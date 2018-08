„Mehr über Wasserlogistik nachdenken“

Zum Leserbrief „Aus Salzwasser könnte Süßwasser werden“ vom 2. August:

Der Leser hat Recht. Es ist ja bekannt, das Meerwasserentsalzungsanlagen schon seit Jahren weltweit im Einsatz sind. Warum soll diese Möglichkeit nicht auch in und für Deutschland genutzt werden? Ich weiß, dass es für Länder bzw. Regionen Wasser-Diagramme gibt, in denen der Wasserzulauf sowie der Ablauf am Boden und auch in der Luft (als Wolken/Wasserdampf) enthalten sind. Der Wasserwirtschaft dürften solche Mengendiagramme bekannt sein.

Ansonsten muss über die Wasserlogistik, besonders die Wasserläufe, Stau-Becken und Wasserreserven (Seen, künstliche Teiche) nachgedacht werden. Kann durch gezielte Maßnahmen der Abfluss von Süßwasser in das Meer verzögert werden? Gibt es Möglichkeiten, einzelne Flüsse über einen Kanal in durch Trockenheit gefährdete Gebiete umzuleiten? Das sind doch Aufgaben, durch deren Lösung sich unsere Wissenschaftler Lorbeeren zum Quadrat verdienen können.

Kurt Wolfgang Ringel, Braunschweig

Sizilianisches Lebensgefühl ist mir näher

Zum Pro & Contra „Einfach herrlich, dieser Supersommer 2018?!“ vom 2. August:

Ein Sommerhoch auf die beiden Kommentare! Habe mich köstlich amüsiert. Wobei ich dem Lebensgefühl Martin Jaspers mehr zustimme.

Rolf Schnarr, Königslutter

Lebensfremder Kommentar

Ebenfalls dazu:

Wenn Herr Jasper das sizilianische Lebensgefühl so sehr schätzt, dann gute Reise dorthin. Ich halte ihn nicht auf, und mir bleibt so vielleicht ein weiterer lebensfremder Kommentar erspart.

Ilona Hinze, Vordorf

Nur noch recycelbares Plastik herstellen

Zu „Folgen des Raubbaus sind bereits spürbar“ vom 31. Juli:

Von der Aussage der EU, dem Plastikmüll den Kampf anzusagen, fühle ich mich verschaukelt. Dass ein paar Handelsketten lediglich auf Plastik-Trinkhalme verzichten wollen, ist doch lächerlich. Als Verbraucherin verlange ich, dass nur noch wenige Arten Plastik hergestellt werden dürfen, die man recyceln kann. Darüber hinaus müssen die Verbraucher angehalten und beraten werden (Internet, Fernsehen, Zeitungen), wie sie Plastikmaterialien vermeiden können. Es müssen Firmen gegründet werden, die mit allgemeiner finanzieller Unterstützung die Plastikmassen aus den Meeren holen und sinnvoll verarbeiten. Hier sind auch Wissenschaftler gefragt.

Christa Sbriglione, Salzgitter