„CDU und CSU sollten sich trennen“

Zu „CDU und CSU raufen sich zusammen“ vom 3. Juli:

Was unserem Land vielleicht guttun könnte… Das ewige Gerangel und die angeblichen Kompromisse in letzter Minute in dem Dauerstreit zwischen den beiden christlichen Schwesterparteien jedenfalls nicht. Eine Chance böte unter Umständen eine Trennung von CDU und CSU. Eine eher fortschrittlich-konservative CDU und eine mehr nationalistisch-konservative CSU würden in ganz Deutschland ihre Anhänger sammeln. Die AfD könnte so geschwächt werden, und es stünden vielfältigere Koalitionsmöglichkeiten zur Verfügung.

Im Moment fehlten einer reinen CDU-SPD-Regierung zwei Sitze für eine Mehrheit im Bundestag. Dafür wäre es eventuell einfacher, noch eine kleinere Partei (zum Beispiel die Grünen) für eine Mehrheitsbildung mit ins Boot zu bekommen.

Inge Scholz, Braunschweig

Die CDU sollte mit den Grünen koalieren

Auch dazu:

Liebe CDU, koaliert doch endlich mit den Grünen! Und schickt die „Bayern-Partei“ heim! Ich mag die Art bayerischen Wahlkrampfs nicht mehr sehen. Dies schreibt ein Bayer, der schon lang vergnüglich in Niedersachsen lebt.

Reinhard Scherm, Wolfenbüttel

Von einer Trennung könnten vielleicht beide C-Parteien profitieren

Zu demselben Thema:

Es reicht! Die CSU hat mit ihrer gnadenlosen Kampagne gegen Merkels Flüchtlingspolitik einen unermesslichen Flurschaden angerichtet, der in der Nachkriegspolitik beispiellos ist und dessen Nachwirkungen in Deutschland, Europa und der Welt kaum abzuschätzen sind. Die um Wählerstimmen buhlenden Bayern-Fürsten Söder, Seehofer, Dobrindt und andere schrecken nicht davor zurück, die einst als mächtigste Frau der Welt gefeierte Kanzlerin systematisch zu demontieren. Um das Thema Flüchtlinge geht es dabei nur noch vordergründig, tatsächlich manifestiert sich hier ein unerbittlicher Machtkampf Söder gegen Seehofer, Seehofer gegen Merkel. Sich angreifbar machen zu lassen, hat die Kanzlerin selbst zu verantworten, als sie sich bei einem CSU-Parteitag öffentlich hat demütigen lassen.

Mit ihrer einem Putsch ähnlichen Politik hat die CSU inzwischen eine Grenze überschritten, die nicht folgenlos bleiben kann. Die Fraktionsgemeinschaft der sogenannten Schwesterparteien existiert de facto nicht mehr und sollte deshalb schnellstmöglich beendet werden. Ich sehe hierin nur Vorteile: Nicht alle Bayern, die konservativ, aber nicht extrem wählen wollen, finden in der kraftmeiernden Bayernpartei noch ihre Entsprechung und würden eher der CDU ihre Stimme geben. Dasselbe gilt zweifellos auch umgekehrt in den übrigen Bundesländern, wo es auch genug Sympathisanten der CSU geben dürfte. Mit dieser Neuordnung der Parteienlandschaft käme ein Stück Ehrlichkeit in die Parlamente und die Wahlkämpfe zurück, wovon unter dem Strich vielleicht die C-Parteien gemeinsam profitieren könnten.

Rainer Kunze, Braunschweig

Seehofer ist gut für unsere Demokratie

Auch zum Streit zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU:

Gut so, Herr Seehofer. Frau Merkel im Raumschiff Berlin ignoriert den Bürgerwillen, tatsächlich sind 70 Prozent Menschen durch die ungelöste Flüchtlingspolitik verunsichert. Monatelang wurde am Machterhalt der Groko gebastelt, das Flüchtlingsproblem aber tabuisiert. Es ist längst an der Zeit, konsequent zu handeln: Sicherung der Außengrenzen, straffes Regelwerk und Rechtssicherheit. Glückwunsch an die CSU und den manchmal etwas sperrigen Herrn Seehofer, der halt nicht so eloquent daher kommt wie die nichtssagenden Berliner Politprofis. Ein Merkelsches „Weiter so“ hätte langfristig Europa geschadet und die AfD extrem gestärkt. Gut für unsere Demokratie.

Klaus Gmyrek, Gifhorn

Die CSU nimmt Deutschland und Europa in Geiselhaft

Zu demselben Thema:

In der inhaltlichen Leere zwischen zelebriertem Bruch und formaler Einigkeit innerhalb des Kulturkampfes der Union ist die CSU anscheinend bereit, im dramatischen Asylstreit wegen eines innenpolitischen Machtkampfes Deutschland und Europa in Geiselhaft zu nehmen.

Eigentlich steht die Große Koalition doch vor großen Aufgaben und diesbezüglichen Herausforderungen: Sei es der Pflegenotstand, explodierende Mieten, Altersarmut, die ausufernden prekären Beschäftigungsverhältnisse mit dem damit verbundenen Niedriglohnsektor, und - ganz nebenbei - geht es darum, wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen wenigstens öffentlich anzusprechen.

Klaus Kunz, Rühen

Franz Josef Strauß ist kein Vorbild

Zum Kommentar „Einigt Euch!“ vom 30. Juni:

Ich hoffe im Gegensatz zum Kommentator, dass sich kein Politiker je ein Beispiel an Franz Josef Strauß oder seiner Familie, Max und Monika nehmen wird. Dieser Politiker war getrieben von „Gier und Macht“ (SZ vom 17.5.2010). Die Zahl seiner Affären übertrifft alles bisher in der deutschen Politik Dagewesene: Fibag, HS-30, Starfighter, Spiegel-Affäre, Geschäfte mit Karlheinz Schreiber sind noch lange nicht alles. Dazu kommt seine Verteidigung der Apartheid sowie seine Freundschaft mit Pinochet, der für Zehntausende von Ermordeten und noch mehr gefolterten Menschen die Verantwortung trägt. Wenn dieser Strauß für die neue Realpolitik stehen soll, wie es sich Herr Quoos wünscht, dann Gute Nacht.

Manfred Bräuer, Braunschweig