„Der Alltag wurde Merkel sicherlich nicht gezeigt“

Zu „Merkel besucht Pfleger in Altenheim“ vom 17. Juli und „Gute Nacht, wenn es so weitergeht“ vom 16. Juli:

Es ist doch sehr nett, wenn die Kanzlerin zu Besuch kommt und sich alles anschaut. Der Alltag wurde bei dieser Gelegenheit bestimmt nicht gezeigt. Alle gut gelaunt, alles Personal „auf der Schicht“, alle in nicht bekleckerten sauberen Sachen, alles geputzt und gelüftet. Richtig beklagen wird sich bei dieser Gelegenheit auch keiner. Alles prima? Wenn es auf der obersten politischen Ebene um Entscheidungen am anderen Ende der Gesellschaft geht, ist doch keiner beteiligt, der von seinen Entscheidungen schließlich selbst betroffen sein wird. Mit üppigen Pensionen lässt es sich auf jeden Fall besser leben als mit Aufstockung der Minirente durch das Sozialamt. Wenn es um zukünftige Entscheidungen in den Bereichen Alten- und Krankenpflege geht, sollten die Entscheider vorher zu einem Praktikum vor Ort verpflichtet werden, damit sie wissen, worüber sie entscheiden sollen und um was es für die Pflegenden und Gepflegten überhaupt geht.

Franz Albert, Wolfenbüttel

Den Versprechen müssen endlich Taten folgen

Zu demselben Thema:

Ja, und? Welche bleibenden Eindrücke hat Frau Merkel beim Kaffee-Klatschen und Smalltalk aus der vorbereiteten Einrichtung mitgenommen? Hat sie sich zum Beispiel eine Pflegesituation angeschaut oder gar mit bettlägerigen Bewohnern gesprochen? So, wie das rumkommt, mit Sicherheit nicht. Das Versprechen, etwas ändern zu wollen, schreien die Verantwortlichen nicht erst seit Alexander Jorde oder jetzt Ferdi Cebi. Es wird Zeit, dass da mal Taten folgen, und zwar richtige und zügig, von denen alle Beteiligten wirklich profitieren können.

Gisela Kamp, Braunschweig

Allgemeinverbindliche Tarifverträge sind weniger geworden

Auch zu dem Thema, speziell zu dem Kommentar „Tarif lohnt sich“ vom 16. Juli:

Der Meinung von Jens Gräber in seinem Kommentar „Tarif lohnt sich“, die schlechte Bezahlung der Pflegekräfte

durch allgemeinverbindliche Tarifverträge zu verbessern, stimme ich voll zu. Auch ist es richtig, dass das gegen den Willen der Arbeitgeber „kaum zu machen“ sei. Trotz des Tarifverstärkungsgesetzes von 2014, in dem die Notwenigkeit entfallen ist, dass die beantragenden Arbeitgeber in dem Tarifgebiet mindestens 50 Prozent der Arbeitnehmer beschäftigt haben müssen (Paragraf 5 Tarifvertragsgesetz), ist die Zahl der allgemeinverbindlichen Tarifverträge von 496 (2014) auf 443 (Ende 2017) zurückgegangen.

Verschiedene Lösungsmöglichkeiten werden mindestens seit 2010 diskutiert. Eine Möglichkeit wäre, dass das „Einvernehmen“ der Arbeitnehmer und Arbeitgeberseite in dem dafür zuständigen Bundes- oder Landestarifausschuss entfallen könnte, wenn beide Tarifvertragsparteien dies beantragen. Eine weitere, von den CDU-Sozialausschüssen bei ihrer Bundestagung 2017 beschlossen, lautet: „Der gemeinsame Antrag kann im Tarifausschuss nur mit Mehrheit der Mitglieder abgelehnt werden.“

Johannes Wolframm, Erkerode

Auf christliche Familientraditionen besinnen

Zum Kommentar „Allein und bestraft“ und zu „Geld vom Staat statt vom Vater“ vom 18. Juli:

Sinn hätte dieser Kommentar gemacht, wenn einmal die Ursachen der Alleinerziehung und deren Bewältigung thematisiert würden. Wenn es auch heute verpönt ist, Begriffe wie Verantwortung, Pflicht,Treue und Verzicht zu verwenden, gerade das

sind aber die Tugenden, auf denen die Kultur menschlichen Zusammenlebens beruht. Die Beziehung zwischen zwei Menschen ist nicht nur Maximierung individueller Selbstverwirklichung, sondern auch Verantwortung füreinander und eben

möglicherweise auch für das daraus entstehende neue Leben. Wer sich dem entzieht, zahlt einen hohen Preis, insbesondere dann Mutter und Kind. Die Folgen als reine Geldkompensation dem Staat zuzuschieben, löst das Problem nicht. Es bedarf

wieder einer Besinnung auf traditionelle (christliche) Familientraditionen.

Wolfgang Reding, Braunschweig

Männer und Frauen sind eben nicht gleich

Ebenfalls dazu:

In seinem Erdendasein besteht der Mensch zur Bewahrung der Schöpfung aus einem Mann und einer Frau, die so in gemeinsamer Verantwortung das Leben meistern. Solange es Menschen gibt, wird an der Perfektionierung verschiedenster Lebensmodelle gearbeitet. Alleinerziehend ist dabei erst einmal ein tragischer Umstand, oft ungewollt, oft auf Kosten Dritter, oft ideologisch idealisiert und vor allem zu 9O Prozent von Frauen zu schultern. Männer und Frauen sind eben nicht gleich – Gott sei dank. Und seit langem beobachte ich den „Kampf“ der Frauen gegen ihre Natur.

Anneliese Wiskow, Schöningen