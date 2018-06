„Trennung von Staat und Kirche im Grundgesetz“

Luxemburg/Düsseldorf Zu „Generalanwalt: Kündigung war Unrecht“ vom 1. Juni:

Es ist ein Skandal, dass der Arzt eines katholischen Krankenhauses entlassen wurde, nur weil er nach seiner Scheidung ein zweites Mal geheiratet hat. Der eigentliche Skandal ist aber, dass in Deutschland Staat und Kirche so miteinander verwoben sind, dass so etwas überhaupt möglich ist – und das, obwohl im Grundgesetz die Trennung beider verankert ist. Warum kann die christliche Kirche Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten und Universitäten betreiben? Warum wird an Schulen Religionsunterricht erteilt? Gehört die Unterrichtung von Religion nicht in die Kirchen? Jeder Mensch soll seine Religion frei ausüben können, aber bitte in seiner Kirche. Religiöse Überzeugungen gehören nicht in öffentliche Institutionen.

Wolfram Buchwald, Gifhorn