„Entschleunigung ist das Gebot – also weg vom Tempowahn“

Zu „Tempolimit ausgebremst“ vom 29. Januar und den Leserbriefen vom 30. Januar:

Freie Fahrt für freie Bürger auf freier Strecke – wenn es der Verkehr zulässt. Das ist eine sinnlose Floskel, die endgültig und für immer aus dem Verkehr gezogen werden muss. Freiheit ist relativ. Somit lässt sich nicht eindeutig festlegen, wer ein freier Bürger ist. Und betrachte ich Bundesstraßen und Autobahnen, so stelle ich fest, dass die „freien Strecken“ dort zunehmend weniger werden. Daran ändert auch das Schreien nach neuen, nach zusätzlichen Autobahnen nichts. Diese werden in wenigen Jahren durch Baustellen, durch Unfälle und Staus ebenso verstopft sein wie die bisherigen Fahrwege heute.

Welcher Bürger ist heute noch frei und auf den Autobahnen Herr seiner Sinne? Der Wahn zu sinnloser, menschengefährdender Raserei wird durch Medien und Wirtschaft permanent forciert. Der Zeitdruck ist ein schlechter Ratgeber für die Menschen. Dieser wird durch die Verringerung von Fahrzeiten durch Logistikfirmen vorsätzlich gefördert. Dadurch nehmen die psychischen Krankheiten der Menschen durch das Fehlen von aktiven Entspannungsmöglichkeiten in unserer Gesellschaft rasant zu. Entschleunigung ist deshalb das dringende Gebot der Stunde. Also weg mit dem kapitalistischen Tempowahn!

Kurt Wolfgang Ringel,

Braunschweig

Ebenfalls dazu:

Panikmache, Freie Fahrt für freie Bürger, wir brauchen intelligente Lösungen – so die stupiden Aussagen der PS-starken Fahrer. Ganz einfach, und das versteht wirklich auch ein Sechsjähriger, wenn man langsam fährt, verursacht man weniger Stickoxide, weniger Lärm, weniger Benzinverbrauch, weniger Feinstaub, man hat mehr Zeit zum reagieren bei kritischen Situationen und ganz wichtig: Es sterben weniger bei Unfällen auf den Autobahnen und obendrein kostet ein Tempolimit nicht viel, nur ein paar Schilder mehr. Wenn das unser Verkehrsminister nicht kapiert, dann tut er mir nur noch Leid.

Guy Pietron, Braunschweig

Zum selben Thema:

Umfragen der „Welt“ zum Tempolimit auf Autobahnen haben ergeben, dass zwei Drittel der Befragten für ein Tempolimit sind. Aus Sicherheitsgründen ist auch die Polizeigewerkschaft für eine Temporeduzierung auf 130 Stundenkilometer auf Autobahnen. Aus einer Studie im Land Brandenburg geht hervor, dass nach Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Stundenkilometern auf einem Autobahnteilstück die Unfälle, die Verletzten und die Toten sich halbiert hatten.

Allein diese Aussagen und Untersuchungen sprechen für sich. Die Politik sollte ihre Blockadehaltung gegen 130 Stundenkilometer auf Autobahnen aufgeben und sich auch nicht von der Autoindustrie unter Druck setzen lassen, sondern nach dem Willen der Mehrheit der Bürger handeln. Die wollen nämlich mehr Sicherheit auf Autobahnen und die Durch- setzung des Klimaschutzes. Eine klare Ansage.

Horst Christlieb, Salzgitter

Zum Kommentar „Die letzte Bastion“ vom 29. Januar:

Es ist an Impertinenz kaum zu überbieten, was der Kommentator Philipp Engel mir als Leser anmaßt, tun zu müssen, wenn man nicht die Meinung des Herrn Engel teilt. Nein, Ich werde mich nicht in Behandlung geben; ganz im Gegenteil.

Das derzeitige Thema Tempolimit ist doch nur der bestehenden und drohenden Fahrverbote und der Luftreinhaltung geschuldet. Je schneller desto höher der Spritverbrauch und die emittierten Schadstoffen. Doch was ist mit den „Stromern“, die überhaupt keine Abgase von sich geben – egal ob bei 100, 130 oder 180 Stundenkilometern?

Wenn man Deutschlands Flotte überwiegend auf Strom umstellen will, dann sollte man sich andere Argumente suchen, die ein Tempolimit rechtfertigen. Und glaubt man der Unfallursachenforschung, so steht die gefahrene Geschwindigkeit auf deutschen Autobahnen nicht an erster Stelle.

Wer heute für ein Tempolimit plädiert, der sollte nicht mit Tatsachen à la Trump argumentieren, sondern mit fundierten Fakten. Und schon gar nicht mit der Diskreditierung aller, die auch mal schneller unterwegs sind.

Guido Tesch, Braunschweig

Ebenfalls zum Tempolimit:

Es gibt kein einziges sinnvolles Argument gegen ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen. Auch die Automobilindustrie versteht das und äußert sich nicht dazu.

Die aktuelle Bundesregierung sagt, dass dieses auch nicht im Koalitionsvertrag steht. Das ist ja mal ein Argument. Ich bin mir sicher, es wird im nächsten Koalitionsvertrag stehen. Es wird auch Zeit, sich Gedanken machen, aus Sicherheitsgründen die Geschwindigkeit auf Landstraßen zu reduzieren.

Martin Zimmermann, Wolfenbüttel

Auch zu diesem Thema:

Ich gehöre zu einer Bevölkerungsgruppe, die man gemeinhin als „Petrolheads“ – also als Autonarren – bezeichnet. Jeder in meinem Freundeskreis hat mindestens ein „schönes“ Auto. Damit verabreden wir uns regelmäßig zu einer gemütlichen Runde durch den Elm. Und einmal im Jahr genießen wir in den Alpen das Befahren der wunderbaren Passstraßen.

Wir besuchen Oldtimerrallyes und Autorennen – sowohl passiv als Besucher als auch aktiv als Teilnehmer. Da kann es dann auch mal etwas flotter zugehen. Das ist aber okay, weil es auf abgesperrter Strecke stattfindet.

Autobahnen benutzen wir mit unseren Alltagsautos, um möglichst stress- und staufrei zum Beispiel zu geschäftlichen Terminen zu kommen. Weil sie inzwischen zur spaßfreien Zone geworden sind, ist das nichts für unsere „schönen“ Autos.

Das heißt: Wenn das Tempolimit dem sicheren und kalkulierbaren Fahren auf unseren Autobahnen dient, haben wir nichts dagegen.

Norbert Schroeder, Braunschweig