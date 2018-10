„Pech im Fußball ist, sein Handwerk nicht zu beherrschen“

Alle Leserbriefe beziehen sich auf „Eine Sache von Sekunden’“ vom 8. Oktober:

Da gehen noch über 15 000 ins Stadion, was immer noch ein ordentliches Zweitliga-Niveau ist. Die Eintracht bietet aber nur eine durchwachsene Magerkost, auch wenn dieses Spiel durchaus gute Ansätze gezeigt hat. Von Pech kann man auch nicht reden. Pech ist nicht, wenn man kein Glück hat, Pech im Fußball ist, wenn man sein Handwerk nicht beherrscht. Und die Jungs beherrschen es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das ist eine bittere Wahrheit, die man aber nicht wegdiskutieren kann. Denn Erfolg ist doch nicht etwas, das einfach so passiert. Erfolg wird erlernt, erarbeitet, Erfolg wird trainiert. Das hat Lieberknecht verstanden und deshalb – mit Abstrichen – Erfolg gehabt. Und wer ein Spiel gewinnen will, muss doch eben genau die Fähigkeit besitzen, die im entscheidenden Moment gefragt ist. Der entscheidende Moment ist, wenn man mit einem Tor führt und dann die spielerischen Mittel hat, das Spiel auf Teufel komm raus nicht zu verlieren. Nur so sammelt man Punkte.

Hartmut Drobeck, Wolfenbüttel

Aktionen mancher Fans sind nicht leistungsfördernd

Sicherlich trägt auch das Präsidium eine gewisse Teilschuld am Abstieg und an der derzeitigen Misere, wobei meiner Meinung nach der Abstieg hauptsächlich von den Protagonisten auf dem grünen Rasen verursacht wurde. Was jedoch in der augenblicklichen Situation überhaupt nicht zu rechtfertigen ist, sind die teilweise in das Persönliche gehenden Anfeindungen und Verhöhnungen gegen und über die Spieler des aktuellen Kaders. Becherwürfe gegen den Präsidenten aus Reihen der angeblich aktiven Fanszene gehen zudem schon mal überhaupt nicht. Gerade Sebastian Ebel war es, der häufig auf die Belange jener Gruppierung Rücksicht genommen hat. Anstatt ihn zum Sündenbock zu machen, sollte die Anhängerschaft aus Block 9 sich mal hinterfragen, inwieweit sie nicht auch Mitschuld an der sportlichen Talfahrt haben. Stimmungsboykott zu Beginn der Abstiegssaison und die Aktionen während der Spiele gegen Kaiserlautern und Lotte waren sicherlich nicht leistungsfördernd.

Ingo Bittner, Braunschweig

Der Trainer trägt nur wenig Verantwortung

Wenn das Management eine Mannschaft für die 4. Liga zusammenstellt, darf sich niemand wundern, wenn die Mannschaft um die „4. Liga“ spielt. Der Trainer trägt für die mangelnde Qualität nur wenig Verantwortung.

Ulrich Heidemann, Braunschweig

Nicht nur Ultras haben Ebel niedergeschrien

Ich möchte darauf hinweisen, dass Präsident Ebel nicht nur von Ultras „niedergeschrien“ wurde, sondern viele Tausende noch im Stadion weilende Zuschauer seine Äußerungen über das „geile Spiel“ und die weiteren leeren Floskeln mit Pfiffen und Unmutsbekundungen bedacht haben.

Henning Lübbe, Braunschweig

Kader ist nicht drittligatauglich

Nach dem 11. Spieltag lügt die Tabelle definitiv nicht mehr – die sportliche Leitung unter dem Präsidenten Ebel hat es trotz eines für die 3. Liga ansehnlichen Etats nicht verstanden, einen drittligatauglichen Kader zusammen zu stellen. Trainer Pedersen, dessen Auftreten und Spielphilosophie meine Sympathie haben, hat es nicht geschafft, den vorhandenen Talenten im Kader die gestandenen Spieler an die Seite zu stellen, die nötig sind. Die nüchterne Erkenntnis: die Qualität der Spieler reicht in Summe nicht aus, um die Philosophie des Trainers auf dem Platz mit Erfolg umzusetzen. Das will aber wohl niemand wahr haben. Der Gipfel war die Aussage von Herrn Ebel am Sonnabend nach dem Spiel, „das wir ja wohl ein geiles Spiel gesehen haben, nur das Ergebnis stimme nicht“. Die Wahrheit ist, Eintracht hat eine ordentliche erste Hälfte gespielt und verdient mit 2:0 geführt – aber gegen einen Gegner, der zu den schwächsten gehört, die ich in unserem Stadion in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Die Schönrederei der letzten Saison geht weiter, Herr Ebel hat nichts, aber auch gar nichts aus dem Desaster mit Herrn Lieberknecht gelernt. An der Mannschaft lässt sich vorerst nichts verändern, also kann es nur über den Trainer gehen. Es geht nicht mehr um Spielphilosophie, wir brauchen einen Trainer, der die 3. Liga kennt und kann und der vor allem das spielen lässt, was die Spieler, die da sind, können. Dazu gilt es die Länderspielpause zu nutzen, sonst muss man kein Hellseher sein, dass die Zeit nicht ausreichen wird und Eintracht von Deutschlands Fußballkarte ins Nirwana verschwindet.

Bernd Großer, Schöppenstedt

Eintracht hat die Rolle des Punktelieferanten übernommen

Nun sagte Herr Pedersen, der mir schon ein wenig Leid tut, „meine Jungs brennen darauf, den zweiten Saisonsieg einzufahren, damit unsere Fans wieder stolz auf uns sein können“. Gemeint war damit eine Hoffnung auf das Spiel gegen die Sportfreunde Lotte. Wie klein doch die Erwartungshaltung in Braunschweig geworden ist. Im Meisterjahr wurde im gleichen Stadion Bayern München mit 5:2 abgefertigt!!! Aber da standen noch andere Spieler auf dem Platz, die wussten, dass man beim Milchholen nicht das Geld in der Kanne liegen lassen bzw. sich nicht in der Nachspielzeit die Butter vom Brot nehmen lassen sollte. Nun hat unsere Eintracht in der 3. Liga die Rolle als Punktelieferant übernommen. Schade drum.

Reinhard Scholz, Braunschweig