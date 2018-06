„Hauptaktionär bekommt VW-Bußgeld“

Ein VW Golf vor dem Unternehmenssitz in Wolfsburg: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat ein Bußgeld in Höhe von einer Milliarde Euro gegen den Konzern erlassen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Braunschweig Zu „Eine Milliarde Bußgeld für VW“ vom 14. Juni:

Dieser Artikel zeigt doch mal wieder, wie Recht und Gesetz in diesem Staat umgesetzt werden. Da wird doch einem Hauptaktionär per Urteil eine Summe zugesprochen, obwohl gerade dieser seiner Aufsichtspflicht nicht nachgekommen ist. Warum wurde diese Summe nicht den Autobesitzern dieser Marke für die Umrüstung ihrer Fahrzeuge zugesprochen? Sie werden für ihrer Gutgläubigkeit bestraft und einer der Hauptaktionäre für seine Verfehlungen noch belohnt. Was ist das für ein Staat.

Karl Kurz, Salzgitter

Keiner kennt die Daten, betrogen fühlen sich alle

Ebenfalls zum Abgasskandal und möglichen Klageverfahren:

Es wird immer skurriler mit den „Abgasskandalen“. Wenn man die Autofahrer fragt, ob sie die Verbrauchs- und Abgaswerte ihres Fahrzeuges kennen, so schütteln weit über die Hälfte den Kopf. Fragt man weiter, ob sie die technischen Daten in dem Handbuch ihres Fahrzeuges je gelesen haben, so sind es schon mehr als Dreiviertel, die den Kopf schütteln. Und weniger als fünf Prozent der Fahrzeugfahrer wissen, dass dort über der Tabelle in den technischen Daten die Richtlinie aufgeführt ist, nach der die Verbrauch- und Abgasermittlung durchgeführt wurde. Nämlich: EU-Richtlinie XX/XXXX/EWG. Die Zahlen variieren je nach Zulassungszeitraum des Fahrzeuges. Und weniger als einer von Hundert hat je die Richtlinie gelesen, aber fast alle wissen genau, dass betrogen wurde. Hier ist mehr als nur ein Fragezeichen angebracht.

In den Richtlinien steht explizit, dass Reifen gewechselt werden dürfen, in älteren Richtlinien auch, dass die Software geändert werden darf, dass alle zusätzlichen Verbraucher abgeschaltet werden müssen und so weiter. All die Fahrzeughalter, die die Richtlinie weder kennen noch gelesen haben, wissen aber ganz genau, dass betrogen wurde.

Ich hoffe nur, dass unsere Rechtsprechung sich nicht durch eingetrichterte Meinungen täuschen lässt.

Klaus-Peter Fischer, Gifhorn