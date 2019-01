„Interesse an Handball hält hoffentlich an“

Dänemarks Spieler jubeln bei der Siegerehrung während Torhüter Niklas Landin (M) die WM-Trophäe in die Höhe hebt. Dänemark wird erstmals in der Geschichte Handball-Weltmeister.

Zu „Im Handball-Fieber“ vom 25. Januar:

Die Entwicklung einer Sportart hängt von der Präsenz in der Schule ab. Viel wichtiger aber ist ihre Präsenz in den Printmedien und vor allem im Fernsehen. Wenn aber in der Heimat der urdeutschen Sportart Handball mit der „stärksten Handball-Liga der Welt“ diese im frei empfangbaren Fernsehen bei Weltmeisterschaften, so 2015 und 2017 geschehen, nicht einmal übertragen wird, hat es auch die zweitbeliebteste Mannschaftssportart schwer, Millionen für sich zu begeistern. Handball ist nicht erst seit dieser WM eine attraktive Sportart, körperbetont, robust und dennoch fair; ein vorbildlicher Mannschaftssport mit seinen erzieherischen Elementen. Hoffentlich hält das Interesse von Medienvertretern an, wenn es nicht mehr um große Meisterschaften geht, sondern einfach darum, objektiv über interessante Sportarten zu berichten.

Hans-Peter Oppermann, Braunschweig

Rechtsstaat schützt Täter, nicht Bürger

Zu „640 Straftaten, aber frei“ vom 22. Januar:

Dieser Artikel kann doch sicher nur noch Kopfschütteln auslösen. Was ist das für ein Rechtsstaat, der nicht mehr die Bürger schützt, sondern die Täter? In was für einem Land leben wir, das solche Straftaten ohne Reaktion der Staatsanwaltschaft und Polizei zulässt? Was muss dieses Paar noch alles begehen, damit sie aus dem Verkehr gezogen werden? Hoffentlich werden sie zur Rechenschaft gezogen. Die Krönung ist dann auch noch der Absatz darüber, welche Maßnahmen die Polizei ergriffen hat. Man habe mit den Straftätern sehr intensiv diskutiert und ihnen die Leviten gelesen. Muss ich das als normaler Bürger, der bislang geglaubt hat, in einem Rechtsstaat zu leben, der meine Rechte schützt, noch verstehen?

Karl Kurz, Salzgitter

Kein gefahrloses Überqueren der Straße

Zu „Kampf dem toten Winkel“ vom 24. Januar:

Immer wieder lesen wir von Todesopfern durch Unfälle zwischen LKW und Radfahrern oder Fußgängern. Da muss man sich fragen, warum die Politik hier nicht Druck ausübt, dass möglichst alle, zumindest aber die überwiegende Mehrzahl dieser Fahrzeuge verpflichtend mit technischen Assistenzsystemen für die Erfassung des „Toten Winkel“ ausgerüstet werden. Was meines Erachtens zusätzlich erforderlich wäre: alle Verkehrsteilnehmer immer wieder darauf hinzuweisen, dass eine grüne Ampel keine Garantie für ein gefahrloses Überqueren der Straße sein kann. Dieses müsste auch Inhalt von Verkehrsunterricht an Schulen sein.

Jürgen Krüger, Braunschweig

Schüler gehören in die Schule

Zu „Klimaaktivistin will ,Panik’ verbreiten“ vom 26. Januar:

Greta Thunberg hat Topmanager und Spitzenpolitiker zu Sofortmaßnahmen gegen den Klimawandel aufgerufen. Sie handelt offensichtlich mit dem Anspruch, ernst genommen zu werden mit ihrer geringen Sachkenntnis und Lebenserfahrung, die sie mit ihren 16 Jahren hat. Trotzig, wie es bei einem pubertierenden Mädchen in ihrem Alter nicht ungewöhnlich ist, verlangt sie, dass die Erwachsenen wegen ihrer nachgebrabbelten Aussagen in Panik geraten. Das wäre alles ein Lächeln wert, wenn dem nicht von den Medien eine so große Bühne geboten würde. Auch hier in Deutschland ist ihre Wirkung groß und sie verführt Schüler zu morgendlichen Protesten. Die gehören in die Schule, haben dort ihren Unterricht wahrzunehmen und nicht einem Teenie hinterherzulaufen. Protestieren dürfen sie ja durchaus, dann aber in ihrer Freizeit.

Bernd Jakubowski, Vechelde