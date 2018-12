„Ein Schelmenstück der Welfen“

Zu „Welfen streiten um Marienburg“ vom 12. Dezember:

Es ist schon ein besonderes Schelmenstück. Da saugen die „Welfen“ jahrhundertelang die Menschen in unserer Region aus, zetteln Kriege an mit Tausenden von toten Untertanen und leben durch die Jahrhunderte weitestgehend unbehelligt wie die Made im Speck. Jetzt bieten sie ihr offensichtlich durch Renovierungsstau vergammeltes und marodes Schloss dem ohnehin überschuldeten Land für einen Euro an. Mal davon abgesehen, dass die Renovierung dem Steuerzahler sehr teuer zu stehen kommt, darf ich einmal an die Angelegenheit mit dem „Evangeliar Heinrich des Löwen“ erinnern. Das tauchte wie Phoenix aus der Asche seinerzeit in den 80-er Jahren in London in einem Auktionshaus auf und „musste“ damals, es war ja Kulturgut, für weit über 30 Millionen Deutsche Mark vom deutschen Steuerzahler ersteigert werden. Schon damals wurde gemutmaßt, dass sich das „Welfenhaus“ auf Steuerzahlerkosten die Tasche gefüllt hat, da der Anbieter anonym blieb und der letzte bekannte Besitzer dieses Schatzes im Jahr 1945 eindeutig das Welfenhaus selbst gewesen ist. Jetzt wird scheinbar wieder so eine Nummer abgezogen, und einige niedersächsische offensichtlich mittelmäßig informierte Politiker fallen auf den angebotenen Ein-Euro-Deal herein? Ich möchte hier an Artikel 14 des Grundgesetzes erinnern. Dort steht im Absatz 2, „Eigentum verpflichtet“. Nach den jahrelangen, zum Teil erfolglosen Versuchen des „Welfenhauses“, insbesondere „ihre“ Schlösser in den neuen Bundesländern wieder zurückzubekommen, jetzt hier die arme Maus-Nummer abzuziehen und sich den Größenwahn des hannoverschen Königs im Nachhinein abnehmen und finanzieren zu lassen, ist ein derber Schlag in das Gesicht des niedersächsischen Steuerzahlers! Insofern wird es interessant, was sich „Welfenvater und Welfensohn“ nun ausdenken, um Dritte zahlen zu lassen. Ich kann nur hoffen, dass in Hannover jemand aufwacht und dem Gezerre einen Riegel vorschiebt.

Ulf Küch, Sauingen

Bankier, Bänker, Bänkster

Zu „Bankgeschäfte sind oft nichts Seriöses und Feines“ vom 12. Dezember:

Die Aussagen von Professor Spiwoks treffen den Nagel auf den Kopf. Wenn man sich mit der Geschichte der Deutschen Bank – einstiges Vorzeigeinstitut der Bundesrepublik – befasst, muss man zwangsläufig zu dem Ergebnis kommen, dass die Chefs früher Bankiers waren, denen Bänker gefolgt sind, und nun sich Bänkster positioniert haben. Diese Entwicklung lässt sich unschwer am Aktienkurs ablesen. Die vielen Rechtsstreitigkeiten, durch Maßnahmen von Herrn Ackermann eingeleitet, haben diese Situation hervorgerufen. 25 Prozent Eigenkapitalverzinsung war der von Herrn Ackermann festgelegte Maßstab, dem sich alles unterzuordnen hatte. Da solche Ergebnisse nicht mit normalen Bankgeschäften zu erreichen sind, kamen zweifelhafte Geschäftspraktiken zum Einsatz, die der Bank und dem derzeitigen Führungsgremium große Probleme bereiten. Das ehemals gefeierte Institut hat allen Glanz verloren, so das es schon mal als Übernahmekandidat gehandelt wird. Das Vertrauenspotenzial ist verspielt worden.

Manfred Hartmann, Rhode

Und Rentner bekommen Post vom Finanzamt

Auch dazu:

Die Milliarden Steuergelder, die gebraucht werden für die Sanierung der Schulen und maroden Straßen, verschwinden mit Hilfe der Politiker in dunklen Kanälen. Dafür bekommen neuerdings 92-jährige Rentner Post vom Finanzamt.

Heinrich Stoffel Braunschweig

Alle Bürgschaften demnächst an Minister Pistorius?

Zu „Pistorius stellt für Flüchtlingsbürgen Lösung in Aussicht“ vom 12. Dezember:

Wenn die Flüchtlingsbürgen für die geleistete Bürgschaft nicht aufkommen müssen, sondern mal wieder wir als Steuerzahler, dann kann man ja ableiten, bei einer Bankbürgschaft wendet man sich auch an Herrn Pistorius, wenn man nicht bereit ist, für die geleistete Bürgschaft aufzukommen. Frei nach dem Motto: Gleiches Recht für alle! Gilt das so, Herr Pistorius?

Christa Schnelle, Braunschweig