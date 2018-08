„Fritz Bauer hat den Widerstand rehabilitiert“

Zu „AfD-Funktionär: Hitler-Attentäter war Verräter“ vom 3. August:

Mit größtem Kopfschütteln habe ich den Artikel gelesen. Wie kann Lars Steinke, 25-jähriger Student der Politikwissenschaften, einen derartigen bodenlosen Unsinn verzapfen! Dieser ahnungslose Student hat anscheinend noch nie etwas von dem durch Generalstaatsanwalt Fritz Bauer 1952 in Braunschweig geführten Prozess gegen Generalmajor a. D. Otto Ernst Remer gehört. Den Prozess gegen Remer hatte Bauer wegen übler Nachrede und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, der Attentäter des 20. Juli 1944, angestrengt.

Die für den Remer-Prozess eingeholten moraltheologischen Gutachten nach katholischer (durch Professor Rupert Angermair, Priesterseminar Freising) und evangelischer (durch Professor Hans Joachim Iwand, Göttingen) Lehre kamen zu dem Ergebnis, dass nach Missbrauch obrigkeitlicher Gewalt ein „Tyrannenmord“ sittlich gerechtfertigt ist.

Fritz Bauer war der tiefsten Überzeugung, dass „der nationalsozialistische Staat ein abgrundtief böses und schlechtes System, teuflisch von Anfang bis Ende“ sei. Es greift auch nicht das Argument des Studenten, Stauffenberg habe als Offizier einen Eid abgelegt. Der Eid Stauffenbergs band ihn an das Allgemeinwohl, nicht an die Persönlichkeit Hitlers. Daher war der gegenüber dem Tyrannen Hitler abgelegte Eid für Stauffenberg nicht bindend.

Michael Wettern, Braunschweig

Erschreckend, wie weit es schon wieder gekommen ist

Auch dazu:

O ha, ist es schon wieder so weit? Erschreckend...

Dieter Brökelmann, Vechelde

AfD-Funktionär hat sich strafbar gemacht

Zu demselben Thema:

Mit seiner Äußerung, Stauffenberg sei ein Verräter gewesen, hat sich der Jung-AfDler Steinke schon jetzt strafbar gemacht. Wegen der gleichen Äußerung hat das Braunschweiger Landgericht bereits am 15. März 1952 den Angeklagten Otto Ernst Remer wegen übler Nachrede in Tateinheit mit der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwarf am 11. Dezember 1952 die Revision des Angeklagten Remer gegen das Urteil des Landgerichts Braunschweig.

In der Urteilsbegründung heißt es: „Die Strafkammer ist der Auffassung, dass der nationalsozialistische Staat kein Rechtsstaat, sondern ein Unrechtsstaat war, der nicht dem Wohle des deutschen Volkes diente... All das, was das deutsche Volk, angefangen vom Reichstagsbrand über den 30. Juni 1934 und den 9. November 1938 hat über sich ergehen lassen müssen, war schreiendes Unrecht, dessen Beseitigung geboten war.“

Fritz Bauer, der in Braunschweig mit dem „Fritz-Bauer-Platz“ am Dom geehrt wurde, hatte in diesem historischen Prozess in seiner Anklageschrift den juristischen Nachweis erbracht, dass der NS-Staat ein Unrechtsstaat war. Er hatte damit eine Voraussetzung für die später folgenden Auschwitz-Prozesse geschaffen.

Volker Mewes, Braunschweig

Stauffenberg hat Charakterstärke gezeigt

Ebenfalls dazu:

Wenn wir in unserer jüngeren Geschichte nach Persönlichkeiten fragen, die in schwierigsten Zeiten Verantwortung übernommen sowie Charakterstärke und Tapferkeit bewiesen haben, dann gehören die Männer und Frauen des zivilen und militärischen Widerstands gegen Hitler in ganz herausragender Weise zu diesem Kreis. Dies nicht zu wissen, wäre zwar ein geistiges Armutszeugnis; es aber bewusst ins Gegenteil zu verkehren, wie es Herr Lars Steinke getan hat, ist infam und kann nicht dem demokratischen Meinungsspektrum zugerechnet werden.

Wie fehlgeleitet muss ein Mensch sein, um sich derart irrlichternd an den geschichtlichen Fakten vorbei sein Weltbild zurecht zimmern zu können! Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg ist Repräsentant des militärischen Widerstands. Vor seiner ehrenhafter Haltung können wir uns nur verneigen.

Wolfgang Geißler, Wolfsburg

An dem Satz ist nichts falsch zu interpretieren

Auch zu dem Thema:

,,Stauffenberg war ein Verräter...’’ schreibt der Autor und behauptet der Satz war Teil einer Debatte und wurde aus dem Zusammenhang gerissen.

Nur, in welchem Kontext muss der Satz denn stehen, damit er nicht völlig schwachsinnig ist?

Weiter schreibt er, er könne den Heldenkult um Stauffenberg nicht verstehen. Aber fehlendes Geschichtsbewusstsein und fehlende Bildung kann ja durchaus legitimieren, sich eben nicht zur deutschen Geschichte kompetent äußern zu können.

Die grenzdebile Alternative zur Vernunft folgt weiterhin ihrer plumpen Linie.

Marc Röthig, Königslutter

Von AfD-Bashing kann keine Rede sein

Zum Leserbrief „AfD-Bashing nach üblichem Muster“ vom 4. August:

Der Leserbriefschreiber behauptet, es werde AfD-Bashing wegen der Äußerungen eines verwirrten Nachwuchs-Lokalpolitikers betrieben. Nun muss man jedoch der Wahrheit Genüge tun und feststellen, dass Herr Steinke möglicherweise verwirrt, aber immerhin Vorsitzender der AfD-Jugendorganisation in Niedersachsen ist. Zudem ist er nicht alleine in der AfD: Hitlergrüße auf Parteitagen, Leugnen der Auschwitzmorde, unkritische Sicht auf die Verbrechen der Wehrmacht (die es ebenso gab wie den mutigen Widerstand), Verharmlosung des Nationalsozialismus als Fliegenschiss in der deutschen Geschichte – all dies gehört auch zur AfD, die es nicht einmal geschafft hat, sich vom Extremisten Höcke zu trennen. Nein, dies ist keine demokratische Partei und große Teile der AfD stehen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Und die Vorgehensweise erkennt inzwischen jeder: Es wird provoziert und anschließend beklagt, dass die böse Presse kritisch berichtet.

Prof. Dr. Matthias Hahn, Braunschweig

AfD betreibt Volksverhetzung

Auch zu dem Leserbrief:

Das ist aber ein ganz neuer Standpunkt der AfD, dass sie sich in einer Konsolidierungsphase aus dem rechten Milieu heraus befände! Umgekehrt ist es aber leider so, dass sie von einer europakritischen Partei mit Wirtschaftsinhalten zu einer rechten Partei mit Annäherungen an den Nationalsozialismus geworden ist!

Bei ihrer Gründung vor fünf Jahren hätte kein Mensch daran gedacht, dass diese Partei so weit nach rechts abdriftet und zum Brandstifter für rechtsnationale Parolen und Gedankengut wird (siehe Gauland, Höcke, Steinke usw.). Und im Gegensatz zur Meinung des Lesers hat der Zulauf rechtsnationaler Gesinnungsgenossen sich eben leider verstärkt und ist nicht weniger geworden!

Hier wird verharmlost, welchen Weg diese Partei in den letzten Jahren beschritten hat und ihren damaligen Ansprüchen bei der Gründung überhaupt nicht mehr gerecht wird! Und die Volksverhetzung (Demagogie) betreibt nicht diese Zeitung, sondern diese AfD-Mitglieder mit solchen Parolen! Das ist keine Konsolidierung , sondern ein Weiter-so Richtung rechtsradikal!

Jochen Eckolt, Braunschweig

Von Unions-Positionen ist die AfD weit entfernt

Auch dazu:

Die Hoffnung, dass die Partei von Alexander Gauland und Bernd Höcke lediglich einen Findungsprozess durchlaufe, wird sich voraussichtlich als ebenso trügerisch und falsch erweisen wie die Vermutung, sie sei ein angemessenes Pflaster für konservative Unions-Mitglieder: Wissenschaftsferne Leugnung des Klimawandels, Europafeindlichkeit, versuchtes Anheizen von Rassismus und die Unfähigkeit, aus der Erfahrung von Unterdrückung, Massenmord und den Millionen Weltkriegstoten zu lernen, waren auch vor 20 Jahren sicher keine Unions-Positionen. Im aktuellen Falls offenbart die „Vogelschiss“-Partei lediglich ein weiteres Mal ihren Verrat an deutschen und europäischen Interessen und Werten.

Sebastian Raupach, Braunschweig

Vergleich mit Guttenberg ist unangemessen

Zum Leserbrief „Was weiß die Nachwelt über Stauffenberg!?“ vom 4. August:

Die geschichtlich interessierte und informierte Nachwelt weiß sicherlich einiges über Stauffenberg. Bis zum 20. Juli 1944 war er tatsächlich einer von vielen weniger bekannten höheren Offizieren der Wehrmacht. Mit dem misslungenen Attentat auf Hitler und seine anschließende Hinrichtung wurde er spätestens nach dem Krieg einer der bekanntesten Widerstandskämpfer gegen Hitler und war alles andere als ein Mensch seiner Zeit. Die meisten seiner Zeitgenossen leisteten keinen Widerstand, viele schwammen bereitwillig im System mit. Leider misslang, wie auch andere vorausgegangene, Stauffenbergs Attentat. So starben bis Kriegsende viele weitere Tausende deutsche Soldaten, von den russischen, englischen etc. ganz zu schweigen.

Stauffenberg mit zu Guttenberg und seiner Plagiatsaffäre zu vergleichen, halte ich für absolut nicht nachvollziehbar und dem Andenken Stauffenbergs völlig unangemessen. Vielleicht nimmt sich der Leserbriefschreiber mal die Zeit und besucht in Berlin die Gedenkstätte „Deutscher Widerstand“ in der Stauffenbergstraße 13 (Bendlerblock) in Berlin.

Rüdiger Humburg, Gifhorn