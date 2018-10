Rund eine Million Menschen feierten in der Nacht des 3. Oktober 1990 in Berlin die wiedergewonnene deutsche Einheit - hier mit einem Transparent "West und Ost / Zukunft für Deutschland und Europa" vor dem Brandenburger Tor (Archivbild).

Zum Tag der Deutschen Einheit:

Oft ist zu hören, Ostdeutsche fühlten sich vom Westen angegriffen und nicht anerkannt. Es besteht seitens der dortigen Bürger kein Grund, sich minderwertig zu fühlen. Schließlich wurden sie mehr als 50 Jahre unterdrückt und haben das Joch der Diktatur selbst abgeworfen und die Freiheit gewählt. Bei aller Kritik am Westen, sollten sie aber bedenken, welch gewaltige Leistungen auch der Westen in den Jahren nach der Wiedervereinigung erbracht hat, um einem maroden Teil-Staat wieder auf die Beine zu helfen und das in ihre Überlegungen einbeziehen.

Manfred Fehly, Salzgitter

Zum Leserbrief „Oberirdische Lagerung wäre unverantwortlich“ vom 1. Oktober:

Die Bunkeranlagen haben zum Teil einen Eisenbahnanschluss, sind Eigentum des Bundes, bewacht und mit Staplern befahrbar, somit zur Lagerung bestens geeignet. Wir sollten unseren Kindern die Möglichkeit nicht verbauen, mit dem Müll sinnvoll umzugehen, eventuell lachen unsere Kinder oder Enkel in 100 Jahren über unser Problem.

Wenn ich Ihnen vor 50 Jahren gesagt hätte, sie laufen in 50 Jahren mit einer „Glasplatte“ durch die Stadt, können mit jedem Menschen in der Welt sofort sprechen und schleppen damit auch noch ihre Bibliothek mit sich herum - Sie hätten mich ausgelacht.

Torsten Gottsmann, Sickte

Zu „Das Zölibat ist nicht das eigentliche Problem“ vom 27. September:

Mein Leben zählt 81 Jahre, und seit etwa 75 Jahren bin ich Christ und Katholik. Das ergibt sich, weil meine Eltern ein halbes Jahr nach meiner Geburt aus der katholischen Kirche austraten. Sie mögen zurückrechnen und finden vielleicht den Grund.

Oft frage ich mich, ob ich meinen Eltern für Auseinandersetzungen in etwa fünfundzwanzig Jahren, zwischen ihrem Kirchenaustritt und Wiedereintritt, danken soll. Denn diese Zeit bewies mir, dass ein einzelner Mensch und die ganze Menschheit eine religiöse Ausrichtung braucht, schon um im realen Leben zu bestehen.

Makel, die man der katholischen Kirche in ihrer Geschichte anlastet, sind mir gut bekannt. Dennoch sehe ich in ihren Mitgliedern ein solides Fundament wie das.

Missbrauch von Kindern – durch jeden, der ihn begeht – ist ein schlimmer Makel.

Alle, die die Bibel studiert haben, müssten gemahnt und gewarnt sein. Die Heftigkeit von Jesu Strafandrohung lässt auch den Schluss zu, dass er vor Augen hatte, was schon zu seiner Zeit in dieser Hinsicht geschah und welch schlimme Wirkung davon ausging. Offenbar gab es immer schon solche Missstände, gegen die anzukämpfen ist wie gegen Krieg und Krankheit. Das sei eine gemeinsame Forderung an alle Christen, Humanisten und wie man sich immer einordnen mag.

Heribert Stallmeister, Wolfsburg