„Bayern-Bosse machen den Trump“

Beim Spiel gegen Hertha BSC im Olympiastadion in Berlin blicken Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge (links) und Bayerns Präsident Uli Hoeneß kritisch in das Stadion.

Alle Leserbriefe beziehen sich auf „Rundumschlag der brodelnden Bayern-Bosse“ vom 20. Oktober:

Was war das denn bitte für eine Komödie von Rolex-Kalle und Steuer-Uli? Was, bitte schön, sollte denn diese Pressekonferenz? Sie werfen der Presse Respektlosigkeit und herabwürdigende Berichterstattung vor? Das glauben sie ja wohl selber nicht, was sie da vom Stapel gelassen haben.

Herabwürdigend waren seinerzeit Rummenigges Äußerungen zu Mesut Özil, „spielt seit Jahren einen Dreck“, oder das Foul von Bellarabi war “geisteskrank“. Diese Aussagen sind respektlos den Spielern gegenüber. Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat doch Herr Rummenigge gesagt, daran sollten die beiden sich mal halten.

Mir stellt sich hier auch die Frage, wer ist wohl respektloser? Diese beiden waren schon immer schlechte Verlierer und nicht ein bisschen kritikfähig. Die Mannschaft hat in den letzten Spielen einfach nur schlecht gespielt, und die beiden wollen es nicht wahrhaben. Statt dessen machen sie einen auf Donald Trump und kritisieren die Presse. Kommt mal runter von eurem hohen Ross.

Michael Thomke, Salzgitter

Der FC Bayern ist nicht der liebe Gott

Es ist sowas von lächerlich, was die Münchner auf der Pressekonferenz abgezogen haben. Es gibt Pressefreiheit. Anscheinend kann der Verein nicht mit negativer Presse umgehen. Auch der FCB ist kein Herrgott, dem die Menschen zu Füßen liegen. Wie oft werden andere Mannschaften gedemütigt.

Angelika Kühn, Helmstedt

FC Bayern hat sich antastbar gemacht

Bayern Münchens Führungstrio, Vorstandsboss Kalle Rummenigge, Präsident Uli Hoeneß und Nebendarsteller Hasan Salihamidzic, sorgte bei seiner Abrechnungs-Pressekonferenz für ein Eigentor und eine erneute Bayern-Krise – diesmal nicht im Fußball, sondern im Vorstand. Ausgerechnet Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge, die großen Moralapostel und Saubermänner des FC Bayern, die gar so gerne mit erhobenem Zeigefinger andere ans Kreuz nagelten, beschweren sich nun über die negativen Medienberichte über ihren FC Bayern. Sie sollten sich hinterfragen, ob sie nicht jegliche Bodenhaftung verloren haben, indem sie die Pressefreiheit in Frage stellen. Wer sich auf Artikel 1 des Grundgesetzes („Die Würde des Menschen ist unantastbar.“) beruft, hat sich selbst nach dieser Pressekonferenz antastbar bemacht.

Gert Thiele, Braunschweig

Bayern-Bosse sollten die Menschenwürde achten

Achtung: keine Satire. Da entblödet sich das Blockwarte-Dreigestirn des FC Bayern tatsächlich nicht, unliebsame Hofberichterstatter, die wagten, das zur Zeit glücklose Gekicke der mit unmoralischen Geldbeträgen überhäuften

Spielschar sachlich zu kritisieren, in übelster Stasi-Manier an den Pranger zu stellen und mit lächerlichen Unterlassungserklärungen zu bedrohen. Da erinnert der Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge nicht etwa den Bayern-Boss

Hoeneß daran, die Menschenwürde zu achten. Also den Hoeneß, der Spielern schon mal öffentlich bescheinigt, geisteskrank zu sein, einen Dreck oder auch schon mal einen Scheißdreck zu spielen. Nein, er erinnert Journalisten daran, die es tatsächlich gewagt hatten, einen Torwartfehler der Bayern als solchen zu bezeichnen oder über das Altherrentempo einiger in die Jahre gekommenen Bayern-Granden berichten. Woher sollen diese ehemaligen Fußballspieler auch wissen, dass die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhafte Unterrichtung der Öffentlichkeit oberste Gebote eines Journalisten sind. Allerdings unabhängig vom Tabellenstand des FC Bayern. Vielleicht liegt es aber auch an zu häufigen Trainingslagern der Bayern im Menschenrechteparadies ihres Top-Sponsoren in der Monarchie von Katar, dass der wahrnehmungsgestörten Führungsriege entgangen zu sein scheint, dass in Bayern auch nach der letzten Landtagswahl ein Recht auf freie Meinungsäußerung besteht?

Justus Becker, Sauingen