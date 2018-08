„Die Methode der AfD funktioniert“

Blumen an der Gedenktafel im Bendler-Block in Berlin: Hier ist unter anderem Graf Schenk von Stauffenberg erschossen worden. Foto: Wolfgang Kumm / picture alliance / dpa

Zu „AfD-Funktionär: Hitler-Attentäter war Verräter“ vom 3. August 2018:

Herr Steinke wäre natürlich tapferer gewesen und hätte das Attentat selbstverständlich viel früher und vor allem erfolgreich begangen – unter Aufopferung seiner selbst. Einfältiges Gerede von jemand, der Gewaltherrschaft und Terror nur unreflektiert aus Geschichtsbüchern kennt.

Es ist unglaublich, wie simpel AfD-Mitglieder wieder und wieder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Man stellt eine unsinnige und unsägliche Behauptung auf, erklärt das Gesagte für aus dem Zusammenhang gerissen und nimmt dann Abstand von der Wortwahl. Das Schlimme daran ist, dass 12 Prozent der Wähler diesen Unsinn glauben und den Rattenfängern der AfD hinterherlaufen.

Klaus Grübl, Braunschweig

Was weiß die Nachwelt schon über Stauffenberg!?

Ebenfalls dazu:

Eine Sommerlochdebatte, überflüssig wie ein Kropf. Was weiß die Nachwelt über Stauffenberg? Nur das, was sie nach 1945 aus ihm gemacht hat, sonst nichts. Ein Mensch seiner Zeit. So wie Karl-Theodor zu Guttenberg ein Mensch dieser Zeit ist. Ein Senkrechtstarter in der Politik. Bis sich herausstellte, dass es mit der Doktorwürde nicht mit rechten Dingen zuging. Wer konnte das denn ahnen, so ein netter Junge? Aber Stauffenberg, den will man gekannt haben? Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab. Amen.

Wolfhard Peters, Schöppenstedt

AfD-Bashing nach üblichem Muster

Zum Leitartikel „AfD folgt üblem Plan“ vom 3. August:

Nachdem die Sonntagsumfrage einen Absturz der CDU und einen Höhenflug der AfD in der Wählergunst festgestellt hat, fühlt sich diese Zeitung offenbar wieder einmal bemüßigt, den Regierungsparteien Schützenhilfe zu leisten, die nach dem üblichen Muster des AfD-Bashings abläuft. Zu dem Leitartikel nur soviel: die Entgleisungen eines verwirrten Nachwuchs-Lokalpolitikers aufzubauschen und die Dementis der Parteispitze zu marginalisieren und ihnen die Ehrlichkeit abzusprechen, ist unredlich und demagogisch und wäre eigentlich ein Fall für Ihre Schlichtungsstelle. Die AfD ist eine demokratische Partei, die heute Positionen vertritt, die die Union vor 20 Jahren, vor ihrer Merkelisierung mit Transformation in eine zweite SPD, im Programm hatte. Sie befindet sich in einer Konsolidierungsphase und muss und wird sich von extremistischen Elementen trennen.

Udo Stegemann, Wittmar

Eine geistige Schöpfermacht namens Gott

Zum Leitartikel „Auslaufmodell Kirche“ vom 21. Juli, zu „So modern war Hitlers Gott“ vom 25. Juli und die Leserbriefe vom 30. Juli zu dem Thema:

Schießt Marin Jasper eine volle Breitseite gegen Glaube und Glaube, wenn er sagt, die Kirche sei ein Auslaufmodell? Keineswegs, denn er benennt nur, was der Fall ist, und schönt keine Fakten. Der schleichende Exodus von Kirchenmitgliedern hat allerdings nicht nur einen, sondern viele Gründe, und zwar exogene als auch endogene: Als Beispiele für die ersten nenne ich den herrschenden, materialistischen Zeitgeist mit der Beschleunigung fast aller Lebensbezüge, der den Kirchen als Gegenwind voll ins Gesicht schlägt. Da sind das permanente Handygedaddel und König Fußball, der für viele zu einer Art Ersatzreligion geworden ist, oder ich denke an die die Ideologie des Positivismus, die nur das als wahr und existent ansieht, was sich beweisen, anfassen, sichtbar machen und messen lässt. Als von der Kirche selbst zu verantwortenden Grund sehe ich die seit Jahren defizitäre Kinder-und Jugendarbeit. Welche Angebote machen die Kirchengemeinden den Jugendlichen nach der Konfirmation?

Martin Jasper begründet seine These, dass die Kirche ein Auslaufmodell sei. damit, dass er sagt, dass der biblische Schöpfungsglaube antiquiert sei. Richtig daran ist, dass in der Tat unser Weltbild im Zuge der Aufklärung sich radikal gewandelt hat, und das hat logischerweise auch Einfluss auf die Gottesvorstellung: Ein Gott, der als alter Mann mit Bart im Himmel über den Wolken thront, ist für uns erledigt. Jedoch haben gerade viele führende Köpfe der Naturwissenschaft – ich nenne Max Planck, Niels Bohr, Albert Einstein, Carl Friedrich Weizsäcker, Manfred Eigen – in der Naturwissenschaft keinen Widerspruch zum christlichen Glauben gesehen. Im Gegenteil. Albert Einstein hat geschrieben: „Meine Religion besteht in der demütigen Bewunderung einer unbegrenzten geistigen Macht, die sich selbst in den kleinsten Dingen zeigt. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine uns grenzenlos überlegene Intelligenz.“

Nicht wir haben unsere Welt, die Naturgesetze und die Bedingungen der Evolution erschaffen. Sie sind vielmehr Gabe und Vorgabe. Das heißt, warum sollte eine geistige Schöpfermacht, die wir “Gott“ nennen, weil wir sie nur personal (und nicht etwa als ein wabberndes Schwerkraftfeld) denken können, nicht in, mit und unter den Bedingungen von Evolution sein Schöpfungswerk getan haben?

Hellmut Winkel, Braunschweig

Kreuzfahrttouristen könnten Tiere aus der Ferne beobachten

Zu „Schock bei Arktis-Kreuzfahrt“ vom 30. Juli:

Es fehlen einem die Worte! Der Mensch maßt sich an, in den Lebensraum dieser wunderbaren und – wie hinreichend bekannt ist – leider vom Aussterben bedrohten Wildtiere einzudringen. Leider reicht es den nach Sensationen lüsternden Kreuzfahrttouristen offensichtlich nicht, die Tiere aus sicherer Entfernung zu beobachten. Nein, da muss ein Eisbärenwächter her, denn schließlich will man für sein Geld ja auch etwas geboten bekommen. Es ist traurig, dass sowohl der Mensch als auch das Tier in diesem Fall das alles mit dem Leben bezahlen musste.

Bärbel Thomsen, Denkte