„Gottesbegriffe gibt es viele“

Zu „So modern war Hitlers Gott“ vom 25. Juli:

Zu Martin Jaspers interessantem Artikel ist folgendes zu sagen:

1. Wer das Wort Gott gebraucht, muss immer dazu sagen, was er damit meint. Der Hindu, Buddhist oder auch Moslem meint jeweils etwas anderes, wenn er Gott sagt. Ebenso ist es auch bei Juden und Christen. Wenn Nazis sich „gottgläubig“ nannten, konnte mit dem Gott auch Hitler gemeint sein oder seine Ideologie.

2. Auch der Atheist muss, wenn er Gott ablehnt, sagen, was er unter ihm versteht, Er hat also eine eigene Gottesvorstellung, die er zugleich ablehnt.

3. Hitler war Atheist, zuallererst aber Nihilist: Er erkannte keine über dem Menschen stehenden Werte an, sondern nur die Gesetzmäßigkeiten der Natur, die er durchschaut zu haben meinte. Daraus produzierte er Werte für sich, die er mit tödlicher Gewalt gegen Andersdenkende durchsetzte. So gesehen, war er sich selbst Gott.

4. Die Vorsehung hat bei Hitler nichts mit Gott zu tun, sondern mit seinem Sendungsbewusstsein, Erfüller der Naturgeschichte der Menschen zu sein. Sich von der Vorsehung (sprich von den Gesetzen der Natur: Kampf der Menschenrassen ums Überleben usw.) auserwählt zu sehen, war Ausdruck seiner maßlosen Überheblichkeit, zu meinen, er habe Welt und Menschengeschichte durchschaut.

5. Es ist wahr, dass viele evangelische Christen den Nationalsozialisten folgten. Ausdruck dafür war die schreckliche Vereinigung „Deutsche Christen“, zu der auch „Bischof“ Johnson gehörte; ein dunkles Kapitel der Landeskirche Braunschweig.

6. Aber ebenso wahr ist, dass es seit 1934 die sogenannte „Bekennende Kirche“ gab, die entschieden gegen den Nationalsozialismus kämpfte. Einige der Widerstandskämpfer, die nach dem 20. Juli 1944 ihr Leben gaben, waren in der Bekennenden Kirche, ebenso Dietrich Bonhoeffer.

7. Auch wahr ist, dass die katholische Kirche ebenso viele Nationalsozialisten in ihrer Mitte hatte, nur die hierarchisch päpstliche Sprachregelung ihrer Kirche verhinderte, dass sie sich lautstark zu Wort meldeten. Ebenso wahr ist, dass es in der katholischen Kirche viele Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus gab (zum Beispiel von Galen).

8. Aber es entspricht nicht der Wahrheit, den Eindruck zu erwecken, der Nationalsozialismus wäre allein ein Problem der evangelischen Kirche gewesen.

Joachim Vahrmeyer, Pfarrer im Ruhestand, Braunschweig

Massenmorde Stalins sind nicht religiös zu erklären

Ebenfalls dazu:

Danke, Herr Jasper, für den ausgezeichneten Artikel. Er hat mein „Weltbild“ wieder gerade gerückt. Nach der vorausgegangenen Leserbriefdiskussion dachte ich schon, die Informationen über die Nazis als große Freunde und Förderer der christlichen Religion mit womöglich Hitler als regelmäßigem Kirchgänger sind an mir als Geschichtsinteressierten in der Vergangenheit vorbeigegangen. Im übrigen, vielleicht soviel zur These, die Religionen seien das Übel der Welt:

Die weiteren, ebenfalls im letzten Jahrhundert verübten gigantischen Massenmorde (verübt durch Stalin und Mao Zedong) kann man mit ziemlicher Sicherheit auch nicht religiösen Motiven zuschreiben. Ein „geschichtliches Geraderücken“ halte

ich hier schon für angebracht.

Ulrich Higl, Wolfenbüttel

Gottlose Phase mit vielen Christen

Zum selben Thema:

Macht man es sich nicht zu einfach, die zwölf Jahre Nazidiktatur, also die schlimmste Phase der deutschen Geschichte, mit gottlos zu beschreiben oder gar zu erklären? Immerhin waren etwa 95 Prozent der Wähler Hitlers und auch der Täter Christen. Was aber gilt dann für die zweit-, dritt-, viert- oder fünftschlimmste Phase unserer Geschichte? Da waren der Dreißgjährige Krieg und andere Religionskriege mit Millionen niedergemetzelter Opfer, die Blutbäder der Kreuzzüge, der Erste Weltkrieg, die bestialischen Folterungen von Ketzern und das grausame Verbrennen zigtausender als Hexen diffamierter Frauen über mehrere Jahrhunderte. Waren das gottlose oder gottvolle Epochen? Wurde Gott immer mal wieder ein- und ausgeschaltet? Was sagt das alles über die Existenz eines allmächtigen Gottes? Wie ist es dann zu bewerten, dass wir seit vielen Jahrzehnten einerseits einen zunehmenden Bedeutungsverlust der Religionen, aber gleichzeitig auch die längste Phase von Frieden in unserer Geschichte durchleben?

Peter Koch, Vordorf

Wir brauchen keine religiösen Kitas

Zu „Für den Glauben an den Dialog“ vom 27. Juli:

Aufregung in der Bevölkerung ist mehr als erwünscht, wenn im dritten Jahrtausend die weit in das Private verdrängte Religion in unserem Land durch das Vordrängen einer sehr öffentlichen Religion (Islam) soweit gedeiht, das wir religiös gesteuerte Kitas eröffnen. Es geht uns in Deutschland besser als in vielen anderen Ländern, weil Religion weitestgehend Privatsache ist. Shitstorm erwünscht.

Gregor Leip, Bad Grund

Eine wundervolle Lohengrin-Aufführung

Zu „Der Held landet im Elektroblitz“ vom 27. Juli:

Zuviel Fachwissen steht offensichtlich manchmal dem Genuss im Weg. Ich jedenfalls – und mit mir viele andere Kinobesucher – haben eine wundervoll märchenhafte Opernaufführung gesehen, gesanglich auf höchstem Niveau. Kleinere, etwas abstruse Regieeinfälle konnten den Gesamteindruck nicht stören.

Christel Rowold, Braunschweig