„Viele Arten von Flüchtlingen“

Berlin Es geht ein tiefer Riss durch Deutschland, wenn es um die Flüchtlingsproblematik geht.

Versucht man, einigermaßen objektiv das Ganze von außen zu betrachten, fällt auf, dass die verschiedenen Meinungsvertreter ein völlig unterschiedliches Flüchtlingsbild im Kopf haben:

Die einen sehen vom Krieg gebeutelte, traumatisierte Menschen, die nichts anderes wollen als in Frieden zu leben und die sich dankbar unseren Lebensweisen anpassen. Die anderen sehen in den Flüchtlingen Menschen aus aller Welt, die nicht in jedem Fall vor Krieg flüchten, sondern die Gunst der Stunde nutzen, um an unserem Wohlstand teilzuhaben, dabei uns und unsere Lebensart nicht respektieren und uns womöglich ihre Religion und Kultur aufzwingen wollen.

Es gibt aber beide Arten von Flüchtlingen, und manche liegen auch irgendwo dazwischen. Das sollten alle an der Diskussion Beteiligten erstmal verinnerlichen und dann ohne Ideologie und Sentimentalität nach Lösungen suchen, die uns eine gemeinsame, gute Zukunft sichern.

Dann bliebe noch die alles entscheidende Frage: Wie viele Menschen anderer Kulturen verträgt unser Land finanziell und ohne sich zu sehr zu verändern?

Die einen finden Veränderung toll und wollen unbegrenzt die Hilfebedürftigen der Welt bei uns aufzunehmen.

Die anderen sehen ihre Freiheit in Gefahr, wenn autoritäre und dogmatische Kulturen immer mehr Einfluss gewinnen, und sehen eine finanziell abgesicherte Zukunft für ihre Kinder gefährdet.

Welche Auffassung ist die richtige? Welche Risiken wollen wir eingehen?

Karola Hachmann, Braunschweig