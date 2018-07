„Anderen Unternehmen wird auch geholfen“

Zu „Bauern fordern eine Milliarde Euro“ und zum Kommentar „Wetter als Berufsrisiko“ vom 30. Juli:

Die Bauern brauchen bei dieser extremen Hitze und Dürre Hilfe! Wie diese finanziell aussehen kann, muss von den Politikern geregelt werden. Allein auf das Berufsrisiko hinzuweisen reicht in diesem Fall nicht. Der Landwirt hat diese außergewöhnliche Situation sicher nicht verschuldet, die durch die Politik eingeleitete Energiewende kann aber dazu beigetragen haben. CO 2 -neutrale Kernkraftwerke wurden überstürzt abgeschaltet, Kohlekraftwerke in vollem Umfang beibehalten, was zu der Klimaerwärmung beigetragen hat. Dass der Landwirt das Berufsrisiko allein trägt, trifft in diesem Fall nicht zu. Der Hinweis, dass der Unternehmer – ob groß oder klein – für sich allein verantwortlich ist, stimmt nicht immer. Ich verweise hier auf das Unternehmen VW, das Strafzahlungen von der Steuer absetzen kann; auch Kurzarbeit in Emden trägt der Steuerzahler mit. In diesen unruhigen Zeiten ist eine gute, leistungsstarke Landwirtschaft für uns alle lebenswichtig.

Jens Elmar Jacobsen, Braunschweig

Die Bauern haben den Klimawandel nicht verursacht

Auch dazu:

Wir haben den Klimawandel nicht verursacht. Und wir können uns auch nicht darauf einstellen, dass es nicht regnet. Wie soll ein Milchviehbetrieb weiter wirtschaften ohne Gras? In Norddeutschland gibt es eine katastrophale Ernte. Fast alle Betriebe leben in Existenzangst. Dazu haben wir noch schlechte Preise. Dass der Zuckerpreis sich halbiert hat, kommt beim Verbraucher nicht an. Wir Landwirte erzeugen in Deutschland die billigsten und hochwertigsten Lebensmittel auf der ganzen Welt und haben die höchsten Auflagen. Mir tut jeder Hof leid, auf dem sich die Tore für immer schließen.

Hubertus Werner, Salzgitter

Der Autoindustrie wird immer geholfen

Zu demselben Thema:

Die Aussichten für die Ernte sehen in diesem Jahr als Folge der großen Dürre für die Landwirte ziemlich schlecht aus. Und irgendwie mag der Autor mit seinem Kommentar ja auch Recht haben, wenn er das „Wetter als Berufsrisiko“ betrachtet und eine Absicherung gegen wetterbedingte Risiken fordert, die die Bauern selber zu leisten haben.

Aber wie war das doch gleich um 2008/09 herum, als sich Politik und die am Hungertuch nagende Autoindustrie auf die sogenannte „Abwrackprämie“ verständigten? Hier waren es die vierrädrigen goldenen Kälber und deren Hersteller, die mit Steuermitteln saniert wurden. Schon vergessen? Bis zu diesem Zeitpunkt hatten in Deutschland seit den 1960er Jahren schon

zigtausende von Landwirten ihre mehr oder weniger kleinen oder großen Höfe aufgeben und sich beruflich umorientieren müssen. Das betraf auch die landwirtschaftlichen Arbeiter, so sie welche hatten, die sich neue Beschäftigungen suchen mussten. Da hat kein Hahn nach gekräht.

Eyke Isensee, Wolfenbüttel

Auch Landbesitz ist Vermögen

Ebenfalls zum Kommentar „Wetter als Berufsrisiko“:

Ohne dass ich die Zeitung vorher aufgeschlagen hatte, hatte ich genau den gleichen Satz im Kopf. Man muss hier mal Vermögen und Ertrag auseinanderhalten. Die meisten Bauern sind durch ihren Landbesitz Vermögensmillionäre. Zupachtungen mal außen vorgelassen.

Hans-Jürgen Janoth, Braunschweig

Lebensmittelkonzerne diktieren Bauern die Preise

Auch zu dem Thema:

Warum muss der Steuerzahler für Misswirtschaft von Banken und global agierenden Konzernen haften?

Es ist schon erstaunlich, dass der kleine Bauer, der jedes Jahr aufs Neue um das Überleben kämpft und aufgrund nicht vorhersehbarer Wetterverhältnisse schlechte Ernten hinnehmen muss, immer wieder von den großen Lebensmittelkonzernen und Molkereien diktierte Preise hinnehmen muss, nicht das gleiche Recht auf staatliche Unterstützung hat wie global agierende Konzerne oder Banken, die schlecht gewirtschaftet oder spekuliert haben. Es ist sehr erschreckend, dass von staatlicher Seite immer nur dort Hilfe gewährt wird, wo es eine starke Lobby gibt.

Marktwirtschaft würde auch bedeuten, wenn es aufgrund schlechter Ernten (weniger Produkte) höhere Erzeugerpreise gibt, dass der Verbraucher das natürlich bezahlen müsste. Aber dafür hat der Verbraucher ja die Lebensmittelkonzerne, die dem kleinen Bauern die Preise diktiert.

Helmut Daszkowski, Wolfenbüttel

Gesellschaft hat Verantwortung für Erhalt der Landwirtschaft

Auch dazu:

Gut gebrüllt Löwe, kann man hier nicht sagen. Ist das Satire oder gar eine paradoxe Intervention? Ich habe es extra zweimal gelesen und traue meinen Augen doch kaum. Soweit sind wir schon gekommen, dass den Bauern das Wetter als Berufsrisiko vorgeworfen wird und sie sich bitte schön selber um eine Absicherung dieses Risikos kümmern sollen. Ja, geht’s noch? Ich habe als Vegetarier und ökologisch handelnder Mensch jede Menge Kritik an unserer konventionellen Landwirtschaft, aber wir sollten doch bedenken, was wir mit solch einer Forderung erreichen. Ähnlich wie bei den Hebammen ist unsere Gesellschaft gefordert, für den Erhalt derselben das Berufsrisiko dieser beiden zu einem nicht unerheblichen Teil zu übernehmen. Oder will der Kommentator zukünftig keine Landwirte mehr in Deutschland haben?

Michael Beck, Wolfenbüttel

Den Bauern kann man’s nicht recht machen

Zum selben Thema:

Auf der einen Seite wird immer die Selbstregulierung des Marktes beschworen und man dürfe dort nicht eingreifen, auf der anderen Seite stellen die Bauern solche Milliarden Forderung. Geben den die Bauern auch etwas an die Allgemeinheit zurück, sobald sie ein Plus machen? Die Allgemeinheit soll das unternehmerische Risiko der Bauern tragen, soll aber nicht mitreden. Der Bürger denkt nach meiner Meinung, dass die Bauern immer nur meckern – mal zu warm, mal zu nass, mal zu trocken, mal zu kalt. Manchmal, denkt man, ist es den Bauern nicht recht zu machen.

Frank Sieverling, Braunschweig

Bauernrettung ist systemrelevant

Ebenfalls dazu:

Ich bin für die Bauernrettung! Im Gegensatz zu den Banken haben sie nicht gezockt, sie leiden unter dem – zwar menschengemachten – Klimawandel und sind systemrelevant für unsere Versorgung mit Lebensmitteln. Diese grundlegende Bedeutung fehlt unseren Banken nun wirklich.

Johanna Weber, Braunschweig

Klein- und Bio-Bauern sollten unterstützt werden

Auch zu den Klagen der Bauern:

„Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln“, war in meiner Kindheit ein gängiger Spruch von Ignoranten. Heute sind die Massentierhalter und Großgrundbesitzer alles andere als dumm. Sie wollen mehr und immer noch mehr...

Wer zuviel hat, hat zurzeit massive Probleme, und keiner kommt darum herum, hautnah zu spüren, was die Natur mit uns macht. Die Natur lässt sich nicht (mehr) manipulieren. Mit keinem Geld der Welt! Eines muss dennoch allen klar sein: Ohne Bauern verhungern wir! Da soll sich mal jemand beschweren, dass alles teurer wird...

Am Ende der Sorgen steht die Frage im Universum: Was nützt uns eher? Ein fettes Auto, Fan-Artikel und der volle Überfluss

oder unverzichtbare Ernährung?

Mein Wunsch ist, vorrangig die kleinen, vernünftigen, aber sehr fleißigen Bio-Bauern voll zu entlasten und zu unterstützen, bevor immer wieder die Großen bevorteilt werden. Wichtig zu erkennen: weniger ist mehr!

Warum um alles in der Welt werden überhaupt wertvolle (welcher Wohlstandsbürger weiß das noch zu schätzen) Lebensmittel oder gar lebende Tiere (ich bekomme Hass-Krämpfe!) kreuz und quer über die Autostraßen gekarrt!?

Wo sind Politiker, die mit Wissensmacht Vernunft üben, sich einig werden und handeln? Leider sterben Ignoranten nicht aus...

Marion Pesenecker, Königslutter