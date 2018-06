Alle Leserbriefe beziehen sich auf das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Russland:

Nun ist es also tatsächlich passiert. Die deutsche Nationalmannschaft ist raus! Es ist zwar schade, war aber bereits nach den ersten Spielen absehbar. Aber mal ehrlich, es ist nur Fußball. Wenden wir uns den wichtigen Dingen zu. Unsere Bundesregierung ist im gleichen Zustand wie unsere Nationalmannschaft. Desolat! Europa - ebenso desolat! Es ist offensichtlich, dass Europa gescheitert ist. Ein grosses aufgeblasenes Machwerk, das nur Kosten erzeugt. Jedes Land ist sich selbst das Nächste und zwar nicht nur im Asylstreit. Jeder Politiker ist auf sein eigenes Ego bedacht. Und da kommt der Vergleich mit unserer Nationalelf zum Tragen. Jeder Spieler trägt sein dickes Ego vor sich her. Das Vertrauen ist dahin in unsere Fußballer, aber, was noch schlimmer ist, auch in unsere Politiker.

Für mich ein Rätsel, wie da wieder Vertrauen aufgebaut werden soll. Statt für Werbung zu posieren, sollten sich unsere Fußballer auf ihren Job fokussieren. Statt in Talkshows aufzutreten, sollten sich unsere Politiker auf das besinnen, wofür sie viel Geld erhalten - und zwar das zu tun, wofür wir sie gewählt haben. Regiert unser Land anständig.

Waltraud Zelm, Braunschweig

Versagen auf der ganzen Linie

Auch der Misserfolg ist eine Teamleistung. Das DFB-Team hat einen Psychologen. Der musste doch bemerkt haben, dass alle Bayernspieler in der DFB-Elf mental platt waren. Nach den Niederlagen der Bayern im Champions-und Pokalfinale spielten alle Bayern unter Normalform (auch Lewandowski mit den Polen). Kroos war satt wegen der gewonnenen Champions League. Außerdem braucht er im Nationalteam jemanden, der für ihn die Laufarbeit macht wie bei Real. Haben sie etwa bei ihm ein aggressives Eindringen in den Strafraum mit Ball gesehen? Manager Bierhoff hat die „Jugendherberge“ in Moskau ausgesucht, weil er vom Erreichen der Zwischenrunde überzeugt war. Unsere Luxuskicker brauchen jedoch eine Wohlfühloase als Quartier, wie wir spätestens seit der WM in Brasilien wissen. Der Scout auf der Tribüne musste doch nach der ersten Halbzeit gegen Mexiko erkannt haben, dass Kroos in Manndeckung genommen war. Trotzdem konnte Löw nicht reagieren. Das ist ihm anzukreiden. Seit 2014 hat Müller im DFB-Team nichts mehr bewegt. Er hätte eine Denkpause in der Heimat verdient gehabt. Die Altherrenriege mit ihrem Standfußball (wie die Analysen von Co-Kommentator Stanislawski sehr gut gezeigt haben) hinkt der weltweiten Entwicklung hinterher. Das Confed-Team hat die Gegner kämpferisch niedergerungen. Sie hätten eine Chance verdient gehabt.

Eberhard Richter, Broitzem

Das war eines Weltmeisters unwürdig

1445 Tage, nachdem die deutsche Nationalmannschaft im Maracanã Weltmeister wurde, erlebte sie bei der WM in Russland den sportlichen Super-GAU. Schon die Vorbereitung mit den erschreckenden Auftritten bei den „Ösis“ und gegen die „Saudis“ ließ nichts Gutes erahnen. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Zunächst die Auftakt-Pleite gegen Mexiko. Diese wurde, dank einer guten (zweiten) Halbzeit gegen die „Tre Kronors“ wieder repariert und sorgte für trügerische Sicherheit. Doch im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea, wo es um alles ging, glich die Vorstellung eher einem Offenbarungseid. Eine Bankrott-Erklärung, lust- und planlos, eines Weltmeisters unwürdig. Was mit Einsatz und Leidenschaft erreicht werden kann, zeigten die Schweden gegen Mexiko eindrucksvoll. Für die DFB-Elf gilt es nun, die richtigen Schlüsse zu ziehen, und nach dem harten Aufprall auf dem Boden der Tatsachen wieder aufzustehen. Bleibt nur die Frage. Mit Jogi oder ohne ihn?

Marcel Fenske, Wolfenbüttel

Das war wahrlich ein Public Viewing

WM? Public Viewing - diesmal korrekt: mit Leiche!

Kort Borcherding, Braunschweig

Joachim Löw sollte zurücktreten

Herr Bundestrainer treten Sie zurück! Machen Sie Platz für Ihren Nachfolger, damit er in aller Ruhe eine jüngere Nationalmannschaft mit mehr Mut zum Risiko und eigenen Ideen aufbauen kann. Vor allen Dingen eine Mannschaft, die schneller läuft und nicht nur Standfußball spielt. Das sind Sie unserer Meinung nach allen Fußballfans bzw. allen anderen Fußballfreunden im Lande nach dieser Niederlage schuldig.

Helga Bonse, Günter Quosdorf, Braunschweig

Warum reist die Mannschaft ab?

Es ist mir völlig unerklärlich, weshalb die deutsche Mannschaft unmittelbar nach dem Ausscheiden sofort abreist. Schließlich wird bei der WM einiges geboten und viele, die dort nicht sein können, würden einiges dafür geben, sich in Ruhe die restlichen Spiele live im Stadion ansehen zu können. Aber offensichtlich interessiert die deutsche Mannschaft samt Trainerstab sich nicht dafür, was die anderen noch machen.

Herr Löw sollte alle Spieler den weiteren Verlauf der WM vor Ort ansehen lassen, denn sicherlich kann man noch etwas dazu lernen…

Reinhard Scholz, Braunschweig

Das grenzte an Arbeitsverweigerung

Was sich unsere WM- Mannschaft bzw. einige Spieler geleistet haben, grenzt schon an Arbeitsverweigerung.

Im normalen Arbeitsverhältnis zöge das eine fristlose Entlassung nach sich. Und was passiert bei unserer Nationalmanschaft? Es wird nichts passieren, nur wieder Gerede von hätte, hätte… Einen Lohnabzug in einer Größenordnung, die den Spielern richtig weh tun würde, wäre doch mal eine Lösung. Oder einfach nicht mehr zu den weiteren Spielen gehen. So denken doch bestimmt noch viele Fußballfans. Aber passieren müsste mal etwas.

Peter Pracht, Baddeckenstedt

Jürgen Klopp könnte Jogi Löw beerben

Endlich hat der arrogante Bundestrainer Löw von dem kleinen Südkorea so richtig gezeigt bekommen, wie man 90 Minuten bis zum Schluss kämpft und keinen Ball verloren gibt. Den in der Englischen Liga spielenden Sané hat er zu Hause gelassen, weil er angeblich noch nicht so weit ist. Waren denn die 23 Spieler, die er mit genommen hat, schon so weit? Ich bezweifle es, wie man Mittwoch gesehen hat. Fazit meiner Meinung: Es muss ein neuer Bundestrainer her. Zum Beispiel Jürgen Klopp.

Bernd Spannaus, Braunschweig

Deutsche Überheblichkeit ist ausgeschieden

Der Weltmeister ist raus! Dabei lautete der selbstauferlegte Auftrag „Titelverteidigung“. Jetzt ist die deutsche Überheblichkeit (Grindel, Bierhoff, Löw) bereits in der Vorrunde als Tabellenletzter ausgeschieden. Beim DFB muss ein Umdenken stattfinden. Vielleicht sollte man sich auch mal an anderen Nationen orientieren. Holland und Italien beispielsweise haben von vornherein darauf verzichtet, sich mit den Großen (Mexiko, Südkorea) des Weltfußballs zu messen.

Wolfgang Klokowski, Salzgitter

Joachim Löw hat fertig

Sorry, aber Bundestrainer Joachim Löw als DFB-Trainer hat nach dieser historisch einmaligen Niederlage bei der Fußball-WM in Russland fertig.

Albert Alten, Wernigerode

Geld läuft nicht und kämpft erst recht nicht

Geldsäcke können nicht laufen, geschweige denn kämpfen!

Klaus-Jürgen Schnelle, Braunschweig

Die Mannschaft wirkte blutleer

Kann es sein, dass das Quartier in Watutinki Mücken verseucht war? Jedenfalls lässt der blutleere Auftritt der Auswahlspieler darauf schließen. Oder ist den verwöhnten Profis so ein Turnier nicht mehr wichtig? Schließlich muss ein Kroos in Madrid für einen Ferrari gerade mal 18 Minuten spielen. Egal, Schwamm drüber. Ich freue mich jetzt auf einen frischen Angriffsfußball der neuen hungrigen Eintracht!!

Hartmut Staats, Braunschweig

Kein Schaden mehr durch Fußballgucken bei der Arbeit

Ein Gutes hat das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der WM: Es war für zwei Jahre (bis zur EM 2020, zu der wir uns hoffentlich qualifizieren) das letzte Spiel, bei dem durch Fußballgucken in Firmen volkswirtschaftliche Kosten in dreistelliger Millionenhöhe entstehen...

Nora Radke, Braunschweig

Arbeitgeber sollten Wohlfühlfaktor berücksichtigen

Da haben die Fachleute also errechnet, dass wir Arbeitnehmer am Mittwoch beim WM-Spiel mindestens 130 Millionen Euro verbraten haben - gerade als Niedersachse bekommt man da ja gleich ein doppelt schlechtes Gewissen, da wir erst vor wenigen Tagen auch noch einen zusätzlichen Feiertag abgegriffen haben.

Haben diese Fachleute aber bei ihrer Berechnung auch den Wohlfühlfaktor einbezogen? Arbeitnehmer, die sich auch als Mensch wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen, sind zufriedener, erbringen bessere Leistungen und sind weitaus eher bereit, auch mehr als den geschuldeten Einsatz zu zeigen, sie identifizieren sich mehr mit ihrem Betrieb und erhöhen somit letztlich auch die Produktivität. Dieser Punkt sollte bitte nicht außer Acht gelassen werden!

Sonja Fiesinger, Braunschweig