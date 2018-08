„Handys sind nur ein Zeitvertreib“

Zu: „Soll es ein generelles Handy-Verbot an Schulen geben? vom 21. August:

Dirk Breyvogel hat absolut sinnvoll und vor allen Dingen nachhaltig argumentiert. Eine andere Sichtweise ist kontraproduktiv.

Wer dagegen stimmt, muss eine Zeit ohne Handy nicht kennengelernt haben. Smartphones sind ein Zeitvertreib und lenken vom Wesentlichen ab. Die Erfahrungen sprechen eine eigene Sprache.

Jeder kann in seiner Freizeit machen, was er will, aber Schüler sollten Unterrichtsstoff von ihren Lehrern lernen. Die haben Vorbildfunktion. Von ihnen erwartet jeder Vater und jede Mutter inzwischen die generelle Erziehung und Belehrung ihres Nachwuchses.

Nun auch noch den sinnvollen Umgang mit Smartphones? Ja, geht’s noch? Kein Wunder, dass wir einen Lehrermangel haben.

Mit fällt es schwer, das „Contra“ bis zum Ende zu lesen. Die jungen Menschen müssen lernen und erkennen, dass grenzenlose Digitalisierung mehr Schaden anrichtet, als sinnvollen Nutzen. Täglich hören und lesen wir von kriminellen Machenschaften im Netz, zudem digitalisieren wir in eine entmenschlichte Zukunft.

Dieses ewige Pro und Contra kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat richtig gehandelt, denn er hat Handys an Schulen verbieten lassen.

Ich wette, dass das der richtige Weg ist.

Marion Pesenecker, Königslutter

Ebenfalls dazu:

Wenn Lehrer und Schulleiter sich zu Kumpels der Schüler machen und alles erlauben, was scheinbar nicht zu verbieten ist, dann stimmt doch was nicht. Die Schulen sollten die Möglichkeit sich nehmen und haben, Grenzen, Vorschriften und eine Schulordnung durchzusetzen. Die Lehrer und Schulleiter sind die Chefs. Handy als Wörterbuch im Sprachunterricht? Ist es nicht der Job und die Pflicht der Schüler, selbst ihre Vokabeln zu lernen, zu üben und sich einen Wortschatz im eigenen Kopf anzusammeln? Oder geht die Suche im Translator etwa schneller und besser übersetzt als der Abruf aus dem gut trainierten Gedächtnis? Letztendlich könnte ja der Sprachlehrer die Übersetzungstexte als Mail verschicken, der Schüler lässt die Datei – schlau und medienkompetent wie er ist – per Google Translate übersetzen. Fertig. Und der Rest der Zeit: Chat, Facebook, Spiele, Mobbing und so weiter. Reiz des Verbotenen? Im richtigen Leben ist so vieles geboten und verboten und bei Zuwiderhandlung mit Sanktionen bedroht. Warum nicht im Schulleben? Ständige Erreichbarkeit des Nachwuchses? Hunderte von Jahren waren Schüler während des Schulunterrichts nie online und auch nicht ständig erreichbar. Und überhaupt: Kann sich wirklich jeder ein Smartphone leisten? Bestimmt gibt es auch Eltern, die ein Smartphone für ihre Kinder nicht für sinnvoll erachten. Alles Erziehungssache!

Franz Albert, Wolfenbüttel

Zu: „Hilfe zur Selbsthilfe“ vom 6. August: Es ist gut und richtig, dass notleidende Landwirte unterstützt werden, aber warum nicht kleine Handwerksbetriebe oder Tante Emma Läden in kleinen Ortschaften, die nicht nur für das leibliche Wohl wichtig sind, sondern auch für das soziale Leben? Warum wird denen nicht in beruflichen Flauten finanziell geholfen?

Weil man es schon immer so und nicht anders gemacht hat?

Gibt es in diesem Land jemanden, der diese Fragen beantworten kann?

Sophie Becker, Salzgitter