Zu „1:4 – Kaiserslautern siegt im Eintracht-Stadion“ vom 26. September:

Jetzt wird’s peinlich! Vor zwei Jahren an die Tür zur Bundesliga geklopft, jetzt klopft der TSV Havelse an unsere Tür.

Ich muss lange überlegen, mal so eine schwache Mannschaft wie gegen Kaiserslautern am Dienstagabend gesehen zu haben. Problem ist nur, dass wir noch schlechter sind und uns die Dinger selber reinmurmeln. Der Hofmann ist seit Wochen die ärmste Sau da vorne. Technisch mit Abstand der Beste, verteilt die Bälle mit viel Übersicht. Problem ist nur, dass er sich die Pille selber vorlegen muss, weil neben ihm weit und breit kein Mensch ist. Aber nein, wir bleiben unserer Linie treu und sind taktisch flexibel wie eine Litfaßsäule. Statt mal auf ein 4-4-2 von Anfang an zu gehen, spielen wir unseren Stiefel munter weiter. Hinzu kommt der große Umbruch, jetzt sind Typen gefragt (Pfitze), die auch mal, ohne jemanden verletzen zu wollen, einen über die Tartanbahn wischen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns in einem Sechs-Punkte-Spiel wie gegen Kaiserslautern nicht mal eine Gelbe Karte abholen, um mal ein Zeichen zu setzen. Stattdessen spielen wir so lieb und nett weiter, als wenn wir sonntags bei Kaffee und einem Windbeutel am Tisch sitzen und einen auf heile Fußballwelt machen. Langsam mach ich mir echt große Sorgen.

Thorben Libbe, Wolfenbüttel

Eintrachts Kader ist bestenfalls Dritt-Liga-tauglich

Zu demselben Thema:

Den Frust der Zuschauer kann ich nur aufgrund der Eintrittspreise nachvollziehen. Jedem gut informierten Fan hätte bewusst sein müssen, dass der Kader maximal um den Verbleib in der Liga spielen wird. Nach dem Abstieg sind Spieler geblieben, die Dritt- bzw. Viert-Liga-tauglich sind. Geholt wurden ebenfalls Akteure dieses Kalibers. Fazit: Wie bestellt, so geliefert!

Marc Mehnert, Braunschweig

Der Weg führt direkt in die vierte Liga

Auch dazu:

Der BTSV geht mit unserem unfähigen Präsidium mit Pauken und Trompeten direkt von der ersten Liga in die vierte Liga. Arme treue BTSV-Fans, hättet ihr doch bloß euer sinnlos vergeudetes Eintrittsgeld zur Braunschweiger Tafel gebracht. Ein Dankschreiben wäre euch gewiss.

Bernd Spannaus, Braunschweig