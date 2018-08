Wasser auf die Mühlen der „Lügenpresse“-Fraktion

Zu: „Polizeieinsatz wird zum Politikum“ vom 24. August:

Während Jörg Quoos in seinem Leitartikel von einem „Angestellten des sächsischen LKA’s“ spricht, schreiben die Verfasser, der Pegida-Anhänger sei Polizist, aber als „Tarifbeschäftigter“ kein verbeamteter Ermittler. Weiterhin wird § 60 Beamtengesetz – gemeint ist wohl das Bundesbeamtengesetz – zitiert, dessen Anwendung im vorliegenden Fall nicht relevant ist.

Selbst der gleichlautende § 69 Sächsisches Beamtengesetz bezieht sich ausschließlich auf den Beamtenstatus. Der Betroffene ist Mitarbeiter der Polizeibehörde in Sachsen und nicht im Polizeivollzugsdienst. Ferner ist das Zitat „Hören Sie auf zu filmen! Sie machen sich strafbar“ in einem wesentlichen Punkt – freundlich formuliert – verkürzt. Wie im TV-Beitrag und bei YouTube nachsehbar, heißt es „Hören Sie auf mich zu filmen.“ Eine derartige Aussage hat ein andere Qualität. Wenn man – aus meiner Sicht zu Recht – die „Lügenpresse“-Schreier demaskieren will, sollte man unbeschadet des eigentlichen Sachverhalts und der Begleitumstände um die handelnden Personen sauber mit Begrifflichkeiten und Zitaten umgehen und mögliche Suggestionen vermeiden. Andernfalls ist das Wasser auf die Mühlen gerade derer, denen der Begriff „Lügenpresse“ so locker über die Lippen geht.

Der eigentliche Skandal ist doch nicht, dass ein LKA-Mitarbeiter bei der Pegida-Demonstration mitmarschiert und das ZDF-Team anpöbelt, sondern dass die Polizei nicht diesen Störer der öffentlichen Ordnung in Gewahrsam nimmt und verhört, sondern das angepöbelte ZDF-Team!

Ob ein Mitarbeiter des Landeskriminalamts bei Pegida mitgröhlt, muss er wissen. Auch muss er wissen, ob es Sinn macht, für einen Staat zu arbeiten, gegen den er in seiner Freizeit demonstriert.

Kritisch wird es aber, wenn er die Pressefreiheit nicht achtet und behindert. Viel schlimmer ist noch, dass die Polizei eine Maßnahme verkündet, die sie überhaupt nicht erläutern kann. Die Sicherheitsbehörden funktionieren in Sachsen nicht, die Politik kümmert sich nicht oder hat kein Interesse.

Der Ministerpräsident hat das mit seinen unsagbaren Äußerungen bewiesen. Man kann jetzt ruhig mal über eine Bundeszwangsverwaltung diskutieren.

Zu: „Pegida-Demonstrant ist Mitarbeiter des LKA Sachsen“ vom 23. August:

Eine Demonstration ist im wörtlichen und rechtlichen Sinn eine Zurschaustellung eigener Überzeugung in der Öffentlichkeit.

Ein geschütztes Grundrecht. Jeder soll sehen und hören können, wozu die Teilnehmer stehen. Dabei muss es sogar eigenes Interesse der Teilnehmer sein, dass ihre Meinung durch die anwesende Presse möglichst weit verbreitet wird.

Im vorliegenden Fall nimmt nun ein Mitarbeiter des LKA als Privatperson teil. Der kann aber nicht unbedingt wollen, dass er in seinem Arbeitsumfeld erkannt wird, wo er dienstlich und möglicherweise auch privat mit höchst sensiblen Ermittlungsdaten umgeht. Zu dumm nur, dass er ausgerechnet auf ein ZDF-Team losgeht und Bildaufnahmen von sich zu verhindern sucht – mit Begründungen, die keinerlei Sachkenntnis des Demonstrationsrechts erkennen lassen. Und dann bringt er Polizisten dazu, das Reporterteam anzugehen und zu blockieren.

Das geht gar nicht! Am Ende wird die Arbeit der beteiligten Polizisten von Politikern auch noch gut geheißen. Ja, wo leben wir denn?

Schließlich mache ich mir nach diesem Ereignis große Sorgen darüber, ob und wie sichergestellt ist, dass Leute in Positionen mit Zugriff auf Ermittlungsdaten, diese nicht auch privat verwenden können.

