„Klimaschutz wird nachfolgenden Generationen überlassen“

Zu „Klimagesetz für Niedersachsen“ vom 7. August, „Klimaforscher warnen vor Katastrophe“ und dem Kommentar „Politik machen mit der Klimakatastrophe“ vom 8. August:

Gut, dass es der Klimawandel wieder auf die Tagesordnung geschafft hat. Der Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen, die Untätigkeit der deutschen Regierung, ambitioniert Maßnahmen zu initiieren, um den Beitrag Deutschlands hieran sicherzustellen, zeigen eine Entwicklung, die Lösung der bestehenden und zunehmenden Probleme als Folgen des Klimawandels weiter in die Zukunft zu verlagern – und damit teurer werden zu lassen. Grund ist ganz klar der Einfluss der Wirtschaftslobby auf die Männer und Frauen, die unsere Interessen als Bürger vertreten sollen. Und da sind die alten Industrien eben stärker als die neuen. Lieber ließ man die deutsche Photovoltaikindustrie sterben, als industriepolitisch zu unterstützen, wie das die chinesische Regierung tat. In Niedersachsen will Minister Lies, der sich vom Wirtschaftsminister zum Klimaschützer wandelt, den Klimaschutz in die Verfassung schreiben. Sicherlich mit Minimalanforderungen: Die Ölindustrie in Niedersachsen blüht und wird auch trotz größter Umweltsünden – wegen der damit verbundenen Arbeitsplätze – mit Samthandschuhen angefasst. Da sollte der Klimaschutz nicht zu ausgeprägt sein. Dagegen spielen 800 verlorene Arbeitsplätze im strukturschwachen Ostfriesland, weil dem dort ansässigen Windkraftanlagenbauer die Inlandsnachfrage aufgrund der zukunftsorientierten Energiepolitik des Landes wegbricht, keine große Rolle.

Zudem: Der Versuch von Herrn Kaufmann, die Folgen der Klimaveränderung zu relativieren, sind nicht hilfreich. Der von ihm zitierte von Storch hat bereits 2013 in der FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) geäußert, dass die geplanten Maßnahmen für den Küstenschutz bis 2030 reichen, danach könne der Anstieg des Meeresspiegels deutlich höher ausfallen. Er würde nicht mehr direkt hinter dem Deich bauen lassen.

Wenn es um die Verschuldung geht, bemühen ahnungslose Politiker immer die nachfolgenden Generationen, die nicht belastet werden sollen. Beim Klimaschutz ist es genau umgekehrt. Komisch, oder?

Wilfried Ottersberg, Cremlingen

Die Dominoeffekte wirken schon

Auch zur Warnung der Klimaforscher:

Die vom PIK (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) beschriebenen Dominoeffekte wirken schon! Als 2015 in Paris das Klimaabkommen vereinbart wurde, wussten die wirklichen Experten schon, dass seine Ziele nicht erreichbar sein würden, denn in den Ausarbeitungen waren Bedingungen versteckt, wie die massenhafte Zurückgewinnung von CO 2 aus der

Atmosphäre, die gar nicht umsetzbar waren.

Durch die bereits gewaltige Erwärmung der Polregionen sind mehrere selbstverstärkende Prozesse in Gang gekommen, die wir gar nicht mehr aufhalten können. Daher werden wir bis 2100 eine Erwärmung um deutlich über plus 2 Grad Celsius bekommen. Doch schon bei „nur“ 2 Grad Erwärmung sind Hunderte Millionen Flüchtlinge auf dem Globus zu erwarten, die neue Lebensräume suchen.

Deutschland? Wartet ab. Darum warnt das PIK, die Zeit läuft uns davon.

Volker Fritz, Wolfenbüttel

Verunglimpfungen wie in der Nachkriegszeit

Zu „AfD-Funktionär: Hitler-Attentäter war Verräter“ vom 3. August:

Den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Verräter und Feigling zu diffamieren, ist offensichtlich nichts anderes als der jämmerliche Versuch, die Verunglimpfungen, wie sie schon im Nachkriegsdeutschland an der Tagesordnung waren, wieder hochzukochen. Elisabeth Noelle und Erich Peter Neumann, die Gründer des Allensbacher Instituts für Demoskopie, bemerkten damals entsetzt den hohen Prozentsatz derer, die Attentäter als Verräter, Feiglinge oder gar als Egoisten bezeichneten. Selbst Konrad Adenauer drückte sich noch zum siebten Jahrestag des missglückten Attentats darum herum, etwas Positives über die Widerstandskämpfer zu sagen.

Große Verdienste um die Rehabilitierung der Attentäter hat sich der Braunschweiger Generalstaatsanwalt Fritz Bauer erworben. Im Remer-Prozess stellte das Braunschweiger Gericht fest, „dass die Männer des 20. Juli 1944 in nahezu vollständiger Geschlossenheit eben keine Landesverräter gewesen sind“.

Wer einmal die Gedenkfeiern zum 20. Juli im Bendler-Block des Verteidigungsministeriums in Berlin (Hinrichtungsstätte der Hitler-Attentäter) mit den beeindruckenden Schilderungen von Zeitzeugen sowie Angehörigen der Attentäter und Opfern der Hitler-Diktatur, anschließendem Besuch in der Gedenkstätte in Plötzensee und öffentlicher Rekrutenvereidigung vor dem Reichstagsgebäude mit Zeitzeugen wie Helmut Schmidt erlebt hat, wird wohl Begriffe wie Verräter oder Feigling als mehr als absurd zurückweisen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass von Stauffenberg und seine Mitstreiter aus unterschiedlichen Gründen (beispielsweise wegen des späten Handelns) auch bei einigen Historikern nicht völlig unumstritten sind. Die Behauptung eines Leserbriefschreibers, dass die Nachwelt nichts über von Stauffenberg weiß, würden sich Historiker, Forschungsinstitutionen und Gedenkstätten sicherlich verbitten. Völlig abwegig ist der Vergleich mit Karl-Theodor zu Guttenberg, der sich im Übrigen bei den Gedenkfeiern im Innenhof des Bendlerblocks sehr positiv über die Attentäter vom 20. Juli 1944 äußerte.

Angelika Grasemann, Braunschweig

Wieviel weniger Leid hätte es geben können

Auch zu dem Thema:

Bei der AfD nichts Neues: Zwölf Nazi-Jahre mit am Ende mehr als 50 Millionen Toten und der Verkleinerung des Reiches sind doch nur ein Vogelschiss und, wer Menschen retten wollte, war ein Verräter. Verräter waren die Herrschenden, an der Front nur als Besucher zu sehen. Was kümmert die Relativierer von heute, dass die neun Monate nach dem 20. Juli 1944 vermutlich mehr Opfer gefordert haben als die fünf Jahre vorher. Das heißt, wenn Hitler beseitigt worden wäre, hätten unter anderem zwölf Millionen Menschen aus Pommern, Schlesien, Ostpreußen und dem Sudetenland nicht in bitterer Kälte ihre Heimat für immer verlassen müssen. In unserer Nachbarschaft wäre Braunschweig nicht weitere neun Monate bombardiert worden, und Halberstadt und Hildesheim hätte keine Bombe getroffen.

Die AfD-Oberen wenden den Trick an, sich lauwarm von unsäglichen Äußerungen zu distanzieren und auf das Vergessen zu spekulieren. Tun wir ihnen nicht den Gefallen, darauf hereinzufallen.

Hans-Ulrich Nitschke, Salzgitter