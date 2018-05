„Der Ruf der Stadt wird weiter verschlechtert“

Salzgitter Zu „OBs werben für größtes regionales Gewerbegebiet“ vom 5. Mai:

Obwohl ich in Braunschweig berufstätig war, bin ich Anfang der Siebzigerjahre auch deshalb nach Salzgitter-Thiede gezogen, weil ich das Image der Stadt Salzgitter seinerzeit als recht positiv wahrgenommen habe. Insbesondere empfand ich damals die relativ gute Lebens- und Wohnqualität in der Nähe von Industrie- und Gewerbearbeitsplätzen als gelungenes Konzept einer modernen Stadtentwicklung.

Leider habe ich dann in den folgenden Jahrzehnten den Eindruck gewonnen, dass sich dieses Gleichgewicht immer mehr zu Lasten der Wohn- und Lebensqualität und zu Gunsten von Industrie- und Gewerbeansiedlungen entwickelt hat. Trotz Ausweisung und Realisierung zahlreicher neuer Wohngebiete wird Salzgitter inzwischen in weiten Teilen der Bevölkerung als reine Industrie-, Gewerbe- und Atommüllendlagerstadt angesehen, in der man zwar arbeiten, aber nicht gerne wohnen möchte. Die schlechten Platzierungen in den entsprechenden Städtevergleichen, die relativ niedrigen Miet- und Grundstückspreise sowie die zurückgehenden Einwohnerzahlen sind meines Erachtens ein eindeutiger Beleg hierfür.

Mir ist es daher unverständlich, dass die Verantwortlichen der Stadt Salzgitter diese Entwicklung offenbar nicht erkennen und einen weiteren überdimensionierten interkommunalen Industrie- und Gewerbepark mit all den zahlreichen negativen Begleiterscheinungen errichten wollen, zumal keinesfalls auch nur in Ansätzen damit zu rechnen ist, dass sich ein solches Vorhaben irgendwann einmal positiv auf den städtischen Haushalt auswirken könnte.

Da nach Auffassung namhafter Städtebau-Experten die sogenannten „weichen“ Faktoren – Wohnumfeld, Natur- und Landschaftsschutz, Freizeit- und Kultureinrichtungen – in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen werden, kann ich es daher nicht nachvollziehen, dass man den leider bereits vorhandenen negativen Ruf der Stadt noch weiter verschlechtern will.

Peter Krüger, Salzgitter

Es bleibt ein Verlustgeschäft

Zum selben Thema:

Ich bin sehr skeptisch hinsichtlich der vermehrten Arbeitsplätze. Wahrscheinlich werden zukünftig in einem Industriegebiet mehr Roboter als Menschen arbeiten.

Es heißt, dass die Investitionssumme 125 Millionen Euro und der Gewinn knapp 4 Millionen betragen werden. Selbst wenn die geschätzten 84 Millionen durch Investitionen und Steuereinnahmen hinzukämen, ist das in meinen Augen ein Verlustgeschäft.

Sophie Becker, Salzgitter