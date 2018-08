Zu „Die heiklen Kontakte des Hans-Georg Maaßen“ vom 16. August:

Wir gewähren politisch Verfolgten aus anderen Ländern Asyl. Das ist gut und richtig. Wie aber sieht es in unserem eigenen Land aus?

Was passiert denn bei uns mit Mitbürgern, die keiner hören will, Meinungen zu vertreten, die anderen unbequem sind oder Lösungen zu fordern, die anderen falsch oder zu hart erscheinen? Jetzt ist es so weit gekommen, dass nicht nur Menschen mit der angeblich falschen Meinung ausgegrenzt werden sollen, sondern sogar diejenigen, die in irgendeiner Weise Kontakt zu ihnen haben oder bei denen man „im Ton manchmal eine Nähe zu Äußerungen, die sonst nur von AfD Politikern zu hören ist, erkennt“.

Hallo? Merkt denn keiner, was in unserem Land gerade passiert?

Ich dachte, wir leben in einem demokratischen Land und haben Meinungsfreiheit?

Offensichtlich soll Hans-Georg Maßen auf diesem Wege in Misskredit gebracht werden, um ihn langfristig kalt zu stellen, weil er sich bislang aus objektiv sachlichen, juristischen Gründen geweigert hat, die unliebsame AfD generell vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen.

Da unterstellt man ihm von Seiten der Politiker und anderer Meinungsmacher mal eben kurzerhand „unangemessene Sympathien zur AfD“, nur weil er sich mit Politikern dieser Partei genauso getroffen hat, wie mit anderen, und sägt an seinem Stuhl.

So einfach geht das bei uns anscheinend. Das nenne ich politische Verfolgung auf subtile Art, sie ist aber deshalb umso perfider.

Karola Hachmann, Braunschweig

Zu „Ein Lokal ist kein Spielplatz“ vom 17. August

Kinder stören nicht bei einem Restaurantbesuch, wenn diese sich entsprechend benehmen, und Andere Gäste nicht stören. Leider ist das nicht immer so, Eltern lassen Kindern freien Lauf in Restaurants. Andere Gäste, die sich erholen möchten bei einem schönen Essen, gerade in den Abendstunden, werden es begrüßen. Ich begrüße den Mut des Wirtes und hoffe, dass ihm weitere folgen. Jeder Besitzer von Restaurants kann selbst entscheiden, wie er seinen Laden führen möchte. Das ganze ist auch nicht neu, insbesondere in Urlaubshotels. Seit einigen Jahren schon werden Hotels ohne Kinder angeboten und vermarktet. Nicht nur privat geführte Hotels, sondern auch große Ketten haben diese Art zu Reisen für ihre Kunden entdeckt. Es ist ein herrliches Reisen für alle Beteiligten. Schließlich gibt es ja auch Clubanlagen mit vielen Kindern. Jeder wie er möchte. Was noch vermisst wird, sind spezielle Urlaubsflüge ohne Kinder.

Und noch ein Hinweis, es liegt in den wenigsten Fällen an den Kindern selbst, sondern die Eltern sind so Ignorant.

Rainer Kummer, Vechelde

Zu „Neuer Chef ist kein Atommüll-Experte“ vom 17. August

Andre Dolles vorbildliche Recherche zur Besetzung des Chefpostens der Bundesgesellschaft für Endlagerung zeigt einmal mehr den unverzichtbaren Wert von Pressefreiheit und Qualitätsjournalismus. Bundesumweltministerin Svenja Schulze aber bestätigt erneut den Vorrang parteipolitischer Interessen vor fachlicher Kompetenz und Führungskraft. Die Endlagerung radioaktiver Abfälle in Deutschland als hochpolitische Frage von existenzieller Bedeutung für unsere Gesellschaft verlangt gerade beim Spitzenpersonal unbedingt ein hochprofessionelles und transparentes Bewerbungsverfahren. Umso mehr verwundert die zaghafte Reaktion vieler Politiker und Aktivisten auf Schulzes Vorgehen. Nach „Atom-Expertin“ der Grünen Sylvia Kotting-Uhl sollten vielmehr bei der Postenvergabe „auch die Grünen bedacht werden“. Dies eklatante Versagen prominenter Parteipolitiker schadet der Gesellschaft für Endlagerung und untergräbt unser Vertrauen in die parteiengestützte repräsentative Demokratie.

Carl-Peter Langerfeldt,

Braunschweig