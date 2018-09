„Niemand muss am Sonntag einkaufen“

Verkaufsoffener Sonntag am 1. Oktober 2017 in Braunschweig: Ein Leser meint, niemand müsse am Sonntag einkaufen.

Zu „Verkaufsoffene Sonntage: Reform wackelt“ vom 26. September:

Es ist mir völlig unverständlich, warum Geschäfte am Sonntag oder in den Nachtstunden geöffnet haben müssen. Es ist doch schlimm genug, dass es Bereiche gibt, wo an Sonn- und Feiertagen sowie nachts gearbeitet werden muss, zum Beispiel im Öffentlichen Personennahverkehr, bei der Feuerwehr, der Polizei, in Kliniken usw. Warum jedoch hunderten Beschäftigten im Einzelhandel der oft einzig freie Tag mit der Familie genommen werden soll, damit einige Wenige am Sonntag das einkaufen können, was sie von Montagmorgen bis Samstagabend nicht geschafft haben, dafür fehlt mir jegliches Verständnis. Ich denke, es wird an den zusätzlich geöffneten Tagen nicht viel mehr verkauft, nur zu einer anderen Zeit. Ich bin selbst Inhaber eines Dienstleistungsunternehmens, in dieser Branche ist Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit leider unumgänglich. Daher wünsche ich mir ein Ende dieser sinnlosen Beschäftigung am Sonntag, weil auch die Beschäftigten im Einzelhandel ein Recht auf Familie und Freizeit haben. Niemand muss sonntags einkaufen.

Oliver Fricke, Rühen

Mit Taschenabgabe wird Geld gemacht

Zum Leserbrief: „Keine Sicherheits-, sondern Formatkontrolle“ vom 26. September:

Vor ein paar Tagen haben meine Frau und ich an einer Veranstaltung der Bürgerstiftung im Congress-Saal der Stadthalle teilgenommen. Am Eingang begann der allgemeine Frust der Damen, da viele vom Sicherheitsdienst pingelig auf die Größe ihrer Handtaschen kontrolliert wurden – zwei Zentimeter zu breit, zu hoch? Kein Einlass mit Tasche! Obelix würde sagen: „Die spinnen, die Braunschweiger“

Was das mit Sicherheit zu tun haben soll, vermochten mir die Herren vom Sicherheitsdienst nicht darzulegen. Man verschanzte sich hinter einer Anordnung der Stadtverwaltung. Da alle zu groß befundenen Taschen für zwei Euro abgegeben werden konnten, drängt sich mir ein anderer Verdacht auf – da wird Geld gemacht. Der Veranstaltungsleiter entschuldigte sich bei seiner Begrüßungsrede dann auch bei den vielen honorigen Damen, die am Eingang – auf Geheiß der Stadt Braunschweig – vor den Kopf gestoßen wurden.

Frank Wuttke, Cremlingen

Merkel sollte schnell Nachfolger aufbauen

Zu „Revolte in der Union gegen Merkel“ vom 26. September:

Es ist Merkel-Dämmerung. Es ist höchste Zeit, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aufzubauen. Allerdings rächt sich nun, dass sie potenzielle Kandidaten in der Vergangenheit weggebissen hat.

Klaus Grübl, Braunschweig

Maaßen-Deal war bestimmt keine SPD-Idee

Zu „Hektische Manöver am Abgrund“ vom 22. September:

Für das Desaster unserer Groko sucht man jetzt den oder die Schuldigen. Man hat ihn nun in der Person Andrea Nahles scheinbar gefunden. Das meiner Meinung unfair. Die Idee zu dem Deal „Maaßen“ ist bestimmt in Bayern entstanden. Andrea Nahles hat den Fehler gemacht, der Idee zu zu stimmen. Sie als allein Verantwortliche zu brandmarken, ist meiner Meinung nach nicht fair. Der Eine dreht die Bolzen und der andere schießt sie ab. Bitte alle Beteiligten an dieser Schnapsidee an den Pranger. Aber es ist so, den letzten beißen die Hunde.

Gisela Blödow, Meine

Auch zu dem Thema:

Die Vorfälle der letzten Wochen in Berlin sind zusätzliche Sargnägel an unserer Demokratie! Das Volk erkennt immer deutlicher, dass Fehlverhalten (mitunter sogar mit kriminellen Ansätzen), Dummheit, Ignoranz und Steuerverschwendung auf vielen Ebenen in der politischen Szene keinerlei negative Konsequenzen nach sich ziehen. Da wird ausgesessen, gelogen, heruntermoderiert, abgestritten und ignoriert. Und der Michel sitzt da und ist ohnmächtig vor Hilflosigkeit und Wut. Dann kommen die „Heilsbringer“ der AfD und versprechen, diesen „Saustall“ zu säubern und „die Regierung vor sich herzutreiben“. In diesem Kontext wechselt der ursprünglich demokratische Mensch die Seiten und verfällt den Lockungen der Rechten. Es ist schlichtweg zum Verzweifeln!

Ulf Küch, Sauingen