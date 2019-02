„Schmidt sollte seine Ministerrente für die Gorch Fock spenden“

Zu „,Gorch Fock’ sei wie ein Stück vom Herzen“ vom 30. Januar:

Die Vorstellung des ehemaligen Bundeslandwirtschaftsministers Christian Schmidt ist bestechend schön. Da sollte doch die Redaktion der Braunschweiger Zeitung dem Herrn Schmidt die Idee vermitteln, eine Art „Crowdfunding Gorch Fock“ zu initiieren, um die herzzerreißende Kostenexplosion steuerneutral auszugleichen.

Als Initiator könnte er dann auch gleich einen Teil seiner Ministerruhegelder mit einbringen, die ja auch aus unseren Steuergeldern beglichen werden, ähnlich den bis jetzt nicht nachvollziehbaren Reparaturkosten der Gorch Fock. Ich bin überzeugt, Herr Christian Schmidt macht das wie bei seiner Glyphosatentscheidung – der ist halt so!

Gerhard Böcher, Salzgitter

Zu „Ist die SPD im Osten noch zu retten?“ und „Auch die CDU will sich mehr um den Osten kümmern“

vom 26. Januar:

Gut, interessant, aber auch amüsant, wenn sie nicht so traurig wäre, ist die Tatsache, dass sich unsere Noch-Volksparteien CDU und SPD mehr um den Osten unseres Landes kümmern wollen. Wohl aber in erster Linie, um den weiteren Niedergang gegenüber der sogenannten Alternative für Deutschland zu verhindern. Sicherlich zumindest kurzfristig zu spät. Den Bürgern in Ostdeutschland bleibt der Einigungsvertrag von 1990 mit den entsprechenden Folgen und Entwicklungen unvergessen, der nur als eine Art Siegfrieden gegenüber einem anderen und gescheiterten System, für das sie nicht verantwortlich waren und das sie in der Mehrheit auch nicht wollten, einzuordnen ist.

Ihre persönliche Lebensleistung fand keine Anerkennung, stattdessen wurde die Arbeitsmoral bei diesem wirtschaftlichen Niedergang bemängelt. Ausgemergelt noch durch eine kapitalistisch orientierte freie Marktwirtschaft, wurden teilweise Lebensgrundlagen entzogen.

Gesamtdeutsch blieben eigentlich fast nur das Sand- und Ampelmännchen – und das war für den Gemeinsinn absolut zu wenig. Ist auch der Prozess des Miteinanders der Menschen recht gut gelungen, müssen so viele Fehler in der Politik im Prozess des „Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört“ abgestellt werden. Aber auch dann werden CDU und SPD lange Zeit benötigen, um Vertrauen zurückzugewinnen.

Harry Howorka, Schöningen

Zu „Diesel-Debatte spaltet das Land“ vom 28. Januar:

Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie (DGP) behauptet, Feinstaub und Stickoxide schaden nicht nur der Lunge, sondern sind verantwortlich für Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und weitere Erkrankungen. Fettsucht und Bewegungsmangel sind die Ursachen der aufgeführten Krankheiten.

Die Proteste gelber Westen in Stuttgart waren erst der Anfang. Anton Hofreiter und seine Grünen haben bei 20 Prozent Umfragewerten die Bodenhaftung verloren. Der Umwelthilfe in Deutschland sollte endlich der Geldhahn zugedreht werden. Unsere Steuergelder werden verprasst.

Ulrich Fellecke, Helmstedt

Zu „Bürgen für Flüchtlinge – Entwarnung“ vom 25. Januar:

Als steuerzahlender Bürger habe ich keinerlei Verständnis dafür, dass die Risiken privater Bürgschaften von der Allgemeinheit übernommen werden.

Es steht Politikern meiner Ansicht nach nicht zu, Bürgschaftsrisiken mit unseren Steuergeldern auszugleichen.

Ein Bürge muss immer damit rechnen, für die möglichen unangenehmen Folgen einer Bürgschaft einstehen zu müssen. Wohin soll es führen, wenn der Staat in Zukunft hierfür die Verantwortung übernimmt?

Günter Steinkampf, Hornburg