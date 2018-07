„WM-Team und Trainer zum Sündenbock zu machen, ist unfair“

Zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland:

Im DFB, beginnend bei seinen fünf Landesverbänden, weiter über seine eigene Gerichtsbarkeit, seinen mehr als sieben Millionen Mitgliedern bis hin zu seiner eigenen Historie einschließlich des ehemaligen DDR-Fußballs, kann nach dem schlechten Abschneiden bei der WM nun ja wohl nicht „alles“ schlecht gewesen sein, um nun „alles“ auf den Prüfstand stellen zu müssen. Mit seinen Visionen und seiner Konzeption ist der DFB nach meiner Einschätzung einer der besten und strukturiertesten Verbände weltweit. Sicherlich wurden bei der WM und insbesondere bei ihrer Vorbereitung Fehler gemacht, sowohl bei den Funktionären als auch beim Trainer und auch einigen Spielern.

Die meisten von ihnen nun aber als „Sündenböcke“ hinzustellen, halte ich, um es sportlich auszudrücken, für unfair.

Augenscheinlich fehlte es der Mannschaft bei dieser WM an Tugenden wie einer gesunden Grundeinstellung, Selbstbewusstsein, Willenskraft und Spritzigkeit. Daran gilt es, nun zu arbeiten, um derartige Fehler künftig zu vermeiden, denn niemand aus dem Team hat ein solches Desaster gewollt, geschweige denn, kommen sehen.

Dann, und dessen bin ich mir sicher, erleben wir auch wieder eine DFB-Nationalmannschaft, an der wir alle unsere Freude haben werden, denn Boateng, Hummels, Kroos, Draxler und Co. können nicht von heute auf morgen das Fußballspielen verlernt haben. UEFA EURO 2020, wir kommen!

Klaus-Dieter Eichhorn, Braunschweig

Dem Nationalteam fehlten Kampfgeist und Geschlossenheit

Auch dazu:

Auch wenn die Führungsetage allesamt viele Fehler gemacht hat, Siege werden auf dem Platz errungen. Früher zeichnete sich das Nationalteam durch eine geschlossene und kämpferische Leistung aus. Davon war nichts mehr zu sehen. Unsere Deckung konnte nur bestehen durch das Kollektiv. Lange Abwehrspieler sind meistens hüftsteif und kleinere Spieler sind für das Kopfballspiel nicht ideal. Da dürfen keine Eins-zu-eins-Situationen entstehen und Flanken müssen durch Doppelungen unterbunden werden. Die Deckung war körperlich unbeweglich. Im Angriff muss Bewegung im Spiel sein, ohne Ball und mit Ball. Direktes Spiel schafft Schnelligkeit und Überraschung. Dazu hätte Reus einen kongenialen Partner gebraucht. Damals war das einmal Götze, aber sein zu früher Wechsel zu den Bayern hat ihn ins Abseits manövriert. Özil und Khedira waren mal so ein gutes Pärchen, aber die standen neben sich. Wie frustrierend muss das für die Ersatzspieler gewesen sein, dass Özil und Gündogan nach ihren Leistungen und ihrem Auftritt in London den Vorzug erhielten. Im Angriff waren unsere Spieler nicht nur körperlich unbeweglich, sondern viel mehr geistig. Ohne körperliche und geistige Frische, ohne kämpferischen Willen kann nur eine gute Taktik über die Runden helfen. Aber auch da fehlte es wie die Lücken zwischen Angriff und Abwehr zeigten. Jungs, das war nichts. Vielleicht könnte es „Professor“ Rangnick mit einem neuen Stab schaffen.

Eberhard Richter, Braunschweig

Neuanfang wäre für die Nationalelf gut

Ebenfalls zu dem Thema:

Mal abwarten, wie sich Trainer Löw nun entscheidet. Wenn er weiter macht, muss er aber einige unpopuläre Entscheidungen treffen, und da hab ich so meine Zweifel, dass er diesen Hebel umlegen kann. Zu eingefahren waren in den letzten Jahren seine Entscheidungen und Nominierungen. Er hatte so seine „Lieblinge“, die nicht um ihren Stammplatz in der Nationalelf fürchten mussten. Einen Neuanfang mit einem neuen Trainer sehe ich als Chance für eine Weiterentwicklung für den deutschen Fußball. Aber wie sagte einst Dragolaw Stepanovic? „Lebbe geht weider“. Das gilt für Jogi Löw sowie für die Nationalmannschaft.

Björn Hammerer, Braunschweig

Fußball ist ein Geschäft

Zum Leserbrief „Es ist nur Fußball“ vom 30. Juni:

Die Meinung der Leserin ist sehr blauäugig und zeigt ihre Unkenntnis von der menschlichen Gesellschaft. Es ist bekannt, dass im antiken Rom das Volk bei Laune gehalten wurde. Das Zaubermittel hieß „Brot und Spiele“. Auch heute gibt es das noch. Es heißt jetzt „Profit und Fußball“.

Siege und Erfolge werden, auch im Fußball, nicht erspielt, sondern organisiert. Bei einer Niederlage war es halt eine schlechte Organisation. Da helfen keine Rücktritte, sei es nun Herr Löw, oder sei es ein anderer. Weltmeistertitel sind halt nicht hundertprozentig plan- und organisierbar. Störfaktoren sind und bleiben immer die Mannschaften der an einem Turnier teilnehmenden Länder.

Der Sport ist generell, und das nicht nur auch in Deutschland ein sehr viel Geld einbringender Wirtschaftszweig. Und der Fußball ist eine ihrer wichtigsten Abteilungen. Man betrachte nur die aufgeblähte Fan-Artikel-Wirtschaft. Verlierer, auch im Sport, sind alle die, die permanent knapp bei Kasse sind. Sie können sich keine Spitzensportler für Millionen von Euro einkaufen.

Falsch ist auch, Sportler als Helden zu deklarieren. Eine Heldentat ist etwas Besonderes, die in Ausnahmesituation vollbracht wird. - Betrachte ich die Skandale um die nationalen und internationalen Fußballbeamten, da kann muss dem Recht geben, der sagte: Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Und wo Geld, maßlos viel Geld im Spiele ist, da ist immer auch Korruption, Unterschlagung und persönliche Bereicherung von Funktionären mit von der Partie. Ich denke da auch an die Skandale Fifa etc.

Der Fußball erinnert mich an den Grafen von Luxemburg in der gleichnamigen Operette. Die Zuschauer freuen sich darüber, wie dieser Herr Geld verjuxt, welches er nicht selbst verdient hat. Und ich frage mich, warum protestieren die Zuschauer nicht, warum klatschen sie noch Beifall?

Kurt Wolfgang Ringel, Braunschweig

Gündogan und Özil gehören nicht in die Nationalmannschaft

Ebenfalls zum Leserbrief „Es ist nur Fußball“:

Genau und deshalb ist jeder Missbrauch schädlich! Egal ob uns verrückte Hooligans die Freude an diesem Sport vermiesen wollen. Als Eintracht Fan erinnere ich mich noch genau an den Kanonenschlag zu Beginn der zweiten Halbzeit im Relegationsspiel gegen Wolfsburg. Angst und Bilder von Paris lähmten ein bis dahin starkes Spiel unserer Eintracht, ebenso unser Verhalten als Fans! Die Mannschaft hat diesen Kanonenschlag durch die letzte Saison getragen, Abstieg aus der zweiten Bundesliga!

Zwei Fußballstars missbrauchen die Nationalmannschaft für einen Auftritt mit einem Despoten, mitten in der Vorbereitung zur Weltmeisterschaft. Die Pfiffe von Leverkusen gegen Gündogan, waren nicht nur vom Unverbesserlichen rechten Mob. Es waren auch Pfiffe von Fans, die kein Verständnis für die Aktionen von Gündogan und Özil hatten. In der Vorbereitung zu einem so wichtigen Turnier, ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft mit Widmung einem Politiker zu schenken, der die Menschenrechte im eigenen Land mit Füßen tritt, eben einem Despoten! Alle Versuche, diese Aktion runter zu spielen, waren zum Scheitern verurteilt! Die Mannschaft hat gezeigt, das sie mit diesem „Kanonenschlag“ nicht fertig geworden ist!

Es wäre die einzige und wichtigste Aufgabe des DFB-Vorsitzenden, diese beiden Spieler ohne Aussprache für den DFB zu suspendieren, damit sich das Team wieder auf Fußball konzentriert!

Hans Jürgen Wolff, Salzgitter