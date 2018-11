„Käfer-Form stammt nicht von VW “

Der Konstrukteur des erfolgreichen Kleinwagens VW-Käfer, Ferdinand Porsche, 1939 auf einer Versuchsfahrt in den österreichischen Alpen.

Zu „Wer hat den Käfer ,geschaffen’?“ vom 22. November:

Mir ist völlig unverständlich, dass diese Frage heute noch in dieser Form vor Gericht getragen werden kann! Im Prioritätenstreit im Jahre 1954 hat ein Gericht Herrn Béla Barényi (lange Jahre bei Daimler-Benz) bestätigt, dass er das Konzept des Volkswagen (Käfer) bereits vor 1930 ausgearbeitet hatte – also vor den Arbeiten des Porsche-Teams ab etwa 1931. Auch wenn Herr Komenda für die – gegenüber den Vormustern des Käfers – eleganteren Linien zuständig war, so ist die grundlegende „Käfer-Form“ doch bereits deutlich früher entstanden, wie im Entwurf von Béla Barényi zu sehen. Für später gestaltete Varianten, die von dieser Form (Naturform Marienkäfer?) inspiriert sind, sehe ich daher keinerlei Beziehung zu Herrn Komenda.

Helmut Bobzin, Flechtorf

Ahnen des Raderfinders könnten reich werden

Ebenfalls dazu:

Nur um Anerkennung der Lebensleistung ihres Vaters geht es Frau Steineck laut ihres Anwalts. Aber nicht durch eine bloße Würdigung durch VW oder Porsche. Ein kleiner „Fairness-Ausgleich“ von fünf bzw. 40 Millionen Euro soll es schon sein, schließlich handelt es sich um Design mit künstlerischen Elementen, das Urheberschutz genießt. Man darf gespannt sein, wie sich die weiteren Prozess- und Berufungsprozessverläufe gestalten. Vielleicht lohnt sich Ahnenforschung: Ein Erbe des Erfinders des Rads könnte sicherlich bei vielen Institutionen weit größere Ansprüche geltend machen.

Martin Dyczka, Braunschweig

Groko-Bilanz mit rosaroter Brille

Zum Kommentar „Gut gemacht, Groko“ vom 21. November:

Der Verfasser zeichnet hier das Bild eines wirtschaftlich goldenen Groko-Zeitalters. Legt man jedoch die rosarote Brille ab, zeigt sich ein ernüchterndes Bild mit zahlreichen Baustellen. Hieran ändert auch die knappe schwarze Null nichts, die übrigens keineswegs für einen Aufschwung oder Wohlstand steht, sondern zuallererst an einem schwachen Euro, tiefen Zinsen und hohen Steuereinnahmen liegt. Das Gesundheitssystem „gut“ zu nennen, erscheint mir perspektivisch eingeschränkt, und die vermeintlich fast erreichte Vollbeschäftigung gerät angesichts der bekannten kreativen Verfahrensweisen bei der Arbeitslosenstatistik zur Farce. Die Zahl der auf staatliche Leistungen angewiesenen Menschen beträgt gut das dreifache der vermeintlich rekordtiefen Arbeitslosenzahl. Im Zuge der „Euro-Rettung“ haben deutsche Sparer Milliarden verloren. Die sogenannte Energiewende belastet Endverbraucher wie auch Unternehmen mit horrenden Kosten, und das ohne jeden messbaren, positiven Effekt. Maroden Schulen fehlen zehntausende Lehrer. Öffentliche Investitionen in die Infrastruktur sind seit Jahren rückläufig, bei digitaler Infrastruktur liegt Deutschland vergleichsweise weit hinten. Vielerorts explodieren Mieten und/oder herrscht Wohnungsmangel. Nicht zuletzt geht auch die Abwendung von einer pluralistischen, ergebnisoffenen Diskurskultur hin zu Meinungskorridoren, Politikverdrossenheit und einem Klima des Gegeneinanders auf das Konto der führenden Politik der letzten Jahre. Gut gemacht, Groko?

Oliver Bake, Braunschweig

Steuern der Rentner in den Rententopf packen

Zu „48.000 Rentner ab 2019 steuerpflichtig“ vom 21. November:

Mit der einen Hand wird gegeben, mit der anderen genommen. Leider ist die Hand, die nimmt, meistens um vieles größer als die, die gibt. Wie wäre es, wenn die Mehreinnahmen durch die jetzt steuerpflichtigen Rentner in den Rententopf zurück fließen und dort zugriffsicher für die nachfolgende Generation angelegt werden? Dann machte das Ganze wenigstens etwas Sinn.

Barbara Grünewald, Helmstedt

Gräben zuschütten, keine neuen aufreißen

Zum Leserbrief „Friedensgerede ist verlogen“ vom 19. November:

Wer Frieden und Freiheit will, schüttet Gräben zu und reißt keine neuen auf.

Manfred Bräuer, Braunschweig