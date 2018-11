„Als Pendler steht man bei der Bahn auf dem Abstellgleis“

Zu „Alte Technik und Personalmangel bremsen die Deutsche Bahn aus“ und zum Leitartikel „Das Bahn-Desaster“ vom 23. November:

Endlich nimmt sich ein Redakteur der Bahnmisere an und trifft den Kern. Danke dafür. Als leidgeplagter Pendler zwischen Braunschweig und Osterode steht man bei der Deutschen Bahn schon lange auf dem Abstellgleis, zumal das an die Augsburger Puppenkiste erinnernde Wärterhäuschen im Streckenabschnitt Gittelde mit Wärter und Kurbel keine Signalwirkung in Richtung Zukunft darbietet. Vielleicht zeigt der Leitartikel Wirkung. Zu wünschen wäre es.

Ingo Gremmer-Bosse, Braunschweig

Privatisierungen haben nichts verbessert

Zu „Die Deutsche Bahn sucht Wege aus der Krise“ vom 23. November:

Man muss den Weg aus der Krise nicht suchen, wenn er sich so offensichtlich wie bei der Bahn offenbart! Die Fürsprecher und Freunde der Privatisierung von Bahn, Post und nicht zuletzt auch den Krankenhäusern sollten sich endlich eingestehen, dass es ein großer Trugschluss war, davon auszugehen, dass mit dieser alles besser wird! Es gibt Dienstleistungsbereiche, die einfach nicht so, wie sie sollten, funktionieren, wenn man seitens des Managements mit Scheuklappenblick vorrangig auf die Kosten und wohl auch ins eigene Portemonnaie schaut. Effizienz erreicht man selten mit dem Rotstift, sondern mit ausreichendem Personal und allem dafür notwendigen technischen Equipment. Früher mag nicht alles besser gewesen sein; aber die Bundesbahner/innen, Postboten/innen und Krankenpfleger/innen hatten noch Grund, weitgehend auf ihre Arbeit stolz zu sein! Warum wohl?

Rüdiger Reupke, Isenbüttel

Investition in Radschnellweg macht sich langfristig bezahlt

Zum Radschnellweg zwischen Braunschweig und Wolfsburg:

Der in den Leserbriefen zum Thema „Radschnellweg“ vertretenen vehementen Ablehnung eines Radschnellweges zwischen Braunschweig und Wolfsburg („Radschnellweg ist ein zu teures Prestige-Objekt“ oder „Mal wieder wollen Unkundige Steuergelder verplempern.“) muss ich entschieden widersprechen. Unkundig scheinen mir eher diejenigen zu sein, die ihre ablehnende Haltung gegenüber Radschnellwegen fast ausschließlich mit zu hohen Kosten begründen. Mit dieser Art von Argumentation kann man nahezu alles ablehnen, ohne tatsächlich inhaltlich zu argumentieren. Gerade grotesk erscheint mir das Argument der Flächenversiegelung ausgerechnet durch Radwege zu sein. Wie schön, dass Autostraßen in so geringem Maße zur Flächenversiegelung beitragen. Was steckt hinter der Idee von „Radschnellwegen“? In Europa werden zunehmend Radschnellwege erstellt (hauptsächlich in Dänemark und den Niederlanden sowie in der Schweiz und vereinzelt in Deutschland). Erfahrungen in Dänemark und in den Niederlanden zeigen, dass Radschnellwege dazu beitragen, dass viele bis dahin Auto fahrende Pendler mit dem Rad zur Arbeit fahren. Angesichts des “Pendler-Wahnsinns im Norden“ (Titel einer Dokumentation im NDR-Fernsehen am 23. November) sollte alles getan werden, um den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr zu erhöhen. Das hilft auch der Umwelt und den lärm- und schadstoffgeplagten Anwohnern von großen Straßen in unseren Städten. Andererseits bescheinigen Mediziner den Radfahrern positive Effekte für ihre Gesundheit. Meiner Ansicht nach spricht alles für den Bau von guten Radwegen, auf denen man sich sicher und schnell fortbewegen kann und die Autofahrer motivieren, in Zukunft auf das Rad umzusteigen. Zur Sicherheit tragen Beleuchtung und Winterdienst bei. Braunschweig sieht sich nach Ansicht unseres Oberbürgermeisters auf dem Weg zur Fahrradstadt. Das ist gut so. Das ist aber nicht umsonst zu haben. Übrigens gehören Städte mit hohem Anteil von Radfahrern am gesamten Verkehr wie Kopenhagen, Amsterdam oder Wien zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität auf der Welt. In diesem Sinne kann ich die Verantwortlichen in der Region Braunschweig und Wolfsburg nur zur Umsetzung der Radschnellwege ermuntern. Das sind Investitionen, die sich langfristig bezahlt machen.

Friedhelm Lütge, Braunschweig

Super-Radweg nützt nur, wenn sich alle an die StVO halten

Auch zum Radschnellweg:

Zu einem Super-Radweg gehört auch eine StVO (Straßenverkehrsordnung), die super eingehalten werden sollte. Wenn dort Rennräder fahren dürfen, die ihre Geschwindigkeit nicht ausnutzen können, weil andere Radfahrer die StVO nicht beachten, nützt so ein Super-Radweg auch nicht. Für Rennfahrer und andere Radfahrer ist es in vielen Bereichen gefährlich zu fahren, weil allgemein die StVO zu wenig beachtet wird. Wenn das Geld für den Super-Radweg zur Verfügung steht, ist das eine gute Sache, insofern dieser entsprechend genutzt wird und die Voraussetzungen der StVO erfüllt werden.

Eckart Sander, Salzgitter