aber frage mich: Wohin treibt eine Gesellschaft, die sich von dem christlichen Wurzelgrund ihrer Kultur abschneidet?

Hellmut Winkel, Braunschweig

Zu „Klimaziele: Klöckner will keine Ausnahmen“ vom 16. April:

Es ist gut, dass Frau Klöckner die Bindung gewisser Agrarzahlungen an Umweltauflagen auch für Kleinbetriebe beibehalten und damit Sozialpolitik auf Kosten der Umwelt verhindern will. Generell sollte sie sich aber dafür einsetzen, dass die Agrarzahlungen nicht nahezu proportional mit dem Flächenbesitz steigen und damit dem unsozialen Motto folgen, „wer hat, dem wird gegeben“. Stattdessen wäre eine starke Bindung der Zahlungen an Umweltauflagen vorzusehen. Dem Insektensterben darf nicht noch weiteres großflächiges Sterben folgen.

Karl Frenz, Braunschweig

Zu „Frankreichs Herz in Flammen“ vom 16. April:

Es werden sofort hunderte von Millionen für den Wiederaufbau dieser ohne Zweifel kulturell wertvollen Kathedrale gespendet und auch in Deutschland erfolgt ein Spendenaufruf. Wäre es nicht sinnvoller, das Geld zur Bekämpfung von Kinderarmut und Linderung von Not in Flüchtlingslagern im Nahen Osten einzusetzen? Zählen Menschen weniger als eine Kathedrale?

Norbert Troska, Peine

Zum Artikel „230 Kilometer Leitung sollen Stromversorgung sichern“ vom 13. April schreibt der Urheber der Leserfrage mit Bezug zum Leserbrief „Die Trasse ist wichtig für ganz Deutschland“:

Als ich vor einigen Tagen meine Frage zu der geplanten Antworten-Seite zur Stromtrasse stellte, hatte ich nicht geahnt, dass meine negativ überspitzte, ironische Formulierung eventuell missverstanden werden könnte und dass die Antworten-Seite gar darauf eingehen könnte. Jetzt, unmittelbar nach dem Ende einer mehr als ein Jahrzehnt dauernden, endlosen Kette von Einsprüchen von Leuten, die in der Tunnelsicht aus ihrem eigenen Fenster und von ihren Spazierwegen aus die Leitungsmasten sehen oder gar elektrische Felder zu fühlen glauben, gibt es immer noch welche, die das gesetzmäßig durchgeführte Verfahren nicht akzeptieren wollen. Ich bin ganz im Gegenteil der Meinung, dass diese Trasse als wichtiger Baustein der Energiewende unbedingt gebraucht wird. Im übrigen gilt ähnliches für alle Gemeinschaftsprojekte wie Verkehrswege, Schulen, Kindergärten und anderes, die den meisten Menschen Vorteile bringen, aber wegen derer einige eben kleine Einschränkungen hinnehmen müssen.

Franz Albert, Wolfenbüttel