„Keine Dienstpflicht, mehr Geld für Sozialberufe“

Zu dem Pro & Contra „Brauchen wir in Deutschland eine allgemeine Dienstpflicht?“ vom 7. August:

Mir ist absolut unverständlich, wieso die Wehrpflicht oder alternativ der Ersatzdienst zu einer „Gemeinsamkeit“ führen soll. Tatsächlich hat ein Bürger mit normalem Selbstbewusstsein keine Lust, sich von (oft schlecht gebildeten) „Vorgesetzten“ einer Art willkürlichem Bootcamp auszusetzen, was er in der Regel als körperlich und mental anstrengend und sinnfrei erlebt. Ebenso wenig ist es jedermanns Sache, einen Zivilersatzdienst im sozialen Bereich zu absolvieren, der von den meisten nur als ein Jahr Zeitverlust bei der Ausbildung betrachtet wird.

Die vorgeschobenen hehren Gedanken, dass man bei einem solchen Zwangsdienst Leute aus jeder Gesellschaftsschicht trifft, wichtige Erfahrungen sammelt und eine „auseinander driftende Gesellschaft“ quasi wieder zusammen findet, speisen sich tatsächlich aus dem Umstand, dass die jungen Leute für Arbeiten billig eingesetzt werden sollen, für die die Gesellschaft nicht bereit ist, angemessen zu zahlen. Wenn es Zehntausende Pfleger zu wenig gibt, liegt das nicht daran, dass keiner diese Berufe ergreifen will, sondern einzig daran, dass die Leute heute keine Lust mehr haben, sehenden Auges unterbezahlt „verheizt“ zu werden. Wir brauchen also keine neue Arbeitspflicht, sondern einfach mehr Geld für die Pflege und einige andere unterbezahlte Berufe. Dann können sich Fachkräfte vernünftig um Patienten, Kinder, Alte usw. kümmern.

Karin Comes, Braunschweig

Junge Leute verlieren zwei Jahre für die Rente

Auch zu dem Thema:

Die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist ein Sommerlochtheater. Mit einem Pflichtjahr für alle Mädchen und Jungen mag man die Ungerechtigkeit der alten Wehrpflicht beseitigen. Aber dies wäre eine Zwangsarbeit und die ist laut Grundgesetz verboten. Eine Zweidrittelmehrheit für eine Änderung ist fraglich. Wollte man die Wehrfähigkeit erhöhen, müsste man Flieger, Schiffe und Panzer in vollem Umfang arbeitsfähig machen und die fehlende Ausrüstung der Soldaten vervollständigen. Es scheint mehr um den Pflegenotstand zu gehen. Da sollen jetzt junge Leute ein Jahr ihres Lebens zur Verfügung stellen, weil die Politik über Jahre versagt hat. Vor nicht allzu langer Zeit hatte man das G8 eingeführt, damit Deutsche ähnlich früh wie andere Europäer mit dem Studium fertig sind. Die alten Bundesländer haben dank Föderalismus G8 an die Wand gefahren, und jetzt soll auch noch ein Pflichtjahr dazu kommen. Weiß die Politik, was sie tut? Unter diesen zwei unproduktiven Jahren leidet übrigens auch die spätere Rente. Es ist bei der Rente egal, ob man später zu arbeiten beginnt oder früher aufhört.

Wolfgang Mücke, Vechelde

Bundeswehr fehlt der gesellschaftliche Rückhalt

Ebenfalls zur Bundeswehr:

Der unzureichende Finanzplan der Bundeswehr mindert nicht nur Deutschlands Einfluss in der Nato und in der EU, er vergrößert auch unsere Abhängigkeit in Sicherheitsfragen von Partnern und verlangsamt den Aufbau leistungsfähiger Streitkräfte. Dies geschieht, obwohl Deutschland und Europa ihre Sicherheit in die eigenen Hände nehmen müssen. Die Zweiprozentformel hat Schwächen, dennoch ist und bleibt sie Gradmesser der Verlässlichkeit unter Verbündeten. Die Bundeswehr wird ihrem Auftrag nur gerecht, wenn es dem Willen der Gesellschaft entspricht, sowohl in Europa den Frieden notfalls mit Waffengewalt zu verteidigen, als auch weltweit zur Durchsetzung deutscher und europäischer Sicherheitsinteressen militärische Mittel einzusetzen. Hieraus folgt eine gesellschaftliche Anerkennung der Institution Bundeswehr. Die Bundeswehr hat nicht nur ein inneres Strukturproblem, sondern auch ein äußeres. Nach Umwandlung in eine Freiwilligenarmee ist es nicht gelungen, sie in der Mitte der Gesellschaft zu halten. Hier liegen die eigentlichen Versäumnisse von Gesellschaft, Bundestag und Regierung. Der Vorschlag von Kramp-Karrenbauer, so berechtigt er auch ist, er kommt zu früh, da die Rahmenbedingungen nicht stimmig sind.

Kurt Schlüter, Vordorf