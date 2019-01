„Die Kohlekommission bleibt das Gesamtkonzept schuldig“

Zu „Was bringt der Kohlekompromiss?“ vom 28. Januar:

Die Kohlekommission hat ihre Empfehlungen vorgelegt, bis spätestens 2038 das letzte Kohlekraftwerk stillzulegen.

Das ist mit enormen Kosten verbunden und viele Arbeitsplätze gehen verloren. Das Ziel ist es, den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren, wie von den Umweltbehörden vorgegeben. Das ist ein lobenswertes Ziel, um die globale Erderwärmung in Grenzen zu halten. Gleichzeitig werden aber auch die restlichen Atomkraftwerke in Deutschland stillgelegt und damit die Stromproduktion bei uns erheblich heruntergefahren.

Der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien – hauptsächlich durch Wind und Sonne – wurden in diesem Konzept nicht erwähnt, ebensowenig die noch fehlenden Stromtrassen von Nord nach Süd. Wenn dann bei bestimmten Wetterlagen, wie augenblicklich, weder die Sonne scheint noch Wind weht, fehlt ausreichend Strom zur Versorgung von Industrie und Haushalt. Es wird dann zugekauft von der Strombörse in Leipzig. Es wird dann aber wieder Atomstrom aus Frankreich und Kohlestrom aus Polen sein. Dieses macht doch keinen Sinn. Es fehlt ein Gesamtkonzept, das von der Kommission zu erarbeiten ist. Das ist unser Anspruch als Bürger, damit die Energiewende glaubhaft wird.

Jens Elmar Jacobsen, Braunschweig

Zum selben Thema:

Dass Abgeordnete in Zeiten der Klimadebatte den Kommissionsbericht gutheißen, ist nicht verwunderlich. Es ist aber auch naiv, der Bericht nimmt nämlich kaum Rücksicht auf die Entwicklung von Versorgungssicherheit im Stromnetz. So sollen sie doch mal erklären, mit welchen Kraftwerkskapazitäten wir eigentlich Strom generieren wollen, wenn weder die Sonne scheint noch der Wind weht, beides ist wetterabhängig.

Durch den gleichzeitigen Ausstieg aus Atomkraft und Kohleverstromung kann sich der Merit-Order-Effekt nur in Richtung Gaskraftwerke verschieben.

Das kann man machen, dann muss man den Menschen aber auch ehrlich sagen, dass Strom deutlich teurer wird, nicht nur für Privathaushalte. Kaum nachvollziehbar, weshalb man die industrielle Wertschöpfung derart leichtsinnig aufs Spiel setzen will, die Industrie ist nämlich Deutschlands größter Stromverbraucher.

Marc Röthig, Königslutter

Ebenfalls dazu:

Die entscheidende Frage, aus welchen Quellen der Strom nach Abschaltung der Kohlekraftwerke kommt, wird in dem Artikel nur mit der Bemerkung das Stromnetz wird ausgebaut und Gaskraftwerke werden schneller genehmigt gestreift. Mit dem Netzausbau wird kein Strom erzeugt, der Staat oder die Energiewirtschaft muss neue Stromquellen schaffen. Wenn Kohle im Zuge der CO 2 -Hysterie als Wärmequelle entfallen soll, sind viele Industriezweige (Stahlwerke, Gießereien und so weiter) betroffen.

Wenn alle Verbrennungsmotoren durch E-Antrieb abgelöst werden sollen, entsteht ein riesiger zusätzlicher Strombedarf. Woher kommt dieser Strom für Verkehr und Industrie? Ein Kraftwerk „in Wartestellung“ liefert binnen Minuten auf Knopfdruck keinen Strom.

Der Hinweis der Kommission, Deutschland verfüge über eines der sichersten Strom-Versorgungssysteme der Welt, beschreibt den bisherigen Zustand und verschweigt das düstere Bild der Zukunft.

Hans Richters, Wolfsburg