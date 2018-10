„Allein auf E-Mobilität zu setzen, ist Wahnsinn“

Zum Leserbrief „E-Mobilität stößt an Grenzen“ vom 18. Oktober:

Eines Tages wird man zur Kenntnis nehmen müssen, dass die schwerpunktmäßige Orientierung auf die E-Mobilität mit Vernachlässigung der Wasserstofftechnologie ein großer Irrtum der Technikgeschichte und ökonomischer Wahnsinn war. Toyota, Kia, Hyundai und China haben das bereits erkannt und fahren deshalb zweigleisig. Während die E-Mobilität millionenfache Verkabelung und Ladesäulen erforderlich macht und in Städten mit ihrer hohen Fahrzeugdichte nicht händelbar ist, kann die Wasserstofftechnologie über das vorhandene Tankstellennetz mit einer zusätzlichen Wasserstofftanksäule und über eine, teilweise bereits vorhandene, Gasinfrastruktur realisiert werden. Weitere Argumente gegen eine einseitige E-Mobilität sind die begrenzten Rohstoffe für die Batterien, deren Entsorgung und begrenzte Lebensdauer. Außerdem ist noch für viele Jahre der ausschließliche Einsatz von Ökostrom begrenzt. In der Übergangszeit sollte daher der Fokus verstärkt auf den Einsatz von Hybridfahrzeugen gelegt werden.

Arnold Steputat, Wolfsburg

Zukunftsforscher bei VW haben noch viel zu tun

Ebenfalls zum Thema E-Mobilität:

Ich lese immer von den unbestreitbaren Vorteilen der E-Fahrzeuge, und Sie schreiben zum Thema Elektromobilität, dass die deutschen Kunden trotz allem bei der Anschaffung zurückhaltend seien. Liegt das nicht auch daran, dass bei hohen Preisen der Wiederverkaufswert nicht abzuschätzen ist, wenn ein Fahrzeug-Akku nach zum Beispiel sechs Jahren vielleicht 50 Prozent seiner Kapazität einbüßt und die ohnehin geringe Reichweite weiter schrumpft (wie bei meinem Pedelec aktuell der Fall). Auch der Wechsel und die Entsorgung des Akkus scheint mir nicht geregelt. Kann man bei heutigen Fahrzeugen die Akkus nach Jahren tauschen? Und, wenn ja, was kostet das dann? Ist die Entsorgung inklusive, auch bei einer eventuellen Verschrottung des E-Autos, oder verursacht sie dem letzten Besitzer hohe Kosten? Ich frage mich auch, ob tiefentladene Akkus von lange nicht bewegten E-Fahrzeugen eine Brandgefahr darstellen können. Ich glaube, der Zukunftsforscher von VW hat noch viel zu tun.

Mathias Wendel, Braunschweig

E-Mobilität ist alles andere als sauber

Zu „Diess beklagt ,Feldzug’ gegen das Auto“ vom 17. Oktober:

Nun gesteht VW-Chef Diess ein, dass ein E-Mobil klimaschädlicher ist als sein herkömmliches Gegenstück. Dabei bewertet er den Strommix mit grünem Anteil; und selbst mit diesen falschen Annahmen sieht es schon schlecht aus, wobei die Höhe des grünen Anteiles irrelevant ist. Richtig CO 2 -bewertet, hat das E-Mobil aber circa doppelte CO 2 -Emissionen. Das Netz ist wie eine Waage, Abflüsse/Verbrauch auf der einen, Einspeisungen auf der anderen Seite. Wir legen alle Verbraucher auf die Waage. Nun müssen wir die Einspeise-Seite auffüllen. Zuerst – mit eingebauter Vorfahrt – kommen die Regenerativen drauf, wir füllen weiter auf nach „Merit-Order-Regel“: Die nächste preiswerteste Einspeisequelle ist Kernkraft (alles, was noch da ist), nun kommt die gesamte Braunkohle dran. Da es immer noch nicht reicht, füllen wir nun Steinkohle auf, bis unsere Waage im Ausgleich ist. Nun kommt auf der Verbraucher-Seite ein E-PKW, vorher aber Sprit, zum Laden dazu. Oh je, wir müssen in Höhe der Ladung Steinkohlestrom auflegen. Damit ist belegt, dass ein E-Mobil nahezu nur mit Steinkohle fährt. Der E-Mobil-Hype reiht sich also nahtlos in die Reihe sinnloser Aktionen ein, die vor allem in Deutschland zum Zwecke der CO 2 -Reduzierung durchgeführt und propagiert werden. Auch der Bundesrechnungshof übt scharfe Kritik im Bericht 2017, und trotzdem wollen die Klima-Ideologen unbeirrt weitermachen. Eine Dekadenz im Endstadium, wenn ein völlig nutzloses sowie teures klimaschädliches Spielzeug dem normalen Bürger per Planwirtschaft aufoktroyiert wird.

Helmut Bömelburg, Salzgitter