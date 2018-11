„Radschnellweg ist ein zu teures Prestige-Objekt“

Der e-Radschnellweg in Göttingen: Die Idee eines Radschnellweges zwischen Braunschweig und Wolfsburg ist bei unseren Lesern umstritten.

Zu „Super-Radweg soll kommen – Doch es gibt Streit ums Geld“ vom 21. November:

Wenn die Bundesrepublik, Niedersachsen, die Städte und Gemeinden im Raum Braunschweig im Geld schwimmen würden, dann könnte man das „Prestigeobjekt Radschnellweg“ bauen. Leider sind Bund, Länder und Kommunen jedoch mit insgesamt fast 2000 Milliarden Euro verschuldet. Und nach aller Erfahrung werden die kalkulierten Baukosten von 18,6 Millionen Euro nicht ausreichen. Vor diesem Hintergrund muss die Notwendigkeit des Radweges sehr sorgfältig geprüft werden. Prestige-Sucht allein ist eine schlechte Ratgeberin. Berufspendler werden andere Möglichkeiten dem Fahrrad vorziehen, um zu bzw. von ihren Arbeitsstellen zu gelangen. Für diesen Personenkreis dürfte kein Bedarf an einem Super-Radweg bestehen. Freizeitradler und Radwanderer finden bereits jetzt gute Möglichkeiten, um zum Beispiel von Braunschweig aus Wolfsburg zu erreichen. Ein hervorragender Radweg abseits verkehrsreicher Straßen beginnt in Querum und führt über Volkmarode, Dibbesdorf, Wendhausen nach Lehre und weiter über Flechtorf und Mörse nach Wolfsburg. Die noch etwas rustikale Etappe entlang der A 39 könnte mit geringem finanziellen Aufwand optimiert werden. Die Nutzung der vorhandenen Wege würde also Millionen sparen.

Jürgen Schönwald, Weddel

Flächenversiegelung im Namen der Umwelt

Auch dazu:

Einen Schnellradweg aus der Südregion nach Wolfsburg kreuzungsfrei, das heißt mit Überführungen der kreuzenden Straßen? Ist das tatsächlich ernst gemeint? Die Größe von 15 Fußballfeldern soll für fast 20 Millionen Euro für ein paar Radfahrer in den Sommermonaten versiegelt werden? Für andere, stark frequentierte Wege werden die 20 Millionen Euro fehlen, und der Verkehr wird weiter stauen. Die Sinnhaftigkeit eines solchen Projektes wird nicht in Frage gestellt. Verkehrszählungen werden nicht erwogen. Die Klientel, die diesen Radweg fordert, protestiert bei anderen Verkehrsprojekten. Hier wird den Forderungen der Ideologen mit dem Argument der „Umweltschonung“ Gehör geschenkt.

Klaus-Peter Fischer, Gifhorn

Für Lehre sind die Kosten zu hoch

Zu demselben Thema:

Ich begrüße das Konzept der Radschnellwege sehr. Wann immer ich kann, fahre ich mit dem Fahrrad nach Wolfenbüttel zur Arbeit. Da würde mir ein möglichst kreuzungsfreier Radweg sehr entgegenkommen. Wobei auch die Fahrt entlang der Oker schon recht angenehm ist. Die Position des Lehrscher Bürgermeisters kann ich gut nachvollziehen und finde seinen Vorschlag, für die Kostenbeteiligung die Bewohnerzahl der Gemeinden zu berücksichtigen, sehr gut. Denn die größten Vorteile haben doch die Gemeinden und Bewohner von Braunschweig und Wolfsburg. Auch wenn in Lehre eventuell eine Radstation angesiedelt würde, ist der Kostenbeitrag doch in jedem Fall zu hoch.

Michael Beck, Wolfenbüttel

Kinder müssen Recht auf Gewaltfreiheit haben

Zu „Prozess: Zeugen belasten Mutter“ vom 20. November:

Ich frage mich immer wieder, wenn man so etwas lesen muss, wie viele haben da nicht hingeschaut? Nachbarn, Kinderärzte, Kita-Mitarbeiterin, Lehrer...? Jeder hat die Möglichkeit, anonym im Jugendamt eine Meldung über seine Beobachtung zu machen oder mit einer insofern erfahrenen Fachkraft darüber zu sprechen. So können dort die Beobachtungen von verschiedenen Personen gesammelt werden, und es ergibt sich viel schneller die Möglichkeit, ein Kind aus seiner schrecklichen Lage zu erlösen. Unfassbar, dass es schon Auffälligkeiten rund um das Jahr 2013 gab. Da war der Junge ein Jahr alt, musste regelmäßig zu einem Kinderarzt zur Vorsorge. Jedesmal wenn man seine Bedenken nicht meldet, hilft man dem Täter und lässt ein Kind im Stich. Jeder, wirklich jeder, kann sich anonym darüber beraten lassen und seine Beobachtungen erzählen. Solange das Elternrecht soviel mehr wert ist als das Recht eines Kindes auf Gewaltfreiheit, brauchen Kinder aufmerksame Menschen in ihrer Umgebung, nämlich uns!

Anja Elstner-Neugebauer, Salzgitter

Es gibt Beweise, doch es geschieht nichts

Zu „Für Alice Weidel wird es eng“ vom 16. November:

Wie so oft in Deutschland, es gibt Beweise, und es passiert nichts. Es gibt unzählige Beispiele aus der Vergangenheit, die belegen, dass in Deutschland viel geredet wird und doch rein gar nichts geschieht. Der deutsche Michel wird wie immer für dumm verkauft.

Ralf Bosse, Salzgitter

Die AfD sollte eine hohe Geldstrafe bekommen

Zum selben Thema:

Alice Weidel ist promovierte Ökonomin. Daher gehe ich davon aus, dass sie mit Geld umgehen kann. Sie hat Spenden (ich sage Schmiergeld) von irgendjemandem in der Schweiz bekommen. Man weiß noch nicht genau von wem. Dies war illegal. Es sind auch andere Dinge passiert, die nicht gesetzesgemäß waren. Okay, ich bin ehrlich, ich mag Alice Weidel nicht. Sie ist arrogant und überheblich, und vor allem ist sie eine AfD-Brandstifterin. Aber alles ist relativ, und wenn ich sie mit Björn Höcke vergleiche, ist sie relativ moderat. Also ich verlange nicht, dass sie von ihren Ämtern zurücktreten muss. Die Partei soll eine hohe Geldstrafe bezahlen.

Glen Mapp, Weddel