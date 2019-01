Lesermeinung: „Freie Fahrt für freie Bürger auf freier Strecke“

Die Bundesregierung erteilt einem allgemeinen Tempolimit eine Absage . Unsere Leser diskutieren.

Zu „Tempolimit ausgebremst“ vom 29. Januar:

Ich bin für ein intelligentes, dem Verkehr angepasstes Tempolimit. Das heißt, wenn es das Verkehrsaufkommen zulässt, auch: freie Fahrt für freie Bürger auf freier Strecke.

Der komplette Ausbau aller Autobahnen mit Verkehrsleitsystem würde dazugehören, allerdings auch eine effektive Überwachung durch Vollzugsbeamte, damit die Systeme auch ernst genommen und nicht als Empfehlung betrachtet werden.

So können auch LKW-Überholverbote – vor allem auf zweispurigen Autobahnen – verkehrsabhängig gesteuert werden. Von generellen Verboten halte ich persönlich gar nichts, ebenso wenig wie die Verklärung von Elektroautos. Hier scheinen Ideologien und Unwissenheit zu triumphieren. Ich wünsche mir marktreife Motoren auf Wasserstoffbasis und andere regenerative Ersatztreibstoffe, allenfalls Hybridlösungen. Übrigens: Die Schadstoffgrenzwerte würde ich beibehalten, aber die Messstellen denen anderer europäischer Länder anpassen.

Mike Cohn, Offleben

Zum selben Thema:

Unsere Umwelt geht dem Untergang entgegen und es wird nur dummes Zeug geredet aber nichts getan. Es nützt ebenso wenig, in Europa die Grenzwerte von Feinstaub, Dioxiden herabzusetzen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen zu fordern, wenn ringsum von den großen Staaten wie den USA, Russland, China oder Indien der Dreck in die Umwelt gepulvert wird. Es nützt auch nichts, wenn in Europa alte PKW, LKW oder Busse stillgelegt werden, aber in die armen Drittländer verkauft werden – vor allem, wenn es Dieselfahrzeuge sind.

Auch das ganze Geschwätz von Elektrofahrzeugen, die über Steckdose aufgeladen werden, oder elektrischen Oberleitungen auf Autobahnen, damit LKW Fahrstrom haben wie die Bahn, ist Blödsinn.

Transitgüter gehören auf die Schiene – genauso wie Güter, die mehr als 200 Kilometer befördert werden müssen. Statt mehr Autobahnen oder deren Ausbau, damit noch mehr LKW auf die Straße können, sollte die Schiene wieder gut ausgebaut werden.

Lothar Sommer, Braunschweig

Ebenfalls dazu:

Auch zukünftig zu erlauben, dass die Automobilkonzerne Autos auf den Markt bringen dürfen, deren Motorleistungen in der Regel zu einem Tempolimit – auch von 130 Stundenkilometern – so gegensätzlich sind wie die Farben Schwarz und Weiß, grenzt doch beinahe an Schizophrenie.

Insofern halte ich auch nichts von einem generellen Tempolimit auf unseren Autobahnen. Auch das Beschränken der Mobilität einer Gruppe von Menschen, die rechtmäßig ein Diesel-KFZ erworben haben und mit gültiger TÜV-Plakette unterwegs sind, ist nicht nur unverschämt, sondern grenzt an Irrsinn.

Wir alle wissen, dass zu einem wirklich greifenden Klimaschutz und mancherorts verständlich geforderter gesünderer Luft an ganz anderen, größeren Schrauben gedreht werden müsste. Was eben aber fundamentalistisch heiß diskutiert wird, beschränkt sich bei genauerer Betrachtung – wie leider immer – einzig auf den Weg eines möglichst geringen Widerstandes. Und der Autofahrer als gewöhnlich eher friedliche „Melkkuh der Nation“ steht wieder mal ganz vorne im Fokus. Weitreichende Probleme löst man nicht mit Kurzsichtigkeit.

Rüdiger Reupke, Isenbüttel

Zum Kommentar „Die letzte Bastion“ vom 29. Januar:

Ich bin entsetzt und es treibt mir die Zornesröte auf die Stirn, mit welcher Selbstgefälligkeit Ihr Kommentator Philipp Engel sein Fazit zieht: „Wer nicht ohne den Rausch der Geschwindigkeit leben kann, sollte sich auf einer abgesperrten Rennstrecke austoben – oder sich in Behandlung begeben.“

Der Herr Journalist Philipp Engel weiß also genau, was zu tun ist. Andere Meinung: Ab zur Behandlung!

Klaus Scharff, Salzgitter

Ebenfalls zum Kommentar „Die letzte Bastion“:

Ich möchte gern Philipp Engel gratulieren zu seinem Kommentar, insbesondere zu seiner letzten Empfehlung: „Wer nicht ohne den Rausch der Geschwindigkeit leben kann, sollte sich auf einer abgesperrten Rennstrecke austoben - oder sich in Behandlung begeben.“ Einfach genial!

Anja Hallermann, Braunschweig

Auch dazu:

Dem Kommentar „Die letzte Bastion“ von Philipp Engel zum Tempolimit kann man als normal denkender Mensch nur voll beipflichten. Nur traurig, dass unsere Politiker das nicht auch so sehen und immer wieder vor der Auto-Lobby einknicken – auf Kosten unserer und unserer Kinder Gesundheit.

Renate Meyer-Plasa, Cremlingen

Zum Zitat des Tages von Katrin Göring-Eckardt von 29. Januar:

Frau Göring-Eckardt fordert also die Abschaffung des „deutschen Sonderweges“ Tempofreiheit auf Autobahnen. Abschaffen, weil alle andere Länder es anders handhaben? Wenn sie ihre Schularbeiten richtig gemacht hätte, wäre die Liste der „deutschen Sonderwege“ deutlich länger: Kirchensteuer, Zwangsabgaben ohne Ausstiegsmöglichkeit für Fernseh- und Rundfunkempfang, Zwangsmitgliedschaften in Berufsverbänden, Handels- und Handwerkskammern, Parteien- und Wahlkampffinanzierung aus Steuermitteln. Wann greift sie diese Punkte auf?

Matthias Crome, Ringelheim