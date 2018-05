„Unter den derzeitgen Bedingungen unmöglich“

Eine Erzieherin liest mit Zwillingen ein Buch in einer Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Braunschweig Zu „Betreuung kostet Geld“ vom 29. Mai:

Die Ausbildung der Erzieher/innen in die Kitas zu verlegen, müsste zur Folge haben, dass die Erzieher/innen mindestens genauso viel Zeit dafür bekommen wie derzeit eine Lehrkraft an der Schule. Eine finanzielle Anerkennung für Teammitglieder, die sich neben der normalen Arbeit noch um Auszubildende kümmern, wäre dann durchaus angemessen. Unter den derzeitigen personellen Bedingungen – zwei Erzieher/innen für 25 Kinder – ist es unmöglich, noch mehr zusätzliche Aufgaben, wie Sprachförderung und Ausbildung, in guter Qualität zu leisten.

Petra Kaul, Königslutter

Was passiert in den Kindergärten?

Zum selben Thema:

In vielen Stellungnahmen haben Politiker den Kindergarten als grundlegende Bildungseinrichtung beschrieben. Sie fordern kleinere Gruppen, eine bessere Ausbildung der Erzieher und mehr Mittel zur Ausgestaltung der Räume. Was passiert aber in den Kindergärten? Über die Inhalte der Kindergartenbildung wird nicht diskutiert. Wer kontrolliert die Erzieher? Kann der Pastor der Vorgesetzte der Erzieher im kirchlichen Kindergarten sein?

Horst Gorgs, Braunschweig