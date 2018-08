„Europäische Forschung ist aus dem Rennen“

Zu „Propaganda mit Steuergeldern“ vom 25. Juli und zum Leitartikel „Europa ist satt“ vom 26. Juli:

Als Leser Ihrer Zeitung schätzen wir uns glücklich, die Beiträge des Wissenschafts-Journalisten Johannes Kaufmann lesen zu können. Wenn auch der EuGH am 25. Juli gegen die sogenannten „Gen-Scheren“ als Möglichkeiten zur Verbesserung des genetischen Potenzials von Pflanzen votierte, wird das den Lebensstandard der Menschen im wohlhabenden Teil dieser Erde vorerst nicht messbar beeinflussen.

Wenn man jedoch die Potenziale der Pflanzenzüchtung, die zur effizienteren Nutzung begrenzt verfügbarer Ressourcen wie landwirtschaftliche Fläche, Wasser, fossile Energie, verschiedene Mineralstoffe etc. und zu hohen und stabilen Erträgen an verwertbarer Biomasse beitragen können, nutzen will, dann sollten sie zweckmäßig miteinander kombiniert werden. Weiterhin ist anzumerken, dass die genetische Basis von sehr komplexen, für die globale Ernährungssicherung aber überaus bedeutsamen Eigenschaften von Pflanzen, wie zum Beispiel Trockenheits- und Kältetoleranz, effektivere Wasser- (einschließlich Salzwasser-) sowie auch Kohlendioxid- und Stickstoffnutzung aus der Luft, wissenschaftlich noch nicht vollständig verstanden ist. Eine öffentlich geförderte Grundlagenforschung ist erforderlich, um diese und weitere Zusammenhänge zu verstehen und entsprechende Anwendungen und Züchtungsfortschritte global zu ermöglichen. Diese Feststellungen treffen vor allem auf Forschungsfragen zu, an denen private Unternehmen kein Interesse haben bzw. bei denen sie keinen finanziellen Rückfluss (Profit) erwarten (können).

Sie sind also echte Herausforderungen für Aufgaben der öffentlich geförderten Forschung in reichen Ländern. Unter Berücksichtigung dieser Situation ist es überaus bedauerlich, dass der EuGH die europäische Forschung weitgehend aus „diesem Rennen“ genommen hat.

Prof. Dr. Gerhard Flachowsky, Braunschweig

Eine verbraucherfreundliche Entscheidung

Zu „Gentechnik bleibt Gentechnik“ vom 26. Juli:

Die potenziellen Profiteure jedweder Gentechnik sind bemüht, Schlupflöcher auszumachen, die ihnen endlich Siegeszüge ermöglichen. Das neueste Beispiel: Industrie, Landwirtschaft und Politik saßen vor dem „Crispr“-Urteil des Europäischen Gerichtshofs schon in den Startlöchern, um sich das so aussichtsreiche Hintertürchen zunutze zu machen: das Versäumnis der EU, die strenge Gentechnik-Richtlinie von 2001 zu aktualisieren und darin Techniken wie die Gen-Schere Crispr aufzunehmen. Schon winkten satte Gewinnchancen – ohne umfassende Risikoprüfungen, ohne Kennzeichnung von gentechnisch bearbeiteten Lebensmitteln! Es galt nur als eine Formalie, dass sich der EuGH der Empfehlung gewisser Experten anschloss, bei den mit der Gen-Schere bearbeiteten Pflanzen handele es sich rechtlich nicht um Gentechnik. Der Hintergrund: Die Veränderung der Pflanze ist nicht nachweisbar! Offensichtlich ließen sich die Richter nicht von diesem Anschein täuschen und urteilten zugunsten der Verbraucher, die waghalsige Eingriffe in die Pflanzenwelt ablehnen.

Statt Euphorie nun also auf vielen Seiten die Ernüchterung. Als Konsequenz werden wieder die bekannten Keulen geschwungen: wirtschaftliche Nachteile durch Abwanderung ins Ausland mit weitmaschigen Gentechnik-Vorschriften, Verpassen des Anschlusses an andere Weltregionen etc. Dem EuGH ist für seine mutige, weil verbraucherfreundliche und endlich einmal nicht politisch motivierte Entscheidung zu danken.

Margret Giese, Wolfenbüttel

Aus Salzwasser könnte Süßwasser gewonnen werden

Zu „Dürre bringt Landwirte in Not“ vom 1. August:

Die Klagen über Ernte-Einbußen wegen Dürre und die Warnungen der Forscher zur Klimaveränderung erinnern sehr an den biblischen Bericht von den sieben fetten und anschließenden sieben mageren Jahren. Am Ende werde sich keiner erinnern, wie es vorher war. Kann das Tauschmittel Geld Dürre lösen oder wird vielmehr Wasser benötigt? Das Abpumpen von Wasser aus Gewässern ist verboten, Flüsse werden flache Rinnsale, Regenwolken am Himmel fehlen, Bodenreserven schwinden. Aber mit Nord- und Ostsee gibt es unerschöpfliche Wasservorräte vor der Haustür – leider salzig. Doch aus Salzwasser kann unendlich viel Süßwasser gewonnen werden, werden hierzu nur biologisch erprobte Verfahren der Natur eingesetzt. Die funktionieren sehr zuverlässig bei geringstem Energieeinsatz, wie sich jeder an seinen eigenen Nieren überzeugen kann. Das physikalische Wissen für derartige Gewinnungsverfahren fällt aber nicht vom Himmel, sondern muss erforscht werden. Das ist anstrengend, bringt jedoch Hilfe. Wann wird dieses Überlebensziel endlich aufgegriffen?

Jürgen Westensee, Braunschweig