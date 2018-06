„Bepflanzen statt schottern“

Braunschweig Zu „Regierung: Insektensterben in Deutschland ist dramatisch“ vom 5. Juni:

Recht hat sie unsere Bundesumweltministerin. Leider. Der Artenschwund findet nicht in fernen Ländern, sondern vor der eigenen Haustür statt. Sieht man sich in den Vorgärten ( insbesondere der Neubaugebiete) um, dann fällt vor allem eines auf: der wachsende Wunsch nach Schotter... Gemeint ist hier nicht etwa das benötigte Kleingeld für die Anlage des eigenen Gartens. Das scheint durchaus vorhanden. Hier legt man oft nicht mehr selbst Hand an. Man lässt machen. Investiert wird dann aber nicht in Pflanzen, sondern in Schotter. Auch im Zeitalter der Mähroboter werden die Flächen zum öffentlichen Bereich geschottert und nicht etwa bepflanzt. Darunter noch fix eine wasserfeste Folie und wenn der Regen dann ins Haus läuft – die Versicherung zahlt ja.

Leider bleiben da die kleinen Plagegeister auf der Strecke. Aber da kann sich ja die Regierung dann kümmern. Gebückt wird sich im Fitnessstudio, nicht im Garten und schon gar nicht für die Gemeinschaft.

Im Baumarkt gibt es übrigens auch Harken und Hacken. Nicht nur Unkraut-Ex, Kärcher und Folie. Und dann einfach mal tun, und es klappt auch mit dem Nachbarn, wenn man den überhaupt kennt.

Rolf-Dieter und Barbara Wenzel,

Bechtsbüttel

Was, wenn die letzte Biene gestorben ist?

Zu demselben Thema:

Immer mehr Hausbesitzer schütten sich ihre „Grünanlage“ mit Kiesbeeten zu. Da wundert es nicht, dass das Insektensterben so schnell voranschreitet.

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen UND DIE LETZTE BIENE GESTORBEN ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann!“

Wir haben seit vier Jahren Wild- und Mauerbienen in unserem Insektenhotel und erfreuen uns daran. Zumal diese fleißigen Gäste unsere Obstbäume und Gemüsepflanzen bestäuben!

Susanne Kutsche, Lengede

Schuld sind immer die anderen

Auch dazu:

Das Insektensterben ist dramatisch. Das können wir glauben, weil wir die Ameisenköderdose aufgestellt haben, die Holzwürmer in der Kommode begast sind, wir Silberfischchen, Fliegen, Mücken, Motten, Wespen, Küchenschaben, Wanzen, Flöhen, Läusen, Zecken usw. den Garaus gemacht haben. Richtig, die gehören ja auch nicht in eine saubere Wohnung.

Ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen wir dann doch bei der Meldung vom dramatischen Insektensterben. Aber da sind ja noch die anderen, die es viel schlimmer betreiben.

Die vernichten Unkraut und lassen auf den Feldern nur die Pflanzen wachsen, die sie hinterher ernten und verkaufen wollen, um davon Gewinne zu machen. Die machen den Insekten den Lebensraum streitig und spritzen sogar noch Insektengift auf ihre Pflanzen, nur damit die Früchte den Qualitätsanforderungen entsprechen, ohne Maden und makellos sind.

Gut, dass wir eine Regierung haben, die ein „Aktionsprogramm Insektenschutz“ plant – den Wolfsschutz haben sie ja auch hingekriegt. Da zahlen wir unsere Steuern doch gerne, wenn wir wissen, dass sich die Politiker um das „dramatische Insektensterben“ kümmern.

So haben wir echt Zeit gewonnen und können beim Einkaufen jeden Apfel nach Würmern absuchen.

Christian Pape, Königslutter

Umweltschutz braucht notfalls harte Strafen

Ebenfalls zum Insektensterben:

Die Zahlen des Bundesumweltministeriums sind erschreckend, und klar kann jeder von uns einen Beitrag leisten, um die Lebensgrundlagen der Insekten zu verbessern. Aber der ausgewiesene akute Handlungsbedarf erfordert weit mehr als nur Einsicht und einen guten Willen! Es braucht knallharte Gesetzesänderungen und harte Strafen bei Nichteinhaltung derselben, sonst bestäuben auch hierzulande bald Niedriglöhner die Blüten unserer Obstbäume, wie es leider in China schon länger der Fall ist!

Dass der Mensch immer heftiger an dem Ast sägt, auf dem er sitzt, macht das dramatische Insektensterben einmal mehr deutlich – leider! Allein, ohne Bienen würde es ihm schon bald das Genick brechen, mahnte schon Albert Einstein!

Rüdiger Reupke, Isenbüttel