„Greta verdient Unterstützung“

Zum Leserbrief „Schüler gehören in die Schule“ vom 29. Januar:

Die 16-jährige Greta Thunberg ist Klimaaktivistin geworden, weil die „Wissenden“ und „Entscheider“ nicht in der Lage sind, konsequente Maßnahmen für den Klimaschutz zu ergreifen. Sie steht für die kommenden Generationen, die die Folgen des Versagens der heutigen globalen Elite bitter spüren werden.

Greta hat es geschafft, dass weltweit immer mehr Jugendliche demonstrieren und ihr Recht auf eine lebenswerte Zukunft einfordern. Die Schülerin wurde zum Klimagipfel in Davos eingeladen und dort gehört. Sie selbst glaubt, dass das Interesse an ihrer Person nicht lange andauern wird. Es wird über ihre Person berichtet. Ist sie nur eine Schulschwänzerin? Ich meine, ein Schuljahr lässt sich wiederholen – aber die verheerenden Ursachen des Klimawandels müssen heute und sofort bekämpft werden. Dafür sind „Wissende“ verantwortlich. Das ist Greta und immer mehr Schülerinnen und Schülern bewusst. Und das ist gut so und sollte von den Erwachsenen unterstützt werden.

Christa Oemisch, Wolfsburg

Es ist leider zum Verzweifeln

Auch zu diesem Thema:

Ich habe mir als junger Mensch darüber auch schon Gedanken gemacht. Demonstrationen gab es noch nicht. Mein Gedanke war: „Wer das Paradies im Jenseits erhofft, braucht auf das Diesseits keine Rücksicht zu nehmen!“ Und wie es scheint, handelt die überwiegende Mehrheit der Menschen nach diesem Prinzip. Leider, fast zum Verzweifeln.

Peter Hoffmann, Salzgitter

Was ist mit den Arbeitnehmern?

Auch zu diesem Thema:

Zunächst ist es gut, dass mal für und nicht gegen eine Sache demonstriert wird. Aber es ist schon komisch, dass dies gerade auch in Deutschland geschieht. Denn Deutschland hat im gesellschaftlichen Konsens vor wenigen Jahren eine radikale Energiewende vollzogen und kürzlich ebenfalls im gesellschaftlichen Konsens nach dem Atom- nunmehr auch den Kohleausstieg mit einem Datum versehen.

Und dies in einer Zeit, in der andere Staaten – auch Europas – neue Kohlekraft- und auch Kernkraftwerke bauen. Und wenn die Schülerinnen und Schüler ein früheres Datum des Kohleausstiegs fordern, dann berücksichtigen sie nicht die Bevölkerung und hier vor allem die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in den Kohlerevieren.

Denn hier muss ein Strukturwandel vollzogen werden, ähnlich dem in den ehemaligen Steinkohlerevieren des Saarlands und des Ruhrgebiets. Und solch ein Strukturwandel erfordert Zeit. Der Zeitraum bis 2038 ist schon echt ambitioniert. Dass noch viel geschehen muss, steht außer Frage, aber es geht eben nicht alles auf einmal und vieles muss erst noch erforscht werden.

Klaus Hantelmann, Wolfenbüttel