„Es ist noch kein Machtkampf“

Zu „Machtkampf um den CDU-Vorsitz“ vom 30. Oktober:

Allgemein wird Klage geführt, dass die öffentliche Diskussion zunehmend von sehr unerfreulichen Äußerungen geprägt wird. Mit der Überschrift zu den Kandidaten für die Merkel-Nachfolge in der Partei leistet diese Zeitung leider auch einen Beitrag dazu.

Das Wort „Machtkampf” ist sicherlich für den normalen Leser negativ besetzt. Wer „Macht” besitzt, herrscht über andere, ist Inhaber von Gewalt. Und, wer kämpft, will andere besiegen. Wenn Kandidatinnen und Kandidaten nur ihre Bewerbung um den Parteivorsitz bekanntgeben, so ist es völlig verfehlt, von einem „Machtkampf” zu sprechen. Es ist ein absolut normaler Vorgang innerhalb einer demokratischen Partei, und es ist rätselhaft, wie ein Redakteur auf die Idee kommt, diesem Vorgang einen negativen Touch anzuhängen.

Da Kramp-Karrenbauer und Spahn schon vorher als Kandidaten „gehandelt” worden sind, wollten sicher – kaum dass Merkel den Satz vollendet hat – Hunderte Journalisten wissen, ob die beiden um die Nachfolge kandidieren. Die Antwort darauf schon als „Machtkampf” zu bezeichnen, widerlegt schon der Inhalt des Beitrags, weil darin von „kämpfen” keine Rede ist. Auch Journalisten sollten sich bemühen, die oft unerfreuliche öffentliche Diskussion nicht noch weiter anzuheizen.

Hans Ochmann, Braunschweig

Ein Politiker, der nicht geliebt werden will, wird gebraucht

Ebenfalls dazu:

Auch wenn ich Friedrich Merz nie leiden mochte, aber es braucht einen Politiker, der nicht geliebt werden will, sondern der durchsetzt, was geboten und nötig ist. Ich erinnere an seine „Bierdeckel-10-Punkte-Steuerpolitik“. Unsere Kanzlerin ist einerseits sehr klug und denkt weit in die Zukunft, weshalb sie stets getadelt wurde, dass sie entscheidungsunfähig sei,

aber ihre Herzlichkeit andererseits, die sie gern unter Kontrolle zu halten versuchte, wurde schwer missbraucht und ist nun am Ende.

Marion Pesenecker, Königslutter

Falsche Entscheidung zum falschen Zeitpunkt

Zu „Merkel verzichtet auf CDU-Vorsitz, bleibt Kanzlerin“ vom 30. Oktober:

Durch Frau Merkels Verzicht auf den Parteivorsitz wird ihr politischer Einfluss, bezogen auf Europa, drastisch sinken. War bisher ihre uneingeschränkte Integrität ausschlaggebend für die Umsetzung deutscher Interessen, ist nun Gegenteiliges zu befürchten. Auch der unberechenbare Donald Trump, wird diese Entwicklung mit Genugtuung aufgenommen haben, stärkt es doch seine Position, wenn es um die Umsetzung seiner Interessen geht. Summa summarum, eine falsche Entscheidung zum falschen Zeitpunkt.

Gudrun Kröhl, Meine