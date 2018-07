„Eine Welt-Feuerwehr muss her“

Auch zur Galopprennwoche: Zu „Feuerhölle am Mittelmeer“ vom 25. Juli:

Eine fürchterliche Feuerwalze bedroht Orte und Dörfer in Griechenland. Die lang anhaltende Trockenheit ist die Ursache. Einige Orte sind bereits betroffen, Menschen sind gestorben im Großraum Athen. Einsatzkräfte bargen bereits über 80 Tote.

Die Feuerwehreinsatzkräfte sind teilweise fassungslos. Wasser in die Regionen zu verbringen ist schwer. Eigentlich dürfte solch ein Ausmaß an Feuer schnellstens zu bekämpfen sein. Wasser ist genügend vorhanden. Solche Unglücke passieren überall in der Welt.

Warum sind nicht genügend Löschflugzeuge in den Ländern und Staaten vorhanden? Eine Weltorganisation, Feuerwehren übergreifend, sollte es geben. Eine Zentrale sollte geschaffen werden, Einsätze könnten weltweit koordiniert werden.

Sämtliche Länder sollten sich an den Kosten beteiligen. Schließlich können Löschflugzeuge innerhalb von 24 Stunden sämtliche Punkte der Erde erreichen. Militär sollte eingesetzt werden mit schwerem Gerät. Löschwasser kann fast überall aufgenommen werden. Das sollte im Interesse aller sein.

Rainer Kummer, Vechelde

Gewinn ist wichtiger als Tierschutz

Zu „Tierisch heiß“ vom 19. Juli und „Unwetter kostet Zuschauer“ vom 23. Juli:

Vor einigen Tagen gaben Sie gute Tipps, wie man seinen Haustieren helfen kann, um die zurzeit herrschende große Hitze gut zu überstehen. Es wird auch gelegentlich berichtet, dass Katzen aus hohen Bäumen gerettet werden, eingeschlossene Hunde aus überhitzten Autos befreit werden oder Bauvorhaben gestoppt werden, weil sich zum Beispiel dort Hamster angesiedelt haben.

Aber andererseits wird im Moment auch täglich darüber geschrieben, dass in Bad Harzburg die Pferderennwoche stattfindet. Hier scheint allerdings das Wichtigste zu sein, dass sich der Umsatz zur Halbzeit auf anstatt der erwarteten 500•000 Euro „nur“ auf 494•000 Euro beläuft.

Bei einer sengenden Mittagshitze von jetzt erwarteten 35 Grad jagt man Pferde mit Peitschen mittags völlig sinnlos über die Galopprennbahn am Weißen Stein. Aber nein, doch nicht so sinnlos, es geht ja mal wieder um viel Geld oder auch darum zu zeigen, was die anwesenden Damen für Kopfbedeckungen haben. Da schweigen wir über den Tierschutz doch ruhig einige Tage, reden alle nicht darüber und lassen die Pferde laufen und laufen und vielleicht auch zusammenbrechen, ist ja bald wieder vorbei, bis zum nächsten Jahr… Aber danach kümmern wir uns wieder um den Tierschutz!

Monika Sackmann, Wolfenbüttel

„Pferde haben keinen Laut für Schmerz“

Das Sportgerät Pferd muss so manches aushalten, es würde nie in vollem Galopp über ein Hindernis springen, oder gar in einen Wassergraben unbekannter Tiefe! Einzig der Stress und die Angst treibt es voran, bereits mit dem krachenden Öffnen der Starterbox. Für Bad Harzburg zweifellos ein touristisches, Einnahmen förderndes Ereignis, doch sollten die Zuschauer sich mal Gedanken machen, was da auf dem Rücken der Pferde veranstaltet wird. Mit dem Pferd als Sportgerät werden Hunderte von Millionen Euro umgesetzt, auch mein Berufsstand freut sich über die satten Einnahmen bei und nach Pferdesportveranstaltungen, die die Pferde vielfach mit ihrem Leben bezahlen – hinter den Kulissen natürlich. Kollege Dr. Heuschmann schrieb: „Pferde haben keinen Laut für Schmerz“!

Dr. med. vet. Rolf Gramm, Braunschweig

BraWo-Chef sollte die Deutsche Bank übernehmen

Zu „2017 hatten wir den höchsten Gewinn aller Zeiten“ vom 21. Juli:

Herzlichen Glückwunsch, Herr Brinkmann (Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo). Ich schlage vor, Sie werden Chef der Deutschen Bank. Alle Banken jammern und können ihren Sparern keine Zinsen zahlen. Es ist also doch möglich, richtig Geld zu verdienen? Die anderen Bank-Chefs müssen doch irgendetwas falsch machen. Ich fühle mich verklappst von den Bankern und verstehe die Welt nicht mehr. Hoffentlich können Ihre Sparer von dem höchsten Gewinn aller Zeiten auch profitieren, was ich aber anzweifele.

Werner Bock, Weddel