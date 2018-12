Mit leeren Flaschen Gutes tun

„Pfandtastisch“-Koordinator Michael Bösche (von links), Armin Maus, Chefredakteur unserer Zeitung, Rewe-Vertriebsleiter Ralf Keffel und Filialleiter Rudolf Hildebrandt am Pfandautomaten des Rewe-Markts in den Schloss-Arkaden in Braunschweig.