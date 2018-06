Rat für Schulabgänger und Berufseinsteiger

Kurz vor den Sommerferien stehen viele junge Leute vor wichtigen Zukunftsfragen: Was mache ich nach der Schule? Wie komme ich an einen Ausbildungs- oder Studienplatz? Wie kann ich mein Studium finanzieren? Welche finanzielle Förderung kann ich bei einer Ausbildung beantragen? Wie komme ich zu einem Platz im freiwilligen Jahr?

Diese und viele weitere Fragen können Schüler der Abschlussjahrgänge, Abiturienten oder auch ihre Eltern am Dienstag, 26. Juni, von 16 bis 18 Uhr am Lesertelefon stellen. Gerne können Sie Ihre Fragen auch schon vorab per E-Mail oder Facebook an die Redaktion schicken.

Drei Experten beantworten Ihre Fragen:

Jutta Mannherz ist Berufs- und Studienberaterin der Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar. Sie kennt sich mit Fragen rund um Studienmöglichkeiten, zum dualen Studium, zum freiwilligen Jahr, zu Auslandsaufenthalten oder finanziellen Fördermöglichkeiten aus.

Detlef Marsch ist Ausbildungsberater bei der Industrie- und Handelskammer Braunschweig. Sein Feld sind Berufe wie Industriekaufleute, Kaufleute für Büromanagement, im Groß- und Außenhandel, im Gesundheitswesen oder im Einzelhandel, Fachinformatiker, Mechatroniker, Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker, Elektroniker, Koch oder Hotelfachleute.

Peter Zivanovic ist Ausbildungsberater der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. Er informiert über Berufe wie Augenoptiker, KFZ-Mechatroniker, Land- und Baumaschinenmechatroniker, Feinwerkmechaniker, Hörakustiker, Automobilkaufleute, Dachdecker, Tischler, Metallbauer, Elektroniker oder Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Rufen Sie am Dienstag, 26. Juni, zwischen 16 bis 18 Uhr unsere Experten an: 0531 / 39 00 - 337.

Mailen Sie vorab Ihre Fragen: ratgeber@bzv.dewww.facebook.de/braunschweigerzeitung