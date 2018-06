Braunschweig Zu „Digitalisierung passt nicht in alte Muster“ vom 14. Juni:

Es gibt keine allgemeingültige Blaupause für Unternehmen zum Thema Digitalisierung, aber bereits viele erfolgversprechende Anregungen. Was zu beobachten ist: Häufig wird das Thema Digitalisierung im Alltag auch mit anderen Veränderungsthemen vermischt. Machen wir uns nichts vor, die Digitalisierung durchdringt annähernd alle Bereiche der Gesellschaft in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Betroffen sind fast alle Organisationen, also Unternehmen in Industrie, Handel, Dienstleistung und die öffentliche Verwaltung.

Alte Denk-Trampelpfade müssen verlassenwerden. Stichwort: starre Arbeitszeitregelungen, Digitalstrategie: Die digitale Transformation funktioniert eben nicht ohne Transformation.

Die technische oder organisatorische Ausstattung ist nur eine Seite der Medaille. Die andere ist das Personal, also Führungskräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Eine grundlegende Anpassung der Führungs- und Unternehmenskultur ist zwingend. Die Verbindung von persönlichen Werten und einer sinnhaften Führung erhält einen hohen Stellenwert. Flexibilität gewinnt an Bedeutung. Die Geschwindigkeit der digitalen Transformation wird Organisationen und Arbeitsinhalte stark verändern. Die notwendigen Fähigkeiten und Bereitschaften der Schlüsselpersonen müssen teils völlig neu ausgerichtet werden.

Die erheblichen Auswirkungen je Unternehmen sind noch nicht klar zu erkennen – wie auch? – der Transformationsprozess benötigt Zeit, aber abzuwarten ist eine schlechte Alternative.

Dr. Wolfgang Bornträger,

Braunschweig