„Erdogan instrumentalisiert die Deutschtürken“

Der damalige türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan spricht während des Wahlkampfes in der Türkei am 10. Februar 2008 in Köln zu seinen Landsleuten. Foto: Oliver Berg/dpa

Alle Leserbriefe beziehen sich auf unsere Berichterstattung über Mesut Özil:

In der Erdogan-Affäre habe ich den Eindruck, dass ein zentraler Punkt ungesagt bleibt. Aus meiner Sicht illustriert der Fall vor allem ein weiteres Mal die Rücksichtslosigkeit, mit der Parteiführer Erdogan Deutsche türkischer Abstammung instrumentalisiert und für eigene Zwecke missbraucht – jederzeit bereit, ihre Interessen zu verletzen, wenn es seinen dient, angefangen mit seinem unsäglichen Wahlkampfauftritt 2008 in Köln.

Ursache der hitzigen Debatte ist ja nicht das bloße Treffen zweier Nationalspieler mit einem fremden Staatsoberhaupt aus dem Land ihrer Vorfahren, sondern das anschließende Ausschlachten und die genüssliche Verbreitung des Bildmaterials durch Erdogans AKP zu Wahlkampfzwecken. Liegt Erdogan auch nur das Geringste an den Menschen Mesut Özil und Ilkay Gündogan? Nein. Stattdessen macht er sie bewusst zur Zielscheibe der eigentlich auf Erdogans Politik zielenden Kritik und treibt insbesondere Mesut Özil wissentlich immer tiefer in das Mahlwerk der Erdogan-Debatte.

Dass unser Mitbürger Mesut Özil menschlich tief verletzt daraus hervorgeht und dank Erdogan vor einem Scherbenhaufen steht, ist Erdogan und seiner Partei völlig gleichgültig. Im Gegenteil instrumentalisieren sie nach der Popularität und dem Erfolg unseres Nationalspielers, zu dem sie nichts beigetragen haben, auch noch sein Unglück, das sie selbst herbeigeführt haben. Höchste Zeit, der übergriffigen Politik des Recep Tayyip Erdogan die Rote Karte zu zeigen.

Sebastian Raupach, Braunschweig

Der Fall Özil wird aufgebauscht

Ich meine der Fall Özil ist keinen Bericht auf der Titelseite wert! Ein dummes Foto, unbedacht veröffentlicht und von den meisten Medien unnötig aufgebauscht. Jeder, der mit Migrationshintergrund in einem anderen Staat lebt, arbeitet und sein Geld verdient, sollte dreimal darüber nachdenken, wie das in seinem Gastland ankommt. Natürlich ist man stolz darauf, wenn man das Staatsoberhaupt seines Heimatlandes trifft und möchte davon ein Foto zur Erinnerung haben. Aber dieses Foto gehört dann eben auch in das private Fotoalbum und nicht in die Öffentlichkeit. Und die Medien sollten auch mehr darüber nachdenken, bevor sie solche Fotos veröffentlichen. Darüber, was das für Folgen für die Person haben kann, die auf dem Foto zu sehen sind. Hier haben alle Beteiligten einfach nicht nachgedacht, und nun ist der Kind in den Brunnen gefallen. Die berufliche Karriere und der Mensch sind beschädigt. Schade.

Rosemarie Manke, Braunschweig

Özil hatte viel Zeit, sich zu integrieren

Gerhard Schröder kritisiert Außenminister Maas für dessen Äußerungen über Mesut Özil. Özil hat mit Geburt und Aufwachsen in Deutschland lange Zeit gehabt, sich in Deutschland zu integrieren. Für die Integration ist nicht nur der deutsche Staat verantwortlich, es muss schon ein Wille dazu vonseiten des zu Integrierenden vorliegen. Schule, Zeitungen und Fernsehen geben genug Informationen zu Deutschland. Ist Herr Özil je von maßgeblicher Seite wegen seines Migrationshintergrundes kritisiert worden? Dass Özil jetzt in England lebt, ist keine Entschuldigung dafür, dass er Erdogan als „mein Präsident“ deklariert.

Die Angriffe Schröders gegen Außenminister Maas, seinen „Parteifreund“, sowie so viele seiner Schüsse gegen die SPD in letzter Zeit lassen irgendwie den Verdacht aufkommen, dass Herr Schröder sich – wegen was auch immer – an der SPD rächen will.

Elisabeth Wolf, Braunschweig

Schröder gratulierte Erdogan zu seiner Präsidentschaft

Özil, Özil, Özil. In dieser Zeitung habe ich gelesen, dass Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler, unter den Gratulanten und Gästen des neuen Präsidenten der Türkei weilte! Was wiegt nun schwerer!

Klaus Römer, Wolfsburg

Ein Gewinner und viele Verlierer

Der Fall Mesut Özil hat fast nur Verlierer. Zunächst das klägliche Verhalten des DFB vor und nach der WM. Erst versucht man die Foto-Affäre mit der Basta-Methode à la Gerhard Schröder so schnell wie möglich zu beenden. Man hätte aber schon sehen können (in den letzten beiden Testspielen vor der WM), dass sich die deutschen Fans nicht so bevormunden lassen vom DFB. Umso ärgerlicher war dann nach dem bitteren Aus, das sich die Herren Bierhoff und Grindel mit so unverschämten Äußerungen (über den Fall Özil) hervorgetan haben.

Aber auch Mesut Özil hat seinen Beitrag geleistet, indem er sich nicht sofort geäußert hat (ist aber wohl so seine Mentalität). Und als dann der DFB Druck gemacht hat, um ihn zu einer Aussage zu zwingen, hat Herr Özil auf stur geschaltet.

Wie gesagt, es gibt fast nur Verlierer in dieser Sache, aber einen Gewinner: den Herrn Erdogan!

Björn Hammerer, Braunschweig

Özil füllt das Sommerloch

Nach dem Rücktritt von Özil wurde in der allgemeinen Diskussion alles durcheinander geworfen. Beginnend mit dem Foto mit Erdogan. Ich gehe davon aus, dass Leute wie Özil Berater haben, die dafür Sorge tragen, mit wem sie sich fotografieren lassen oder was sie in der Öffentlichkeit sagen. Hier liegt der erste Fehler. Dann das große Schweigen des Fußballers. Nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft hatte man dann den wahren Grund gefunden. Özil war Schuld! Nicht etwa die schlechte Leistung der Mannschaft.

Dann äußert sich der DFB in fataler Weise. Und zu guter Letzt ist es jetzt auch noch Rassismus! Ach, und jetzt kommt noch der bayerische Steuerhinterzieher zu Wort und meint, Özil hätte sowieso schon die ganze Zeit schlecht gespielt.

Alle wirklich wichtigen Dinge treten in den Hintergrund, und wir haben das Gesprächsthema für das Sommerloch.

Waltraud Zelm, Braunschweig

Mist, schon wieder Futter für die AfD

Ich finde es einfach lächerlich, wie Mesut Özil die deutschen Medien in den letzten Tagen dominiert. Mir ist er es nicht wert. Es gibt Deutschtürken wie Cem Özdemir, die solch einen Medienrummel eher verdienen. Meiner Meinung nach hat Christos Pantazis mehr als Recht, wenn er sagt, dass Özil kein Vorbild für uns ist. Mist! Schon wieder Futter für die AfD! Ich sage, 20 Prozent der Schuld trägt der DFB, der Özil zum Sündenbock machte, und 80 Prozent Özil selbst durch blanke Dummheit. Die Rote Karte für Özil! Gott verschone unser schönes Deutschland vor den verletzten Egos von Fußball-Göttern!

Glen Mapp, Weddel

Özil ist nicht schuld am Aus bei der Fußball-WM

Nein, an Mesut Özil (und Gündogan) lag es nicht, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft so kläglich einging. Es war der Weltmeistertitel, der der Mannschaft wie Blei in Kopf und Beinen hing. Man erinnere sich: Wie eine Majestätsbeleidigung wertete Oliver Bierhoff das Kampfspiel der Schweden. Es gibt keine Denkmalschutzverordnung für Weltmeister. Fast alle Weltmeister überheben sich mit dieser psychischen Last.

Özils (und Gündogans) Herzenspose mit dem türkischen Präsidenten hat allerdings den Trägern dieser Last einen stützenden Stab aus dem Mannschaftskorsett gebrochen. Und weil wir in politisch aufgeheizten Zeiten leben, gefällt sich der DFB im Dauereiertanz um die alles entscheidende, aber teuflisch kontaminierte Frage: Muss man nicht stolz sein auf das Land, für das man spielen darf? Özil zieht opfertänig die allseits beliebte, aber kolossal dumme Rassismuskeule. Als wenn die türkische Nation oder die muslimische Religion eine Rasse wäre! Das hindert aber politische Größen dieses Landes wie Andrea Nahles und Katarina Barley nicht, schaurig einfältig in diesen Chor einzustimmen.

Die passende Antwort gab vor Jahren schon ein anderer Türke, Hamit Altintop (Schalke, Bayern, Türkei): „Hätte Özil sich für die Türkei entschieden, hätte er keine WM gespielt und wäre nicht bei Real Madrid. So einfach ist das.“ Und weiter: „Ich würde immer für die Türkei spielen.“

Rainer Schulz, Braunschweig