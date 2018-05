„Verantwortung liegt bei Salzgitters Politikern“

Braunschweig Zu „Wissen ist besser als Fürchten“ vom 26. Mai:

In seinem Kommentar zu dem geplanten interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiet Salzgitter-Braunschweig spricht sich Chefredakteur Armin Maus für weitere Prüfungen aus. Dies ist ein Irrweg, der fatal an die bekannte Salamitaktik erinnert. Die maßgeblichen Fakten liegen bereits auf dem Tisch: in der Endphase die großflächige Versiegelung einer intakten Kulturlandschaft und eine unbestritten höhere Verkehrs-, Lärm-, und Schmutzbelastung für die bereits jetzt erheblich gebeutelten Anwohner – und dies alles bei einer mehr als fragwürdigen Wirtschaftlichkeitsberechnung. Daran werden auch weitere kostspielige Untersuchungen nichts ändern.

Da im Rat der Stadt Braunschweig ein positives Votum zu erwarten ist– vordringlicher Bedarf an Gewerbeflächen bei geringer eigener Belastung – liegt die Verantwortung für das weitere Vorgehen beim Rat der Stadt Salzgitter. Hier ist zu hoffen, dass den Planungen, die einseitig zu Lasten von Stadt und Bürgern Salzgitters gehen, ein Ende gesetzt wird.

Bernd Passier, Salzgitter-Thiede