„Den Bio-Bauern trifft keine Schuld“

Zu: „Dürre trifft alle“ vom 23. August:

Natürlich trifft es die leider wenigen Bio-Bauern genauso wie die Anderen. Wieso sollte es anders sein? Bei den Bio-Bauern regnet es genauso oder eben nicht, wie dieses Jahr. Aber die Bio-Bauern trifft keine Schuld. Sie sind nur die Leidtragenden. Anton Hofreiter von den Grünen hat Recht.

Es muss eine Agrarwende erfolgen, siehe diverse Untersuchungen von bekannten Instituten. Das Rind ist Hauptverursacher. Das Rind soll billig sein. Deshalb werden Unmengen von Rindern mit den Problemen der Tiernahrungsbeschaffung von den konventionellen Bauern gehalten. Das Viehfutter für deren Rinder wird unter anderem aus Südamerika beschafft. Der Regenwald wird deshalb abgeholzt. Glyphosat wird ein mehrfaches versprüht. Dieses vergiftet die Landschaft und die Menschen. Der Bio-Bauer produziert vor Ort. Deshalb trifft es ihn natürlich noch härter, wenn mal kein Regen fällt. Kein Regen bedeutet: Das Viehfutter wächst nicht. Die Rückkehr zum Sonntagsbraten ist mehr als angesagt. Obwohl Vegan ganz ohne Fleisch, Milch und so weiter noch besser wäre.

Diana Gebensleben-Buchheister, Salzgitter

Zu: „Geldregen für bedrohte Bauern“ vom 23. August:

Die staatliche Unterstützung könnte deutlich geringer ausfallen, wenn die Verbraucher die Landwirte auf Wochenmärkten oder in Hofläden ganzjährig mehr unterstützen würden.

Wenn ich Milch direkt beim Erzeuger für 80 Cent pro Liter kaufe, hat dieser mehr davon, als wenn er fünf Prozent davon von einer Molkerei bekommt und das für den gleichen Arbeitseinsatz. Warum müssen wir Tomaten aus Holland, Gurken aus Spanien, Kartoffeln aus Israel oder Butter aus Bayern kaufen, die über tausende Kilometer transportiert werden? Das dient weder der Umwelt noch den Erzeugern hier vor Ort. Wenn ich in Deutschland erzeugte Lebensmittel direkt beim Landwirt kaufe ist das zugleich Unterstützung und Wertschätzung seiner Arbeit, dafür gibt es zu Weihnachten keinen frischen Spargel aus Griechenland oder Erdbeeren aus Uruguay. Die Landwirte erhalten Arbeitsplätze, bezahlen Steuern und unterstützen die Wirtschaft vor Ort von dem Geld, das sie erwirtschaften. Zudem erzeugen sie hervorragende, gesunde und schmackhafte Lebensmittel, die vor dem Verzehr noch keine Weltreise hinter sich haben. Viele Landwirtschaftliche Betriebe lassen sich besuchen, was ich gerade für Familien mit Kindern, sehr gut finde.

Oliver Fricke, Rühen

Zu: „Ist das der Anfang von Trumps Ende“ vom 23. August:

Schwarze Tage sind für einen Donald Trump nicht mehr und nicht weniger, als ein gewöhnliches Risiko, das Kapitalisten wie er, die ihrem Geld Macht verleihen, wo immer sich ihnen eine Chance dazu auftut. Manch einer aus dem Netzwerk der Gleichgesinnten, die die Illegalität wenig fürchten, stolpert und fällt tief, aber die Lücke in der Reihe, in der für sich und die anderen gewirkt wurde, schließt sich meist sehr schnell. Da wird nicht lange nachgetrauert. So wie die Dinge in den USA leider ablaufen, müsste Trump wohl selbst das Handtuch werfen. Ich gehe aber davon aus, dass ein vorzeitiges Ende seiner Amtszeit nicht absehbar ist.

Rüdiger Reupke, Isenbüttel